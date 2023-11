Saúde

Fazem parte do plano 61 procedimentos, com foco em vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço

Com necessidade de ampliar a realização de cirurgias eletivas em Mato Grosso do Sul, o programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’ recebeu R$ 3.207.600,00 do Tesouro Federal para desafogar as filas do Sistema Único de Saúde (SUS), demanda que deve ser atendida entre os meses de novembro de 2023 e abril de 2024.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial do Estado. Agora, os municípios que possuem capacidade para executar os procedimentos tem cinco dias úteis para fazer adesão ao plano, apresentando proposta dos procedimentos e a declaração de adesão.

Fazem parte do plano 61 procedimentos, sendo dois deles relacionados ao aparelho circulatório, e outros 59 de vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço.

MS Saúde

O Programa foi lançado pelo Governo do Estado em maio deste ano, com o objetivo de realizar 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades - entre elas oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia -, e 42,5 mil exames diagnósticos - como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Inicialmente, o MS Saúde recebeu investimento de R$ 52,9 milhões, sendo R$ 45 milhões do Estado e R$ 7,9 milhões oriundos do governo federal.

Novidade

A grande novidade do programa é a oferta de cirurgias estéticas para jovens e adolescentes que sofrem bullying nas escolas.

Inicialmente, foram oferecidas 264 vagas para tratamento não estético de orelha e 84 vagas para plásticas mamárias masculinas. O número de vagas para plásticas mamárias femininas não foi informado.

Ainda no rol de cirurgias preventivas de bullying, estão incluídos 30 encaminhamentos para correção de estrabismo que estão na lista de espera da área oftalmológica.