Cidades

desejo de consumo

MPMS reabre licitação milionária para aluguel de 760 Iphones

Previsão é de que sejam gastos R$ 15,9 milhões em cinco anos de contrato. Exigência é de que sejam iphones 16 ou 17. A cada dois anos terão de ser trocados

Neri Kaspary

Neri Kaspary

30/10/2025 - 13h13
Duas semanas depois de cancelar o pregão anterior, o Ministério Públco de Mato Grosso do Sul relançou nesta quinta-feira (30) o pregão eletrônico que prevê o aluguel de 760 iphones para serem distribuídos entre, procuradores, promotores e outros servidores da instituição. 

A previsão é de que o custo mensal seja de R$ 265,19 mil e ao final de cinco anos o gasto com os aparelhos, que terão de ser iphone 16 ou uma versão ainda mais atualizada, chegará a R$ 19.911.820,00. E isso sem conbabilizar os reajustes anuais, que terão como base a inflação oficial do setor. 

Além de exigir aparelhos de última geração, o termo de referência do pregão eletrônico, cujas propostas iniciais devem ser abertas no dia 17 de novembro, prevê que os aparelhos sejam trocados a cada dois anos por equipamentos mais modernos. Os "velhos" serão devolvidos à empresa que vencer a licitação. 

Conforme o edital, todos os aparelhos terão de estar habilitados com internet com com capacidade de 80 gigabites e acesso ilimitado a redes sociais. Dos 760 aparelhos, dez terão acesso a pacote de dados internacional.

E, embora os salários mensais dos cerca de 1,2 mil servidores do MPMS varie entre R$ 15 mil e até R$ 200 mil, não existe previsão de que a cedência dos aparelhos seja descontado dos vencimentos. Em setembro a apple lançou a última versão do iphone, o 17, e seu custo médio está entre oito e nove mil reais nas lojas brasileiras. 

O pregão anterior já estava nas fases finais e até com proposta financeira, apresentada pela TIM, que estava disposta a oferecer as linhas e aparelhos por R$ 13,2 milhões.

Porém, no último dia 14 a instituição informou o "desfazimento da licitação", sem dar detalhes sobre as motivações que levaram a isso.

CONTESTAÇÃO

O Ministério Público tem em torno de 250 promotores e procuradores na ativa e o fato de a instituição estar contratando serviço para 760 aparelhos chamou a atenção do advogado Ricardo Feltrin, de Dourados. Ele denunciou a licitação ao Conselho Nacional do Ministério Público exigiu o cancelamento do certame. 

“A escolha por aparelhos de luxo, sem justificativa objetiva, contraria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. É um ato que fere a confiança da população e a própria missão do Ministério Público, que deve primar pelo zelo com o dinheiro do povo”, escreveu o advogado. 

Para ele, não existe “demonstração clara da necessidade técnica de tais aparelhos por afrontar, em tese, princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal”. Este artigo diz que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

Porém, até agora ele não tem conhecimento sobre o resultado desta reclamação que fez ao Conselho. "A denúncia no CNMP está parada desde 22 de setembro, quando o MPMS respondeu. E eu não tive acesso a esta resposta porque fiz a denúncia anônima. Cheguei a enviar e-mail ao conselho pedindo acesso, por ser de interesse público, mas negaram acesso", informou o advogado nesta quinta-feira (30).

"Inclusive gostaria que, e possível, como imprensa, vocês tentassem obter acesso, pois a íntegra do processo não está pública no sistema", afirmou o denunciante.

O QUE DIZ O MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) informa que o novo edital prevê a racionalização do serviço de telefonia móvel, considerando a estrutura funcional, composta por 943 servidores e 256 membros. O quantitativo de aparelhos foi definido para garantir a cobertura mínima necessária aos serviços institucionais, observando critérios de segurança da informação, natureza das atribuições, disponibilidade de plantão, atuação em campo, qualidade dos registros nas investigações e outras exigências técnico-operacionais.

O contrato prevê o comodato de aparelhos celulares sob demanda, de forma que o MPMS pagará apenas pelo que efetivamente utilizar.

A escolha dos aparelhos considerou a diversidade das atribuições do MPMS, que exige constante conectividade para acesso a sistemas institucionais, comunicação com outras entidades e realização de diligências. Dispositivos modernos possibilitam agilidade na comunicação, acesso remoto a informações processuais e administrativas, documentação de evidências com fotos e vídeos de alta qualidade, e segurança da informação. Além disso, apoiarão operações de combate a crimes organizados e à corrupção, garantindo eficácia na produção de elementos probatórios.

A medida visa aprimorar a comunicação institucional, permitindo maior celeridade nas intimações e notificações judiciais e extrajudiciais, e apoiar projetos estratégicos, como o “Alô Maria da Penha”, que fortalece a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e articula a rede de órgãos de segurança e justiça para respostas ágeis e efetivas.

 

Crise

Sem renovação de contrato com a Prefeitura, Santa Casa diz estar "à beira de um colapso"

Em nota, o hospital alegou que não houve qualquer comunicação eficaz para resolução do problema

30/10/2025 15h00

Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses

Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A menos de 48 horas para o encerramento do prazo para renovação do Convênio 3A/2021 firmado com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa emitiu nota alegando estar “à beira de um colapso” devido a falta de repasse financeiro. 

Em nota, o Hospital afirmou que ainda “não houve qualquer iniciativa concreta e eficaz dos Gestores Públicos para firmar nova contratualização que assegure a continuidade dos pagamentos e a estabilidade financeira da Instituição, que há meses opera sob severo déficit”. 

