MS está no centro das discussões da Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade deste ano da Igreja Católica terá um tema em que Mato Grosso do Sul é protagonista das discussões no Brasil e em alguns lugares do mundo: o meio ambiente.

Os incêndios dos últimos anos no Pantanal e as mudanças climáticas são os fatores que motivaram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a eleger o tema da campanha deste ano. Em Mato Grosso do Sul, o clero já está pronto para levar a campanha aos fiéis.

O tema será “Ecologia Integral” e o lema, “Deus viu que tudo era muito bom”.

O objetivo da campanha neste ano é convidar a sociedade a refletir sobre o cuidado com a “casa comum”, como a Igreja denomina o planeta, e a responsabilidade cristã na preservação do meio ambiente.

O aquecimento no Pantanal é um dos temas centrais, além dos dados sobre poluição em todo o Brasil.

Para o clero, a campanha foi aberta na semana passada, no Bioparque Pantanal, em evento que reuniu sacerdotes, cientistas e autoridades. Para os fiéis, a missa de abertura será neste sábado, presidida pelo arcebispo de Campo Grande dom Dimas Lara Barbosa.

Foram destacados no evento do Bioparque os objetivos e as motivações da campanha, as informações sobre o aquecimento no Pantanal e os dados do pódio da poluição do Brasil.

O relatório síntese do Painel Intergovernamental para o Clima da ONU, de março de 2023, sobre mudanças climáticas, também foi citado durante a abertura da campanha.

ECOLOGIA INTEGRAL

Em sua conferência, dom Ricardo destacou que a Campanha da Fraternidade deste ano “nos torna conscientes da importância de cuidarmos do meio ambiente e de fortalecer o compromisso com a ecologia integral”.

Presente no evento, a primeira-dama do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, compartilhou nas redes sociais o privilégio de participar do lançamento da Campanha da Fraternidade 2025.

“Um dos momentos mais marcantes foi a palestra sobre o programa Lixo Zero, que trouxe soluções práticas e inovadoras para a gestão de resíduos. Que possamos, juntos, adotar práticas conscientes e responsáveis, contribuindo para um Mato Grosso do Sul mais limpo, verde e fraterno”, disse a primeira-dama sobre a campanha.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, também compartilhou a abertura da campanha da fraternidade deste ano.

“Somos responsáveis por preservar a beleza e a harmonia da criação. Que essa campanha inspire ações concretas em prol da nossa casa comum, unindo fé, consciência e transformação”, descreveu.

AQUECIMENTO NO PANTANAL

A mudança do clima intensificou em cerca de 40% os incêndios florestais registrados em junho no Pantanal, segundo estudo divulgado pela World Weather Attribution (WWA).

A análise realizada por 18 cientistas concluiu que a seca, os ventos fortes e as altas temperaturas que agravaram os incêndios se tornaram de quatro a cinco vezes mais prováveis rm função do aquecimento global.

Antes da revolução industrial, as condições climáticas que anteciparam em dois meses os incêndios no bioma no ano passado eram esperadas a cada 160 anos. Hoje, após aumento de 1,2ºC na temperatura média do planeta, tornaram-se esperadas a cada 35 anos, mostrou o estudo.

Caso o aquecimento global chegue a 2ºC em relação aos níveis pré-industriais, a previsão é fr que as altas temperaturas, a seca e os ventos fiquem 17% ainda mais intensos e se tornem cerca de duas vezes mais frequentes que atualmente.

Previsões meteorológicas para os próximos meses indicam temperaturas elevadas, acima da média histórica, colocando assim as regiões com cobertura vegetal nativa, como o Pantanal, em risco de ocorrência de incêndios florestais.

LIXO ZERO

Programa ambiental realizado pelo Hospital São Julião, que ligação com a igreja católica em sua fundação, foi um dos grandes exemplos apresentados no evento como modelo a ser seguido pela comunidade cristã nesta Campanha da Fraternidade.

Durante a abertura da campanha, o gestor ambiental do hospital, Bruno Maddalena, discorreu sobre o processo de construção do projeto e os benefícios da coleta seletiva do lixo, da compostagem de resíduos orgânicos e do reaproveitamento de materiais.

Como proposta, ele sugeriu que a Arquidiocese de Campo Grande adote as boas práticas do projeto e se torne a primeira diocese lixo zero do País, com o banimento de descartáveis nas comunidades, encontros e eventos.

Premiado nacional e internacionalmente como o “primeiro hospital rumo ao lixo zero do Brasil”, o Hospital São Julião, em nove anos de trabalho com coleta seletiva, conseguiu desviar quase mil toneladas de lixo (966 toneladas) do aterro sanitário com a reutilização de resíduos orgânicos, recicláveis e de construção civil.

Segundo Bruno Maddalena, em reportagem publicada no Correio do Estado, ao longo do ano de 2023, o hospital produziu 400 toneladas de lixo, das quais 320 toneladas foram recicladas e reaproveitadas, desviando assim 80% dos resíduos do aterro sanitário.

Esse lixo poderia encher 40 caminhões da Solurb, que têm capacidade de transportar 8 toneladas diariamente.

Com diversas unidades de descarte seletivo de resíduos espalhadas pelo hospital, em áreas como unidade de atendimento, enfermarias, centro cirúrgico, cozinha, refeitório e manutenção, o Hospital São Julião começou com a coleta seletiva em 2014 e ,a partir de 2015, criou uma cultura de educação ambiental que passa por colaboradores e chega até os pacientes.

SAIBA

A solenidade de abertura da Campanha da Fraternidade 2025 em Campo Grande será neste sábado, a partir das 16h, no Parque das Nações Indígenas. Nacionalmente, a abertura será hoje, em Brasília (DF). Em Campo Grande, a abertura terá missa celebrada pelo arcebispo metropolitano dom Dimas Lara Barbosa, shows e apresentações.

