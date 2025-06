Somadas, dengue e chikungunya já mataram 25 este ano em MS

Imigração

Dados são do Censo Demográfico 2022. O número de paraguaios era predominante no estado desde antes de 2010.

De acordo com o Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de imigrantes vindos da Venezuela para Mato Grosso do Sul já é maior do que o número de imigrantes que vieram do Paraguai, país vizinho do estado.

O "Censo Demográfico 2022: Fecundidade e migração: Resultados preliminares da amostra" mostrou que houve um grande crescimento dos estrangeiros que se mudaram para Mato Grosso do Sul desde 2010, quando foi a última contagem. De 14.679 imigrantes, foram contados, em 2022, 26.637, um aumento de 81,5%.

O crescimento mais significativo foi o dos imigrantes Venezuelanos. Até 2010, havia um total de 16 indivíduos vindos da Venezuela no estado. Em 2022, nota-se um salto para 4.249 venezuelanos, consolidando a Venezuela como o principal país origem de imigrantes de MS, ultrapassando o número de paraguaios, de 3.065 indivíduos no estado.

O terceiro maior número de imigrantes em Mato Grosso do Sul são os bolivianos, com 615 indivíduos residentes no estado, seguido pelos haitianos, com 435 moradores. Os colombianos são 217 residentes e japoneses, 161.

Dados: IBGE

Em Campo Grande, foram contabilizados 4.111 imigrantes morando na Capital. Destes, 830 são venezuelanos, o maior número de estrangeiros da Capital. Em seguida, vêm os que nasceram na Colômbia, 161, e no Reino Unido, que são 112 moradores.

Brasileiros

Com relação aos brasileiros residentes em Mato Grosso do Sul, o estado tem uma população de 2.757.013 habitantes. Destes, 2.73 milhões são brasileiros e 635.996 não são sul-mato-grossenses. Entre estes moradores não naturais do estado, a maior parte veio de São Paulo (30.652), seguido por paranaenses (13.676) e vindos do Mato Grosso (10.262). Isso não quer dizer que as pessoas que vieram destes estados nasceram, necessariamente, nestes lugares.

Dados: IBGE

O estado é o 9º entre os estados com maior proporção de moradores nascidos em outras unidades da federação. 23,1% dos habitantes daqui não são naturais de MS. As cidades com maior percentual de habitantes vindos de fora são Chapadão do Sul (56,5%), Selvíria (49,9%) e Mundo Novo (47,6%).

Em Campo Grande, da população total de 898.100 habitantes, 7.722 pessoas vieram do estado de São Paulo e 3.1847 vieram do Mato Grosso. Os que residiam em Roraima são a menor taxa de moradores, de apenas 52 morando na Capital.

Emigrantes

O Censo também trouxe dados sobre os sul-mato-grossenses que não residem em Mato Grosso do Sul. Em cinco anos, 88.267 pessoas deixaram o estado para morar em outro lugar, enquanto 116 mil vieram para cá no mesmo período.

Isso indica que a quantidade da população foi acrescida pelos imigrantes, e não negativada pelos emigrantes (que saíram do estado), resultando em um saldo positivo de 17 mil pessoas que entraram em MS, 0,64% da taxa de crescimento da população, a 7ª maior taxa de migração do país.