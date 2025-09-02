Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS conquista liderança em ranking brasileiro de cobertura vacinal e se torna referência

O resultado divulgado nesta semana mostra a efetividade do Estado nas campanhas vacinais, se consolidando como referência nacional

Karina Varjão

Karina Varjão

02/09/2025 - 16h01
Mato Grosso do Sul alcançou o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 no indicador de cobertura vacinal do País. Divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta semana, o Estado se torna referência nacional em imunização, alcançando a nota 100. 

O ranking considera o número total de doses aplicadas, incluindo a primeira, segunda, terceira ou dose única, dividido pela população-alvo e multiplicado por 100. O índice mede, precisamente, a efetividade das campanhas vacinais e a capacidade da rede pública de atingir as metas com rapidez e ampla cobertura. 

Mato Grosso do Sul cumpriu todos os critérios, superou os parâmetros e se isolou na liderança nacional. 

“Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência”, afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa. 

Desempenho

Mato Grosso do Sul vem de um período de grandes resultados em diversas frentes. Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização. 

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus, além de ter completado dez ano sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença. 

Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil. 

“A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual, é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano”, explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes. 

Campanhas

A última campanha de vacinação realizada pelo Estado aconteceu neste último sábado (30), em ação de imunização contra o sarampo. Todos os municípios de MS participaram do movimento.

A ação foi lançada em decorrência da reintrodução do vírus, após a Bolívia decretar emergência de saúde pública por já registrar 269 casos confirmados da doença, juntamente do Paraguai, que também notificou ocorrências recentes. 

A dose zero da vacina é indicada para crianças de 6 meses a 11 anos, e a vacinação seletiva, para pessoas de 12 anos a 59 anos sem histórico vacinal ou com esquema incompleto. 

Gestantes e crianças menores de 6 meses, pessoas com imunossupressão grave com histórico de reação alérgica grave à vacina não podem receber o imunizante. 

A vacina é a única forma de prevenir o sarampo. O esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde é: 

  • dose zero para crianças de 6 a 11 meses;
  • duas doses para a faixa de 1 a 29 anos, com intervalo de 30 dias;
  • uma dose para pessoas de 30 a 49 anos. 


 

na mira do mpms

Diretor da Fiems é alvo de inquérito por desmatar fazenda em MS

Empresário também é presidente do Lide MS e desmatou 6,503 hectares em propriedade rural em Nioaque

02/09/2025 17h32

Continue Lendo...
Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e presidente do Grupo de Líderes Empresariais - Lide MS, Aurélio Rolim Rocha, é alvo de inquérito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por desmatamento sem autorização ambiental em uma fazenda de sua propriedade, em Nioaque.

De acordo com o MPMS, o inquérito civil é para apurar a regularidade jurídico-ambiental da supressão vegetal a corte raso, em área total de 6,503 hectares.

A investigação foi aberta após o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) constatar e multar o empresário em R$ 7 mil pelo desmatamento.

Além da multa, o Imasul também notificou Rocha a:

  • paralisar imediatamente a supressão vegetal; 
  • cumprir na íntegra resolução Semade, no que tange ao pagamento da taxa de licenciamento ambiental, reposição florestal e respectiva compensação ambiental;
  • protocolar junto ao Imasul um Plano de Manejo e Conservação de Solo e Água (PMCSA) devidamente assinado por profissional habilitado acompanhado de anotação de responsabilidade técnica;
  • efetuar pagamento de crédito de reposição florestal considerando a estimativa de 147 m²/ha baseado na fitofisionomia savana árborea densa na área total desmatada, de 6,503 hectare.

Em sua defesa, protocolada nos autos, o diretor de relações institucionais da Fiems afirma, por meio de advogados, pediu que o auto de infração e o laudo de constatação emitidos pelo Imasul fossem declarados nulos de pleno direito e, por consequência, extintas as obrigações e implicações neles contidas.

A alegação é de que os fiscais que lavraram o auto de infração exerceram ilegalmente a profissão e "não detêm as qualificações necessárias para que pudessem elaborar ou mesmo proferir qualquer laudo de constatação" e nem competência para aplicar multa, entre outros pontos.

No entanto, o Ministério Público instaurou o inquérito civil público, pois, segundo o órgão, além das infrações cíveis e administrativas, a conduta de Rocha pode configurar, em tese, crime de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, para casos de Área de Proteção Permanente (APP).

A situação também pode configurar crime de "construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”, para outros casos fora de APP, Reserva Legal (RL) e Mata Atlântica.

O empresário foi notificado para apresentar, no prazo de 10 dias, cópias de documentos e prestar esclarecimentos solicitados. Ainda não há nova manifestação do investigado no inquérito.

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da FiemsÁrea de 6,503 hectares foi desmatada sem autorização (Foto: Reprodução)

Assembleia

Projeto que cria cadastro de condenados por violência contra mulher é aprovado na ALEMS

O projeto de lei é de autoria do deputado Pedrossian Neto e estava em trânsito desde o ano passado

02/09/2025 17h15

Continue Lendo...
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arquivo

Continue Lendo...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou na tarde desta terça-feira (2) o projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Condenados por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

O projeto, de autoria do deputado Pedrossian Neto, já havia sido protocolado em 2024.  o texto destaca que interpreta-se como condenado aquele que tenha contra sua pessoa decisão transitada em julgado em processo de apuração de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, e em outras leis que vierem a tipificar condutas no mesmo contexto. 

Na justificativa, o Pedrossian destaca que o cadastro deverá incluir, no mínimo, dados pessoais completos, fotos e características físicas, grau de parentesco e/ou relação entre o cadastro e a vítima, idade do cadastrado e da vítima, circunstâncias e o local em que o crime foi praticado, endereço atualizado do cadastrado, além do histórico de crimes. 

Na época, o parlamentar afirmou que “tornar pública a identificação de condenados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar traz uma proteção maior às vítimas, familiares e à própria sociedade, além de funcionar, à princípio, como freio inibitório de reincidência penal”. 

Levantamento 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) de Mato Grosso do Sul, de janeiro até agora foram registradas 12.717 ocorrências por violência doméstica, sendo 4.603 somente em Campo Grande. 

A violência doméstica apresenta um recorte racial, com mulheres negras sendo as vítimas mais frequentes. Dos 12.393 casos deste ano, 7.673 ou 62% tiveram como vítimas mulheres pretas e pardas. Ou seja, de cada dez mulheres agredidas em suas casas, seis são negras.

Também foram registrados, até agora, 1.211 casos de estupro. Destes, 1.131 foram mulheres de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e idosos. 

De acordo com a Secretaria, foram 590 crianças, 469 adolescentes, 212 jovens e adolutos e 16 idosos até o mês de agosto. 

Somente neste ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. No ano passado, de janeiro a julho, haviam sido 19 casos. 


 