No início do mês de outubro, a Santa Casa foi à Justiça para cobrar a dívida da Prefeitura que, em valores reajustados e corrigidos desde 2023, chegava a R$ R$ 45.946.359,89. O pedido do acordo foi negado, mas foi determinado que, em até 30 dias, um novo contrato fosse firmado, prazo que se encerra nesta sexta-feira (31). 

Grupo de Trabalho

Na última quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) instituíram o Grupo de Trabalho Interinstitucional - GT Santa Casa, com a finalidade de estudar e revisar o Convênio 3A/2021. 

O Grupo terá responsabilidade de realizar análise técnica e jurídica do convênio vigente e propor minuta revisada; identificar eventuais inconsistências, distorções ou fragilidades nos instrumentos de gestão, propondo ajustes que se adequem à necessidade da rede e promovam eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

O relatório de conclusão deverá ser entregue aos Secretários em até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, desde que seja apresentada uma justificativa viável.

Médicos sem salários, paralisação e crise

Com salários paralisados há mais de cinco meses, médicos da Santa Casa realizaram um protesto pacífico na última segunda-feira (27). De acordo com o Sindicato dos Médicos (Sinmed), os profissionais afetados são da categoria PJ (Pessoa Jurídica) e somam quase 400 médicos. Em valores, o montante de pagamento é de R$7,5 milhões por mês, o que soma uma dívida que ultrapassa os R$37,5 milhões. 

A Diretoria Corporativa Por Amor à Santa Casa afirmou que a manifestação dos profissionais é justa, pois o recebimento pelo trabalho é um direito de todo trabalhador. No entanto, alega que a Santa Casa não tem culpa no atraso, em razão do desequilíbrio financeiro da Prefeitura que já dura mais de dois anos. 

No entanto, o presidente do Sinmed, o Dr. Marcelo Santana, alegou que a responsabilidade de normalização da situação é da Santa Casa, independente do atraso dos repasses por emendas parlamentares. 

“Não houve nenhuma proposta de acerto para esses profissionais que estão com salários atrasados. Nós entendemos a situação, que a Casa alega não ter repasse adequado, no entanto, a obrigação de pagamento com funcionário ou com a empresa, pessoa jurídica, personificado pelo médico, é da Santa Casa. A gente se coloca à disposição para tentar resolver de forma política, mas independente de qualquer coisa, a obrigação do pagamento é do Hospital”, disse.

No início do ano, o hospital já alegava níveis críticos de superlotação e afirmou que não admitiria novos pacientes, a fim de causar uma pressão no poder público municipal e estadual em busca de mais recursos financeiros. 

Na época, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) repassava R$ 5 milhões mensais à instituição. Com a pressão, foi acrescentado mais R$ 1 milhão por mês, fazendo com que o hospital recebesse um repasse mensal da Prefeitura de Campo Grande de R$6 milhões. 

Ao mesmo tempo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassava R$ 9 milhões mensais à instituição e, em meio à crise, investiu mais R$ 25 milhões, que foi pago em três parcelas até o mês de junho. Porém, mesmo com os novos repasses, a Santa Casa continuou em crise. 

 

BONITO (MS)

Imasul fixa em R$ 15 taxa de visitação na trilha da Gruta do Lago Azul

Valor deve ser recolhido pelo município de Bonito e repassado ao IMASUL até o quinto dia útil do mês subsequente

30/10/2025 14h25

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito (MS)

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito (MS) ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Turista vai ter que desembolsar mais dinheiro para visitar a Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, situado a 297 quilômetros de Campo Grande.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) fixou o preço de uso da trilha que dá acesso ao atrativo turístico em R$ 15 por pessoa.

Atualmente, o preço do ingresso, cobrado pelas agências e turismo, varia de R$ 130 a R$ 150. Com o novo aumento, a expectativa é que o preço suba.

O valor deve ser recolhido pelo município de Bonito e repassado ao IMASUL até o quinto dia útil do mês subsequente ao seu recebimento, ou automaticamente no ato do pagamento do voucher pelo visitante.

A exceção é para os casos de gratuidades instituídas por lei. O pagamento do ingresso não isenta a cobrança por outros serviços prestados pelo Município de Bonito ou pelo Imasul.

A portaria n°1639, autorizando o novo valor, foi publicada nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

Além disso, o Imasul ainda autorizou o uso da trilha que dá acesso à cavidade da caverna, para atividade de contemplação.

Cada grupo de visitação deve conter no máximo 15 pessoas, sendo 1 guia e 14 visitantes. A idade mínima para visitação é de 6 anos.

O número máximo de turistas é de 305 pessoas/dia. O intervalo entre os grupos é de 20 minutos. Os visitantes devem usar capacete, máscara de proteção e calçado fechado. O primeiro horário para acesso à cavidade é 7h e o último 14h.

GRUTA DO LAGO AZUL

Gruta do Lago Azul é uma caverna alagada localizada em Bonito (MS), a 297 quilômetros da Capital, Capo Grande (MS). É o principal cartão postal da cidade.

A caverna possui formações geológicas (estalactites e estalagmites) e um lago de água azul turquesa cristalina com profundidade de aproximadamente 80 metros.

O melhor horário para observar a cor vibrante do lago é entre 8h e 12h, especialmente entre dezembro e janeiro, quando o sol incide diretamente na caverna.

O passeio é exclusivamente contemplativo e dura cerca de 1 hora e 30 minutos. É proibido nadar no lago ou enconstar na água. O mergulho é restrito a pesquisadores.

O passeio não é recomendado para:

  • pessoas imunodeprimidas
  • pessoas com problemas cardiorrespiratórios
  • pessoas com dificuldades de locomoção
  • gestantes a partir dos 6 meses

 

