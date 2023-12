Pai e filho foram executados em frente à conveniência da família no Bairro Santo Eugênio, no último dia 25 de outubro

Embora ainda faltem quatro dias para o fim do ano, Mato Grosso do Sul chega ao final 2023 com o menor número de homicídios dolosos da última década. Até esta quarta-feira (27), 444 pessoas haviam sido assassinadas no Estado. E uma das principais explicações é a queda da violência na região de fronteira.

Na comparação com o ano passado, quando 498 homicídios foram registrados, a redução neste ano, até agora, é de 10%. Na última década, o ano com menos mortes havia sido 2019, com 455 casos, de acordo com os dados disponíveis no site da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Na última década, o ano mais violento em Mato Grosso do Sul foi 2014, com 721 registros. Então, na comparação com aquele ano, a queda em 2023 chega a 38%.

Homicídios em MS desde 2014

Coincidência ou não, os anos de menor número de assassinatos são exatamente os anos de maior letalidade policial em Mato Grosso do Sul. Em 2023, até agora, a Sejusp aponta 130 mortes de suspeitos em confrontos com policiais.

O número é exatamente igual à soma dos casos dos últimos três anos. Em 2019, que aparece como segundo no ranking da letalidade policial, a polícia matou 70 suspeitos.

FRONTEIRA

Se forem levados em consideração somente os números relativos aos municípios que a Sejusp considera como sendo da região de fronteira, os dados são melhores ainda. Em 2014, a secretaria computou 377 assassinatos na região de fronteira, sendo que neste ano foram “apenas” 219, o que representa recuo de quase 42%.

E, assim como no Estado inteiro, a fronteira também teve o ano mais calmo da última década. Em Ponta Porã, principal cidade que faz fronteira com o Paraguai, foram 27 casos até agora, o que é praticamente o mesmo número do ano passado, quando ocorreram 28 homicídios. Mas, na comparação com 2021, a queda é significativa, pois haviam sido 65 registros.

Homicídios na região de fronteira desde 2014

Na segunda maior cidade do Estado e que também está na faixa de fronteira, também foi verificada queda significativa na criminalidade, com 28 registros em 2013. É o menor número em dez anos e é 30% menor na comparação com o ano passado. Se a comparação for com os 82 casos de 2014, o recuo é de quase 67%.

Mas isso não significa que a fronteira esteja pacificada. Em Três Lagoas, na outra extremidade do Estado, na divisa com São Paulo, foram apenas 17 assassinatos até agora em 2023.

São 11 casos a menos que em Ponta Porã, embora a cidade tenha 40 mil habitantes a mais que a cidade da fronteira. Em Três Lagoas, segundo o IBGE, são 132 mil habintantes, ante 92 mil em Ponta Porã.

Capital

Embora não seja o menor número da última década, Campo Grande também apresenta dados bem melhores que no ano passado. Em 2022, a cidade foi palco de 148 assassinatos, ante os 120 registrados até agora, o que significa recuo de 19%. Na comparação com 2014, quanto foram 187 registros, o recuo é da ordem de 36%.