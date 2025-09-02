MS conquista liderança em ranking brasileiro de cobertura vacinal e se torna referência - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul alcançou o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 no indicador de cobertura vacinal do País. Divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta semana, o Estado se torna referência nacional em imunização, alcançando a nota 100.

O ranking considera o número total de doses aplicadas, incluindo a primeira, segunda, terceira ou dose única, dividido pela população-alvo e multiplicado por 100. O índice mede, precisamente, a efetividade das campanhas vacinais e a capacidade da rede pública de atingir as metas com rapidez e ampla cobertura.

Mato Grosso do Sul cumpriu todos os critérios, superou os parâmetros e se isolou na liderança nacional.

“Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência”, afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa.

Desempenho

Mato Grosso do Sul vem de um período de grandes resultados em diversas frentes. Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização.

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus, além de ter completado dez ano sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença.

Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil.

“A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual, é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano”, explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Campanhas

A última campanha de vacinação realizada pelo Estado aconteceu neste último sábado (30), em ação de imunização contra o sarampo. Todos os municípios de MS participaram do movimento.

A ação foi lançada em decorrência da reintrodução do vírus, após a Bolívia decretar emergência de saúde pública por já registrar 269 casos confirmados da doença, juntamente do Paraguai, que também notificou ocorrências recentes.

A dose zero da vacina é indicada para crianças de 6 meses a 11 anos, e a vacinação seletiva, para pessoas de 12 anos a 59 anos sem histórico vacinal ou com esquema incompleto.

Gestantes e crianças menores de 6 meses, pessoas com imunossupressão grave com histórico de reação alérgica grave à vacina não podem receber o imunizante.

A vacina é a única forma de prevenir o sarampo. O esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde é:

dose zero para crianças de 6 a 11 meses;

duas doses para a faixa de 1 a 29 anos, com intervalo de 30 dias;

uma dose para pessoas de 30 a 49 anos.



