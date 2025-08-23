Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

outro patamar

MPMS "compra" 760 iPhones 16 e vai trocá-los a cada dois anos

Licitação, que terá custo de pelo menos R$ 13,2 milhões em cinco anos, está sendo contestada no Conselho Nacional do Ministério Público

Neri Kaspary

Neri Kaspary

23/08/2025 - 17h00
Com salários variando entre R$ 15 mil e até R$ 200 mil, boa parte dos cerca de 1,2 mil servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, incluindo promotores e procuradores, passarão a ter direito a iPhones 16, de última geração, bancados pela instituição, que pretende investir pelo menos R$ 13,2 milhões em um contrato de comodato de 760 aparelhos por até cinco anos. 

E se não bastasse a regalia de ter telefone de última geração gratuito para mais da metade dos servidores, o edital ainda prevê que a cada 24 meses os aparelhos terão de ser substituídos por modelos iguais ou superiores. Se comprasse os aparelhos, o MP gastaria em torno de R$ 5,9 milhões, uma vez que o custo médio do modelo licitado está na casa dos R$ 7,8 mil.  

E para evitar que servidores públicos sejam obrigados a utilizar modelos ultrapassados, o edital já determina ao fornecedor “substituir os aparelhos celulares por outros novos, de primeiro uso e de categoria igual ou superior, incluindo os acessórios, a cada 24 (vinte e quatro) meses (inclusive “backup”), contados a partir da data de assinatura do contrato, sem qualquer ônus para o contratante”.

Por ter orçamento farto, a instituição justifica a necessidade de troca “por ser necessário manter um rol de equipamentos sem perdas de desempenho, obsolescência e desgastes normais de uso”. Os “velhos” serão devolvidos à empresa que vencer a licitação, que deve ser a TIM, já que ela apresentou a melhor proposta no pregão realizado na última segunda-feira (18)

E o edital deixa claro que a troca precisa ser feita com agilidade. “A contratada terá, no máximo, 15 (quinze) dias úteis para efetivar a substituição de todos os aparelhos”, já que, conforme o comando do Ministério Público, um celular com dois anos está ultrapassado. 

Mas, apesar que a instituição entender que a cada dois anos os aparelhos devem ser trocados por estarem velhos, eles devem ser devolvidos em boas condições. Conforme o edital, “o contratante recolherá e devolverá os aparelhos antigos... restituindo-os em condições de funcionamento”.

Ou seja, depois de a empresa recolher os aparelhos, ela poderá colocá-los à venda pelo valor de mercado de usados, já que um iPhone 16 continuará sendo objeto de desejo para os comuns dos mortais daqui dois anos, quando os promotores possivelmente receberão o modelo 18.

Conforme o edital, os aparelhos terão de ser entregues acompanhados de chip e com pacote de dados. Ou seja, além de aparelho de última geração, os servidores ainda terão linha telefônica gratuita em todo o território nacional. 

Os R$ 13,2 milhões são relativos somente ao valor inicial do contrato de cinco anos. O edital prevê que “o valor contratual poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado, observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base vinculada à data do orçamento estimado, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que vier a substituí-lo”.

CONTESTAÇÃO

O Ministério Público tem em torno de 230 promotores e procuradores na ativa e o fato de a instituição estar contratando serviço para 760 aparelhos chamou a atenção do advogado douradense Ricardo Feltrin. Ele denunciou a licitação ao Conselho Nacional do Ministério Público e quer que o certame, que tinha estimativa inicial de até R$ 15.983.820,00, seja cancelado. 

“A escolha por aparelhos de luxo, sem justificativa objetiva, contraria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. É um ato que fere a confiança da população e a própria missão do Ministério Público, que deve primar pelo zelo com o dinheiro do povo”, escreveu o advogado. 

