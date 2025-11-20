MS abre portal de boletos para pagamento do IPVA 2026

Já está aberto em Mato Grosso do Sul o Portal E-Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), com a possibilidade do contribuinte sul-mato-grossense consultar e já emitir o devido boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2026.
Plataforma oficial de serviços digitais da Sefaz, a ferramenta foi disponibilizada neste semana com acesso pelo endereço eletrônico eservicos.sefaz.ms.gov.br (CLICANDO AQUI), sendo necessária a autenticação por meio da conta Gov.br.
Vale sempre destacar que, o acesso através da conta Gov. traz maior segurança tanto na identificação dos contribuintes, reforça a Sefaz em nota, bem como garante a "proteção dos dados pessoais e maior confiabilidade no acesso às informações tributárias vinculadas ao veículo".
Também cabe lembrar que o prazo para quitar o imposto de 2026 à vista ficou mais apertado, já que o Estado antecipou a data em quase um mês antes do que ocorreu neste ano, quando o pagamento podia ser feito até 31 de janeiro.
Ou seja, emitir o boleto de forma antecipada pode ajudar na hora de organizar as finanças, uma vez que, na ponta do lápis, é mais fácil visualizar e selecionar a melhor forma de quitar o IPVA 2026, seja à vista para garantir o desconto ou mesmo optar pelos parcelamentos mais vantajoso ao bolso de cada um.
IPVA 2026 MS
Conforme decreto publicado no último dia 15, o vencimento da parcela única será no dia 5 de janeiro de 2026, ainda com acesso ao desconto de 15%, o que o Governo de MS optou por manter para aqueles que querem quitar o IPVA à vista.
Sendo o segundo maior desconto do País, o Executivo cita esse ponto como forma de fortalecer a "política de incentivo ao bom pagador e contribuindo para um ambiente fiscal mais equilibrado e previsível".
Contribuintes que escolherem os parcelamentos precisam estar atentos aos prazos, com as datas de vencimento estabelecidas para as seguintes datas de 2026:
- 30 de janeiro
- 27 de fevereiro
- 31 de março
- 30 de abril
- 29 de maio de 2026
Com parcelas de no mínimo R$30 para motos e de R$55 para os demais veículos, os boletos físicos chegam através dos Correios já à partir de 02 de dezembro, "como forma complementar de acesso ao documento", frisa a Sefaz.
IPVA 2026 passo a passo
Abaixo, você confere um passo o passo de acesso e o caminho que o contribuinte deve seguir para emitir o boleto do IPVA 2026:
- - Acesse eservicos.sefaz.ms.gov.br (CLICANDO AQUI),
- - Clique em 'Entrar com Gov.br' e depois atique-se com certificação digital;
- - Faça/atualize o cadastro E-Fazenda;
- - Selecione o ícone 'IPVA CIDADÃO';
- - Confira os débitos exibidos pelo sistema automaticamente
- - Seleciona valores a pagar ou clique em 'Gerar próxima parcela';
- - Para pagamento à vista, selecione 'Cota Única' e 'Emitir DAEMS';
- - Finalize a operação para emitir o documento.