MS é lembrado por queimadas no Pantanal em retrospectiva fotográfica de agência

As queimadas do Pantanal e o ataque armado na Terra Indígena Panambi-Lagoa Rica, em Douradina, compõem os 100 melhores momentos fotográficos de 2024, retrospectiva realizada pela Agência Brasil nesta quinta-feira (26).

O 1º registro fotográfico foi realizado no dia 27 de junho, retrato de aviões a serviço do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, abastecidos com água para auxiliar no combate às queimadas na região pantaneira de Corumbá. Em primeiro plano, um passarinho toma banho em meio às queimadas.

Dois dias mais tarde, o mesmo fotógrafo flagrou brigadistas do Prevfogo/Ibama em meio ao combate de incêndios florestais no Pantanal, controle realizado com o auxílio de aviões.

No dia 30, o registro marcante foi de um Tuiuiú, ave símbolo do Pantanal, que protegia seu ninho em meio aos incêndios florestais. No dia 1º de julho, o registro fotográfico flagrou o abastecimento da aeronave KC-390 Millennium, veículo que possui capacidade para armazenar 12 mil litros de água e foi utilizado para combater os incêndios no Pantanal.

Além dos quatro registros fotográficos na região pantaneira, em agosto último, o fotógrafo Bruno Peres flagrou um ataque armado de fazendeiros à Terra Indígena Panambi-Lagoa Rica, área delimitada pela Funai em 2011, e que deixou 10 indígenas Guarani-Kaiowá feridos, em Douradina, interior do Estado.

A retrospectiva também lembrou as enchentes no Rio Grande do Sul, Ato em memória das 272 vítimas da barragem da Vale em Brumadinho, e Marielle Franco. Confira toda a retrospectiva aqui!

Ataque em Douradina

Segundo o Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), o ataque aconteceu após a Força Nacional sair da região.

De acordo com os relatos, homens armados, em uma caminhonete, atiraram contra os indígenas com munição letal e balas de borracha. O ataque ocorreu na área retomada Pikyxyin, uma das sete da Terra Indígena Panambi Lagoa-Rica, delimitada desde 2011.

