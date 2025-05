MS adquire ônibus e voltará a ter unidade móvel para coleta de sangue

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), adquiriu um ônibus rodoviário, por R$ 2,525 milhões, com o propósito de transformá-lo em uma unidade móvel para coleta de sangue e amostras de interessados na doação de medula óssea.

Compra foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27), através da utilização de recursos do Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul e em parceria com a empresa ‘Manupa Comércio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados’, de São Paulo.

Segundo Mayra Franceschi, Gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, esta é uma nova unidade móvel, já que a outra era da década de 90 e ficou velha, sendo repassada ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Mayra afirmou que ainda não há previsão para o lançamento do novo ônibus, mas que pretende fazer em breve. Ela disse que a data deve ser definida no próximo dia 4, quando terá uma reunião online com a Manupa, junto com a gerente administrativa do Hemosul e com o setor de marketing da Secretaria de Comunicação Social (Secom), do Governo Federal.

Doação de sangue

Como dito, esta unidade móvel funcionará para coleta de sangue e de amostras de candidatos à doação de medula óssea. De acordo com o estoque, que consta no site oficial do centro, os tipos sanguíneos B e AB estão com 100%, enquanto O+ e O- estão em déficit, ambos abaixo dos 30%. Confira como e quem pode doar:

Idade: de 16 a 69 anos (para os menores de idade não emancipados, precisam estar acompanhados de um responsável legal);

de 16 a 69 anos (para os menores de idade não emancipados, precisam estar acompanhados de um responsável legal); Peso: a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 51 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador;

a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 51 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador; Intervalo de doação: homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses;

homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses; Doenças que impedem a doação: doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue;

doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue; Medicamentos: alguns medicamentos impedem a doação. Portanto fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando;

alguns medicamentos impedem a doação. Portanto fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando; Vacinas: As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina;

As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina; Alimentação: O doador deve estar bem alimentad o para doar sangue. Como muitos pensam não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. Mas você pode evitar alimentos com excesso de gordura quando vier doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.

Doação de medula óssea

"Transplante de medula óssea é a única esperança de cura para milhares de portadores de leucemia e algumas outras doenças do sangue". É assim que o Hemosul reforça a importância da doação de medula óssea, e para doar é bem simples.

Quem pode doar?

Pessoas entre 18 a 35 anos, que estejam com boa saúde. São retirados 5ml de sangue, como um exame de laboratório, e o doador é cadastrado no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea do INCA – Instituto Nacional do Câncer.

Os dados genéticos do doador são cruzados com os dos pacientes que precisam da medula. Se der compatibilidade genética através do exame HLA, a doação pode ser realizada. Porém, para ter compatibilidade, a chance no Brasil é de uma em cem mil e com alguém de outro país de uma em um milhão.

Como é o transplante?

Se for compatível o doador é avisado e então passa por exames para constatar que está em boas condições de saúde. O procedimento dura aproximadamente 90 minutos e é aplicada uma anestesia para que o processo seja sem dor.

As células de medula são tiradas do osso da bacia e não da espinha, portanto, não tem risco para a coluna. Do outro lado o paciente tem a sua medula doente destruída e recebe a as células de medula saudável do doador. A parte da medula retirada do doador se recupera sozinha em no máximo quinze dias.

Assine o Correio do Estado