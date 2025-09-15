Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS inicia operação de combate ao desmatamento no Brasil

A ação nacional vai de 15 a 26 de setembro e conta com a participação de 17 estados brasileiros

Tamires Santana

Tamires Santana

15/09/2025 - 08h45
Nesta segunda-feira (15), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), começou a oitava Operação Mata Atlântica em Pé, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal em todo o país. A ação nacional conta com a participação de 17 estados brasileiros, sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Os 17 estados com cobertura do bioma terão ações de fiscalização coordenadas pelos Ministérios Públicos, em parceria com outras instituições dos sistemas de proteção ambiental. As fiscalizações remotas e as incursões a campo prosseguem até 25 de setembro, quando serão contabilizados os alertas de desmatamento fiscalizados, a extensão em hectares de áreas desmatadas ilegalmente, atuadas e embargadas, assim como o somatório de multas administrativas aplicadas.

A coordenação nacional dos trabalhos é feita, conjuntamente, pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

Em 2024, a operação identificou 19,5 mil hectares desmatados ilegalmente, o equivalente a 27 mil campos de futebol, a partir de 1.635 alertas. O trabalho resultou na aplicação de R$ 143,1 milhões em multas, o maior valor registrado no histórico da operação.

O percentual de alertas de desmatamento da Mata Atlântica efetivamente fiscalizados tem crescido significativamente ano a ano. Além disso, em 2024 houve um incremento de 9% em hectares de desmatamento ilegal monitorados pela operação, em comparação ao ano anterior, bem como um aumento de 16% no número de propriedades verificadas.

A atuação conjunta dos Ministérios Públicos e dos órgãos de fiscalização ambiental envolve o levantamento dos desmatamentos, em especial por meio do sistema Mapbiomas Alerta e do Atlas, desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica. O trabalho também abarca a identificação dos responsáveis, a verificação de eventual existência de licenças ambientais, a fiscalização presencial ou remota, a lavratura de autos de infração e de termos de embargo, além da adoção de medidas para cessação dos ilícitos e reparação dos danos ambientais e climáticos.

Para o Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná (MPPR) e Coordenador do Projeto Mata Atlântica em Pé da Abrampa, Alexandre Gaio, “a utilização cada vez mais frequente das tecnologias relacionadas às imagens de satélite e a ininterrupta união de esforços dos órgãos envolvidos na operação nacional têm contribuído decisivamente para a redução dos índices de desmatamento no bioma Mata Atlântica”.

Ao final das ações de fiscalização, em 26 de setembro, serão apresentados, pelos órgãos responsáveis, os resultados da edição deste ano, com transmissão online ao vivo a partir das 9h. O local de divulgação será informado previamente.

EM CASA

Após procedimento médico, Bolsonaro chega a condomínio, onde cumpre prisão domiciliar

Ele passou a manhã no hospital DF Star, na Asa Sul, para realizar a remoção de lesões dermatológicas e receber reposição de ferro por via endovenosa

14/09/2025 19h00

Jair Bolsonaro após deixar o hospital, escoltado por policiais

Jair Bolsonaro após deixar o hospital, escoltado por policiais Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro chegou no meio do período da tarde deste domingo, 14, ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. Ele passou a manhã no hospital DF Star, na Asa Sul.

Bolsonaro realizou a remoção de lesões dermatológicas e recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

Segundo o boletim, exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

Ele deixou à unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores. Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente".

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi escoltado por policiais penais do Distrito Federal.

Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.

tempo

Semana terá calor intenso e umidade em níveis críticos em Mato Grosso do Sul

Estado está em alerta para o tempo seco devido à umidade do ar que pode ficar abaixo de 10%; há possibilidade de chuva em algumas regiões

14/09/2025 18h00

Calor e tempo seco predominam na semana

Calor e tempo seco predominam na semana Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O calor e o tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul nos últimos dias devem continuar nesta semana, com intensificação das condições climáticas, podendo haver recordes de temperatura em algumas regiões, além da umidade do ar a níveis de emergência.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de perigo para baixa umidade, que devem variar entre 12% e 20% nesta segunda-feira. Segundo o alerta, há risco de incêndios florestais e a saúde.

Não se descarta a possibilidade da umidade ficar abaixo de 10% em alguns municípios durante a tarde. Na última quarta-feira, Mato Grosso do Sul e outros sete estados registraram índices abaixo deste percentual. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), índice considerado aceitável é de 60% ou mais, enquanto abaixo de 30% já é prejudicial.

Além do tempo seco, as temperaturas também estarão altas, podendo ultrapassar os 40°C em vários municípios.

De acordo com o Climatempo, na última quinta-feira (11), Campo Grande registrou a maior temperatura do ano até agora, com a máxima de 38,7°C. O recorde anterior de maior temperatura da Capital n este ano era de 36,3°C, no dia 10 de janeiro. 

Na sexta-feira (12), Pedro Gomes chegou a registrar 41,5°C.

A tendência é que o calor continue no início da semana, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. No entanto, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este sistema, combinado com a presença de um cavado, pode favorecer o aumento da nebulosidade e há previsão de chuva para algumas regiões.

Estas chuvas podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máxima de 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas variam entre 26°C e 40°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 39°C. Em Campo Grande estão previstas mínima de 20°C e máximas entre 36°C. 

Estiagem

Conforme reportagem do Correio do Estado, Mato Grosso do Sul vive um período de estiagem prolongada. Diversos municípios apresentam condições críticas com a falta de chuva.

Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. 

Porto Murtinho tem a situação mais extrema, com 94 dias sem acumular mais de 10 milímetros de chuva na região. 

Além da ausência de precipitação, os sul-mato-grossenses vêm sofrendo com as altas temperaturas e o tempo seco. Em Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% nos últimos dias. 

Como valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, as condições favorecem o surgimento e a propagação do fogo, juntamente com a falta de chuva, que agrava o cenário. 

Esse quadro forma o chamado “triângulo de fogo”, onde o calor e ar seco criam um ambiente altamente propício à ignição e à rápida propagação das chamas.

