MS é o terceiro estado com maior ocorrência de crimes em rodovias federais

Luto

Yonamine tinha 88 anos e a causa da morte não foi divulgada.

A madrugada deste sábado (19) foi marcada por luto. Morreu o ex-vereador de Campo Grande Paulo Sukehiro Yonamine, aos 88 anos. Paulo nasceu em 20 de setembro de 1936 e foi uma grande figura da comunidade japonesa em Mato Grosso do Sul, líder da comunidade Nikkei.

Seu período como vereador de Campo Grande se deu nos anos de 1972 até 1976, integrando a 17ª e 18ª legislaturas. Neste período, houveram momentos decisivos para o futuro do estado, como os debates sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, que resultou na criação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1977.

Yanomine aprovou projetos estratégicos para o desenvolvimento da cidade durante seu período como parlamentar, como a instalação do Núcleo Industrial de Campo Grande. Outro momento marcante durante sua atuação foi a concessão do Título de Cidadão Campo-Grandense a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, durante uma visita à Capital com a equipe do Santos Futebol Clube para uma partida contra o time do Comercial, em 1973.

O velório foi realizado neste domingo (20) pela manhã, no Cemitério Parque das Primaveras, na Avenida Senador Filinto Muller, no bairro Vila Ipiranga. O sepultamento será no mesmo lugar no decorrer do dia.

Comunidade Japonesa em Campo Grande

Apesar de terem chegado ao Brasil em 1908, somente em 1910 os primeiros japoneses pisaram em terras mato-grossenses (a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul só ocorreu em 1977), juntamente com a construção da estrada de ferro.

Segundo a Nippo Brasil, Campo Grande foi um dos importantes núcleos de imigrantes de Okinawa, que chegaram à região atraídos por bons pagamentos. Por causa disso, 75 imigrantes aceitaram trabalhar no assentamento dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no então Estado de Mato Grosso.

O primeiro morador japonês fixo em Campo Grande foi Kosho Yamaki, que chegou na cidade em maio de 1914, vindo do Peru.

Hoje, Mato Grosso do Sul possui a terceira maior população de japoneses do Brasil, ocupando posição no ranking apenas atrás de São Paulo e do Paraná. Campo Grande é a sede da terceira maior colônia de imigrantes japoneses do país, com cerca de 15 mil descendentes até a 4ª geração, de acordo com dados do Governo do Estado em 2018.