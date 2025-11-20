Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MS abre portal de boletos para pagamento do IPVA 2026

Prazo para quitar o imposto de 2026 à vista ficou mais apertado, já que o Governo de MS antecipou a data em quase um mês, e emitir o boleto de forma antecipada pode ajudar na hora de organizar as finanças

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

20/11/2025 - 10h31
Já está aberto em Mato Grosso do Sul o Portal E-Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), com a possibilidade do contribuinte sul-mato-grossense consultar e já emitir o devido boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2026. 

Plataforma oficial de serviços digitais da Sefaz, a ferramenta foi disponibilizada neste semana com acesso pelo endereço eletrônico eservicos.sefaz.ms.gov.br (CLICANDO AQUI), sendo necessária a autenticação por meio da conta Gov.br. 

Vale sempre destacar que, o acesso através da conta Gov. traz maior segurança tanto na identificação dos contribuintes, reforça a Sefaz em nota, bem como garante a "proteção dos dados pessoais e maior confiabilidade no acesso às informações tributárias vinculadas ao veículo". 

Também cabe lembrar que o prazo para quitar o imposto de 2026 à vista ficou mais apertado, já que o Estado antecipou a data em quase um mês antes do que ocorreu neste ano, quando o pagamento podia ser feito até 31 de janeiro.

Ou seja, emitir o boleto de forma antecipada pode ajudar na hora de organizar as finanças, uma vez que, na ponta do lápis, é mais fácil visualizar e selecionar a melhor forma de quitar o IPVA 2026, seja à vista para garantir o desconto ou mesmo optar pelos parcelamentos mais vantajoso ao bolso de cada um. 

IPVA 2026 MS

Conforme decreto publicado no último dia 15, o vencimento da parcela única será no dia 5 de janeiro de 2026, ainda com acesso ao desconto de 15%, o que o Governo de MS optou por manter para aqueles que querem quitar o IPVA à vista. 

Sendo o segundo maior desconto do País, o Executivo cita esse ponto como forma de fortalecer a "política de incentivo ao bom pagador e contribuindo para um ambiente fiscal mais equilibrado e previsível". 

Contribuintes que escolherem os parcelamentos precisam estar atentos aos prazos, com as datas de vencimento estabelecidas para as seguintes datas de 2026: 

  • 30 de janeiro
  • 27 de fevereiro
  • 31 de março
  • 30 de abril
  • 29 de maio de 2026

Com parcelas de no mínimo R$30 para motos e de R$55 para os demais veículos, os boletos físicos chegam através dos Correios já à partir de 02 de dezembro, "como forma complementar de acesso ao documento", frisa a Sefaz. 

IPVA 2026 passo a passo

Abaixo, você confere um passo o passo de acesso e o caminho que o contribuinte deve seguir para emitir o boleto do IPVA 2026: 

  1.  - Acesse eservicos.sefaz.ms.gov.br (CLICANDO AQUI),
     
  2.  - Clique em 'Entrar com Gov.br' e depois atique-se com certificação digital;
     
  3.  - Faça/atualize o cadastro E-Fazenda;
     
  4.  - Selecione o ícone 'IPVA CIDADÃO';
     
  5.  - Confira os débitos exibidos pelo sistema automaticamente
     
  6.  - Seleciona valores a pagar ou clique em 'Gerar próxima parcela';
     
  7.  - Para pagamento à vista, selecione 'Cota Única' e 'Emitir DAEMS';
     
  8.  - Finalize a operação para emitir o documento.

 

SEGURANÇA PÚBLICA

Força-tarefa de elite contra o crime em MS garante operação por mais 2 anos

Grupo conta com atuação integrada de órgãos da União e do governo do Estado, como as Polícias Federal, Civil, Militar e Penal

21/11/2025 09h00

Operação Heredita Damnare, deflagrada no início de outubro, mirou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

Operação Heredita Damnare, deflagrada no início de outubro, mirou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas Divulgação

Acordo entre União e Mato Grosso do Sul estende cooperação policial, detalhando plano de combate a facções e lavagem de dinheiro.

Uma ampla aliança de segurança pública foi oficialmente prorrogada em Mato Grosso do Sul, garantindo por mais 24 meses a continuidade da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Estado.

Documentos oficiais detalham a renovação do pacto entre a União, por meio da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e o Estado, representado pelas Polícias Civil, Militar, Penal e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

O acordo estabelece um plano de trabalho focado em desarticular as finanças de organizações criminosas.

O acordo de cooperação técnica e seu plano de trabalho atualizado representam um esforço robusto e coordenado contra a criminalidade. O objetivo declarado é a “intensificação, em caráter especial, do enfrentamento às organizações e associações criminosas”.

