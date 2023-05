MS é o 1º estado do Brasil a implantar interoperabilidade de dados entre a Saúde e IBGE

Workshop Construir Inteligência Gestora pelas Análises de Dados, realizado no auditório do Bioparque Pantanal - MARCELO VICTOR

Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil a implementar a interoperabilidade de dados entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dessa forma, é possível compartilhar, interligar e cruzar dados (rua, número, bairro, nível de escolaridade, carteira de vacinação, etc) entre a SES e IBGE. Ou seja, a SES terá acesso aos dados e informações do IBGE e vice-versa.

O objetivo é juntar todos os dados para gerar um único dado, que será compartilhado entre ambos os órgãos.

Os dados são alimentados pelos municípios, consolidados no Estado e transmitidos para o Governo Federal. O processo proporciona agilidade, rapidez e transparência no trabalho de ambas as instituições.

O termo de cooperação técnica foi assinado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PDSB) e superintendente da unidade do IBGE em Campo Grande, Mário Frazeto, na manhã desta quarta-feira (10), no Bioparque Pantanal, durante o 1º Workshop – Construir Inteligência Gestora pelas Análises de Dados.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões; o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Nésio Fernandes; o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Dr. Fábio Baccheretti; o consultor nacional de Análise de Situação em Saúde na OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), Juan Cortez, entre outros.

O estado é o segundo do país a montar a central de inteligência, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte (RN).

Ao Correio do Estado, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhsitinne Maymone, deu um exemplo de como o cruzamento de dados facilita o trabalho das equipes.

“Quando ele [IBGE] vai no município fazer o censo, ele identifica um terreno baldio. Nós através do nosso sistema de informação e-visitas identificamos cinco meses depois que tem uma casa ali, porque o agente comunitário passa, que tem uma família, tem dois aposentados, dois cachorros e isso para o IBGE é importante”, explicou.

“Nós fazendo essa interoperabilidade dos dados nós nos mantemos atualizados enquanto IBGE, enquanto Secretaria de Estado. Ao mesmo tempo aquilo que o IBGE tem, ele também traz pra gente”, finalizou.

De acordo com o governador do Estado, Eduardo Riedel, ressaltou que seu governo está sustentado no pilar da era digital e que é impossível conduzir a gestão pública sem tecnologia.

“Não é possível mais na era de hoje nós querermos conduzir a gestão pública em qualquer área que não seja pela inclusão digital e pela análise dos dados e para isso está aí a inteligência artificial, os padrões e o conhecimento que o mundo está usando”, disse.

“É uma iniciativa inédita e necessária. A gente tem que estar sempre inovando, buscando alternativas e soluções para melhor atender as pessoas”, concluiu.