Para ele, não existe “demonstração clara da necessidade técnica de tais aparelhos por afrontar, em tese, princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal”. Este artigo diz que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

OPERAÇÃO

Investigado pelo MPMS atua há 9 anos em esquema de extorsão digital

Órgão deflagrou a 2ª fase da operação Operação Cyber Fake na última quinta-feira (21), resultado de investigação que revelou diversos golpes realizados pelo rapaz desde 2016

23/08/2025 13h30

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake Foto: MPMS

Preso pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do estado, golpista atuava desde 2016 em esquema de extorsão digital, utilizando perfis falsos e oferecendo serviços fraudulentos de “proteção cibernética”.

Na última quinta-feira (21), o órgão deflagrou a Operação Cyber Fake, em conjunto com a Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI). Nesta ação, um rapaz foi preso preventivamente em Itaquiraí, município a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo investigação do Ministério Público, o rapaz seguia um padrão em seus golpes: criava um perfil falso nas redes sociais, ameaçava a vítima dizendo que iria expor conteúdos íntimos e, posteriormente, se apresentava como “especialista em segurança digital”.

Ele conquistava a confiança da pessoa e oferecia o serviço de proteção, seja para “remover conteúdos da internet” ou “blindar perfis contra ataques”, cobrando valores exorbitantes para realizar a suposta ação. Era um golpe com ciclo ‘infinito’, já que ele mesmo era autor da ameaça e a solução da mesma.

Em um dos casos citados pelo MPMS, uma vítima dele já chegou a pagar R$ 19.425,00 pelo suposto serviço do golpista, divididos em:

  1. R$ 4.800,00 por um “pacote inicial de proteção”;
  2. R$ 750,00 por “proteção adicional”;
  3. R$ 13.875,00 pela suposta “exclusão definitiva de mídias íntimas”.

Porém, mesmo diante do pagamento, as ameaças sempre voltavam. Na investigação também foi constatado que ele tinha alvos em outros estados e uma das vítimas tinha 16 anos, que foi obrigada a vender bens para pagar cerca de R$ 1 mil.

Dentre os diversos perfis falsos utilizados pelos investigados, foram citados os “Roni Godoi”, “thiagooo_coutinho”, “cr.andromeda”, “crr.andromeda”, “Wesley Lopes” e “Gabriel”. Na análise técnica, foi revelado que era uma estrutura digital organizada, com uso de engenharia social, ocultação de identidade e armazenamento de material sensível.

A investigação segue em andamento e tramita sob segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade das vítimas e a eficácia das diligências em curso.

AVISO

Inmet coloca 19 municípios de MS em 'alerta máximo' para baixa umidade

Instituto afirma que quantidade de vapor de água na atmosfera neste sábado (23) deve ficar entre 20% e 12%, acarretando em riscos sérios à saúde humana

23/08/2025 12h45

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este sábado (23) indicando umidade do ar entre 20% e 12% em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a entidade disse que há riscos de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há riscos à saúde, por isso, o instituto orienta a população a: beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Como mencionado, 19 municípios sul-mato-grossenses estão contemplados neste alerta, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Além deste aviso, o Inmet emitiu outro, esse com um perigo menor, mas ainda sim com cuidados a serem tomados. De acordo com o outro comunicado, a umidade irá variar entre 30% e 20%, o que também é considerado longe do ideal. Por isso, o instituto mantém as orientações para a saúde.

Estão contemplados neste aviso todos os municípios do estado, e começou às 12h desta sexta-feira (22) e deve durar até às 20h deste sábado (23). Para mais informações, contate a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados do próprio Inmet, Cassilândia foi a 10ª cidade com a menor umidade do ar registrada ontem, com 10%. Na sequência, aparecem Chapadão do Sul, Paranaíba, Costa Rica, Sonora e Água Clara com índices de 11% a 13%, considerado muito baixo e grave para saúde humana.

Previsão do tempo (23 e 24/08)

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de  5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas
de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

*Colaborou Glaucea Vaccari

