Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Investigação

MPMS cobra Prefeitura por falta de vagas e negligência em serviços de acolhimento

O MP constatou que o Centro POP de Três Lagoas não possui estrutura acessível nem equipe suficiente para atender os necessitados do serviço

Karina Varjão

Karina Varjão

06/11/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A 4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas. cidade a 327 quilômetros de Campo Grande, iniciou um procedimento para investigar a falta de vagas e irregularidades nos serviços de acolhimento institucional destinados a pessoas idosas, com deficiência e à população em situação de rua no município.

A investigação tem como fundamento relatórios do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) que apontaram situação de risco grave para idosos e pessoas com deficiência que não têm acesso a vagas em equipamentos adequados. 

Durante ação da assistente social vinculada ao Ministério Público do Estado (MPMS), foi verificado que o equipamento denominado Acolhimento POP de Três Lagoas vem sendo usado de forma irregular para abrigar diferentes públicos vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, indivíduos com transtornos mentais, mulheres vítimas de violência doméstica e famílias desamparadas, sem critérios técnicos e sem estrutura apropriada para atender a esses perfis distintos. 

A Promotoria constatou que o Centro POP não possui estrutura acessível, que a equipe técnica é insuficiente e sem formação especializada para lidar com determinados perfis, como de idosos acamados, pessoas com transtornos mentais e vítimas de violência. 

Além disso, a administração de medicamentos estaria sendo feita por funcionária administrativa fora do horário de expediente, sem supervisão técnica adequada, o que representa risco à saúde dos acolhidos. 

Em Três Lagoas não há vagas disponíveis em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) nem em Residência Inclusiva ou Terapêutica, com diversos processos judiciais e procedimentos administrativos em andamento no MPMS para enfrentar o problema. 

O MPMS destaca que tanto a gestão municipal quanto a estadual vêm sendo reiteradamente instadas a tomar medidas concretas, a nível coletivo e individual, reconhecendo que o uso indevido do Acolhimento POP para públicos especiais compromete direitos fundamentais, expondo-os a riscos físicos, psicológicos e sociais, além de violar normativas como o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Lei da Reforma Psiquiátrica. 

A gravidade da situação ficou mais evidente quando uma jovem com deficiência, identificada como Leidivanete Aparecida Cordeiro de Lima, de 27 anos, morreu no dia 3 deste mês. Ela aguardava uma vaga em Residência Inclusiva e havia sido identificada pela rede socioassistencial municipal como estando em uma situação de risco. 

A morte aconteceu depois de uma queda ao sair do banheiro,  sendo que o poder público municipal já tinha conhecimento de sua situação e havia sido acionado. De acordo com as investigações, ela caiu de forma repentina após um suposto mal súbito, com suspeitas de que ela tenha batido a cabeça com força, o que pode ter causado sua morte. 

O MPMS reafirma que continua cobrando as autoridades competentes e adotando as medidas legais necessárias para assegurar a proteção integral das pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco na responsabilização do poder público por causa da omissão na gestão dos serviços de acolhimento, previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Centro POP

Em Três Lagoas, a Administração Municipal, por meio da secretaria de Assistência Social (SMAS) possui dois locais para atendimento à pessoa em situação de rua, um é o Centro Pop e outro é o Acolhimento Pop.

O Centro Pop atende às pessoas que não querem ou não precisam de um local para dormir. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, e o local oferece café da manhã, almoço e lanche, além de disponibilizar local para higiene pessoal, lavanderia, e aos que necessitam: o auxílio com roupas, sapatos e cobertores.

Há também a solicitação de documentos pessoais, inclusão no Cadastro Único, busca e localização familiar e demais orientações sociais que os usuários do serviço necessitarem. Atualmente o Centro Pop atende em média 25 pessoas ao dia.

Enquanto o Acolhimento Pop o serviço oferece atendimento 24h, e o local está preparado para acolher a pessoa que precisa de uma moradia temporária. O acolhido recebe café da manhã, almoço e janta, um kit de higiene (com sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de banho e roupa de cama).

Em média, essa pessoa fica no local por tempo definido pela equipe técnica da unidade, porém o tempo depende da necessidade de cada indivíduo.

Lá também há orientação para construção de currículo e encaminhamentos para agência de emprego, como também, auxilia as pessoas a buscar tratamento na rede pública de saúde. Outro serviço bem recorrente, são a emissão dos documentos pessoais.

A unidade possui capacidade de atender aproximadamente 50 pessoas, sendo elas dividida em ala feminina e masculina.

O Centro Pop e Acolhimento Pop ficam em prédios vizinhos, porém as execuções dos serviços são separadas e no momento está localizado na Rua Protázio Garcia Leal, 1026, Santa Terezinha.

Chuva

Ainda se recuperando dos estragos, MS tem novo alerta de temporal

De acordo com a previsão, são esperados temporais durante o final de semana, além de uma nova frente fria, derrubando as temperaturas até 11ºC

06/11/2025 16h00

Compartilhar
Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábado

Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábado FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O sol saiu na manhã desta quinta-feira (6) mas Mato Grosso do Sul ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelos dois temporais que atingiram o Estado desde domingo (2). 

No entanto, esse alívio pode durar pouco, já que mais um alerta de tempestades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 56 municípios do Estado. 

O alerta de perigo começa a partir de sexta-feira (7) pela manhã e vai até o final da tarde de sábado (8), com atenção para grandes volumes de chuva, podendo chegar a 100 milímetros no dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. 

Os municípios que estão em alerta são: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Anaurilândia
  • Angélica
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Santa Rita do Pardo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

Dos dias 06 a 22 de novembro de 2025, são esperados acumulados de chuva entre 60 a 150 mm, com destaque nas regiões norte, bolsão e central do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec.

Novo alerta para tempestade vale para essa sexta e sábadoFonte: Inmet

Frente fria

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, o tempo deve permanecer instável até a sexta-feira, com chances de chuvas isoladas pelo Estado e temperaturas variando em mínimas de 20ºC a 38ºC. 

No entanto, entre a tarde e à noite, o avanço de uma nova frente fria deve mudar o cenário do tempo no Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Além disso, é esperada uma queda na temperatura, especialmente no domingo (9), quando as mínimas podem atingir 11ºC especialmente nas regiões sul e grande Dourados. 

Estragos

De acordo com o levantamento do Cemtec/MS, até ontem (5), três cidades do Estado tiveram destaque nos volumes de chuva acumulada em 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm. 

Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperados. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120 horas do mês.

Em Campo Grande, o cenário ainda é de árvores caídas, bairros sem energia e muita sujeira pelas ruas. Até o dia 5, já choveu na Capital cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 milímetros. 

Somente na manhã de quarta-feira, os campo-grandenses enfrentaram 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, deixando um rastro de destruição em toda a cidade. 
 

Mobilidade elétrica

Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Marca da Stellantis estreia no Brasil com SUVs eletrificados e uma das primeiras concessionárias no país

06/11/2025 15h15

Compartilhar
Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 2 dias

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 9 horas

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?