MS demite 'dr. delegado', policial investigador réu por golpe de venda de carros

No Diário Oficial Eletrônico do Governo de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (20), o Executivo Estadual publicou a demissão definitiva de Joventino Floriano da Silva, ex-investigador da Polícia Judiciária, réu por golpe milionário de venda de veículos em MS.
Conhecido entre o esquema criminoso como "Dr. Delegado", com mais de meio século de vida Joventino acumulou uma série de feitos e até congratulações enquanto policial, porém foi desligado em definitivo do quadro permanente do Estado de MS por basicamente violar a lei que institui a Polícia Civil em Mato Grosso do Sul.
Pela fundamentação, o ex-agente violou os deveres descritos na Lei Complementar nº 114/2005, especificamente o que estabelece os deveres do policial civil, que deveria seguir na vida pública dignificando a profissão, com honestidade, obedecendo preceitos éticos, observando as normas, além de ter "irrepreensível conduta profissional".
Tudo isso que, conforme resolução assinada pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Público, Antônio Carlos Videira, não houve por parte de Joventino, que teria praticado as seguintes transgressões:
- Agir com deslealdade no exercício da função;
- Exercer qualquer outro cargo, função ou emprego não permitidos em lei, mesmo nas horas de folga;
- Eximir-se ou negligenciar no cumprimento de suas obrigações funcionais;
- Fazer uso indevido de documento funcional, arma, algema ou bens da repartição ou cedê-los a terceiros;
- Interceder maliciosamente, em favor de parte;
- Manter relações de amizade ou exibir-se em público, habitualmente, com pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço;
- Praticar atos que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a instituição ou função policial e
- Valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidário ou de qualquer natureza, para si ou para outrem.
Essa é a segunda demissão no intervalo de 10 dias de agentes da polícia em Mato Grosso do Sul envolvidos em escândalos, já que o desligamento definitivo do policial penal que manchou o título de "anti-celular" da Gameleira, Odair Pereira da Silva, foi publicado em 09 de outubro.
Entenda
Enquanto agente, a figura que chegou a ficar conhecida no esquema como "Dr. Delegado" aparece em uma série de buscas ligadas à capacitações e congratulações.
Já em 02 de dezembro de 2013, por exemplo, o à época investigador de polícia judiciária aparece como um dos agentes listados para o curso de combate tático urbano, treinamentos dado a policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidade de operações especiais do Rio de Janeiro.
Nessa época Joventino já era parte da elite da polícia civil local, homenageado inclusive cerca de três anos depois pela Câmara Municipal de Campo Grande junto de outros 58 agentes em 08 de outubro de 2018, data que a Casa de Leis separou para honrar o "pioneiro da PC em MS", delegado “Aloysio Franco de Oliveira”.
Entretanto, a suspeita é que a partir já de 2019 a quadrilha à qual Joventino foi associado passou a aplicar golpes em Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Dourados, sendo pelo menos cinco acusados pelo esquema que pode ter causado prejuízos que variam de R$2,5 até R$6 milhões
O principal acusado no esquema seria o empresário Diego Aparecido Francisco, de 39 anos, que também foi denunciado no crime de estelionato em que o ex-prefeito Pastor Gilmar Olarte teria supostamente vendido uma casa que nunca existiu para fiéis da Assembleia de Deus.
Já no esquema de venda de carros, também aparecem como denunciados os pais de Diego, Izabel Cristina Ferreira e Sérgio Francisco Filho; o ex-vereador Célio Poveda e Joventino.
Esse grupo é acusado de aplicar golpes através da empresa "Negócios MS", registrada para comércio de produtos alimentícios e a qual Izabel Cristina aparece como sócia-administradora.
Segundo detalhado ainda pelo promotor de Justiça, Eduardo Ontecielha de Rose, à época, a empresa seria usada para "negócios fraudulentos de venda de veículos".
Valendo-se de seu cargo e do popular Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo), Joventino teria passado informações sobre veículos e monitorava boletins de ocorrência das vítimas de Diego.
Conforme detalhado no processo, entre os meses de janeiro e agosto de 2023 as consultas teriam gerado 61 páginas, o que dimensiona o possível prejuízo causado pelo grupo.
Além disso, Joventino seria uma espécie de "capanga" e pressionava as vítimas de Diego para que essas não registrassem o golpe na delegacia, indo inclusive de viatura até a sede da MS Negócios.
Como se não bastasse, Joventino seria o homem a aparecer com uma arma nas reuniões da quadrilha com as vítimas, ocasião em que Diego e Célio se referiam ao agente como "Dr. Delegado".