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e, crucialmente, na “descapitalização dos grupos criminosos” por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

A governança da força-tarefa é detalhada, com a PF exercendo a coordenação-geral, garantindo um comando unificado para as operações.

Apesar do detalhamento das futuras atribuições, a documentação se concentra em metas e expectativas, não em resultados concretos já alcançados.

A seção de resultados esperados do plano é qualitativa, listando objetivos como “maior integração entre as forças”, “diminuição de ocorrências de crimes violentos” e “desarticulação das organizações criminosas”.

O plano prevê a “otimização dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos e financeiros já existentes”, evitando a criação de despesas extraordinárias.

Contudo, a lista de meios a serem disponibilizados pelos órgãos participantes é extensa, incluindo estrutura física, viaturas, armamento, munição e equipamentos de proteção, o que reforça a magnitude do investimento contínuo na operação.

CONTEXTO

A Ficco-MS tem uma trajetória marcada por operações contundentes e integração entre diversas forças de segurança. Em dezembro de 2023, a força-tarefa lançou a Operação Égide II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas.

Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca em Campo Grande, e a investigação apontou remessas clandestinas para o Rio de Janeiro, além da lavagem de dinheiro por meio de investimentos imobiliários na capital sul-mato-grossense.

Já em fevereiro deste ano, a força-tarefa deflagrou a Operação Sátrapa, voltada para apurar crimes cometidos dentro de presídios. A investigação incluiu homicídios, tráfico de drogas e corrupção de servidores penitenciários.

Foram cumpridos mandados de busca em Dourados, Rio Brilhante, Naviraí e até em Marília (SP), além da decisão judicial de afastar um diretor de presídio e colocar tornozeleiras eletrônicas em investigados.

Em julho, a Ficco-MS deflagrou a Operação Camp Over, desdobramento de uma grande apreensão de entorpecentes. Durante as diligências, a força-tarefa prendeu dois suspeitos, apreendeu veículos, dinheiro, armas e drogas.

No dia 2 de outubro, a Ficco-MS executou a Operação Heredita Damnare para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico transnacional de drogas e munições por rotas rodoviárias.

A ação contou com a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Militar (rodoviária e estadual), da Polícia Civil, da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). 

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão – 11 deles no Estado (nas cidades de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã), oito em São Paulo e um na Bahia – além de 15 mandados de prisão preventiva. A Justiça também decretou o sequestro e o bloqueio de bens no valor de R$ 5,4 milhões.

As investigações identificaram um esquema sofisticado em que a organização criminosa usava caminhonetes clonadas e empresas de fachada para traficar drogas e munições da fronteira com o Paraguai até centros urbanos como São Paulo. Durante a ação, foram apreendidas mais de 14 toneladas de substância semelhante à maconha.

A atuação da Senappen tem sido fundamental nesse contexto de cooperação. Ela integrou a Ficco-MS em diversas operações, contribuindo com expertise em inteligência penitenciária e no enfrentamento ao crime organizado dentro e fora das prisões.

Em suma, a força-tarefa se consolidou como peça-chave na estratégia de segurança pública no Mato Grosso do Sul, encarando com firmeza tráfico transnacional, corrupção em presídios, lavagem de dinheiro e ações criminosas em múltiplas frentes, por meio de cooperação entre esferas federais, estaduais e penitenciárias.

*SAIBA

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e a descapitalização dos grupos criminosos por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

CAMPO GRANDE

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

Ladrões, em uma moto, anunciariam o assalto em pleno trânsito, mas, o motorista reagiu e atropelou o piloto e o garupa

21/11/2025 08h45

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21)

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21) MARCELO VICTOR

Motorista, que não teve a identidade divulgada, reagiu a um assalto enquanto dirigia, em pleno trânsito, na noite desta quinta-feira (20), na avenida Eduardo Elias Zahran, Jardim São Bento, em Campo Grande. Em seguida, ele atropelou os assaltantes, sendo que um morreu e o outro ficou ferido.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista seguia em um Fiat Punto e os assaltantes em uma motocicleta Honda CG Fan, quando os ladrões abordaram o condutor e anunciaram o assalto.

O motorista reagiu e atropelou os criminosos. Um morreu, já o outro ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. 

O condutor do Punto saiu ileso, sem ferimentos e está bem.

A parte frontal esquerda do Punto ficou destruída, com amassos e avarias. A moto também teve avarias e ficou arruinada.

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21)

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado, mas o rapaz morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Cinco viaturas da Polícia Militar, duas da Polícia Civil, uma da Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar o quarteirão, recolher os vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O trânsito ficou fechado por aproximadamente duas horas no local. Os indícios do acidente amanheceram no canteiro da avenida, na manhã desta sexta-feira (21), na Zahran.

