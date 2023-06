MS está perto de ter "Sala Azul" em posto de identificação do Pátio Central

Para oferecer um atendimento humanizado e especial para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mato Grosso do Sul está perto de ter "Sala Azul", que deve ser implantada no Posto de Identificação Pátio Central Shopping em Campo Grande.

Maira Gasques Chaves Cappi é servidora, pós-graduanda, e entrou de cabeça na mobilização sobre Transtorno do Espectro Autista após participar do 1º Seminário de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do MS, em novembro de 2022

"Naquele momento eu trabalhava no posto de identificação do Pátio Central, onde no ano de 2022, estatisticamente falando, nós atendemos cerca de 270 autistas (declarados autistas, com laudo, com a impressão do símbolo do TEA na carteira de identidade)", conta.

Ela conta que esse projeto foi a motivação para buscar maneiras mais eficientes de atender as pessoas com TEA, especialmente crianças, que possuem mais resistência ao toque, ao flash da máquina e que, conforme a servidora, "muitas vezes precisam ser contidas com muito choro pelos pais para a coleta das impressões digitais".

Justamente proporcionar um ambiente acolhedor, com privacidade para essas famílias, é a intenção da "Sala Azul", que deve ser instalada em anexo do Shopping, com a expansão do posto de identificação do Pátio Central.

Maira conta ainda que o número de famílias, com crianças e adolescentes autistas, que passaram a procurar postos de identificação para emitir o documento de identidade aumentou muito.

"Isso se deve tanto ao aumento de incidência de autismo na sociedade, aumento e aprimoramento da capacidade de diagnosticar, além da necessidade do documento para fruição de benefícios sociais e previdenciários", complementa a profissional.

Em sua tese de dissertação - que será apresentada em breve para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Estado de Administração (SAD), como projeto de inovações de iniciativa do servidor - ela elenca várias inovações que podem ser implementadas para melhorar o atendimento às pessoas com TEA em postos de identificação entre elas:

Adequação do tempo de agendamento,

Cards de comunicação (material impresso que mostra as etapas do atendimento de maneira lúdica para o requerente, trabalhando a antecipação das etapas e diminuindo a resistência ao atendimento),

Implementação de sala de atendimento especial e capacitação em larga escala para os servidores e atendentes dos postos de identificação.

Mobilização

Polícial rodoviário federal, Alexandre Figueiredo de Araújo é pai de Autista, Coordenador Estadual do Movimento do Orgulho Autista do Brasil e Idealizador do Projeto Guardião Azul Amigo do Autista, e conta que várias frentes de trabalho estão sendo abertas.

Mais recente houve indicação legislativa ao Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por parte da deputada Mara Caseiro, para implantação da Sala Azul.

Além da busca por um local especializado, há a intenção de um protocolo melhor adaptado. Sendo o Sindicato dos Peritos Papiloscopistas e Peritos Oficiais de Mato Grosso do Sul, o Sinpap expõe que esse serviço qualificado, traz um efeito direto em cada uma dessas famílias, além do "efeito cascata" de uma inclusão para as demais.

Para Alexandre, uma Segurança Pública, cada vez mais inclusiva, começa pelo instituto de identificação, sendo necessário compreender que cada autista é único, com diversos níveis de suporte, simbologia, e questões sensoriais, principalmente com luz e tato.

"Quando as famílias vão lá tirar identidade, muitos autistas severos - por exemplo, de nível 3 de suporte -, não tem atendimento. Tem que um tempo mais dilatado, porque ele não consegue em 15 minutos ser atendido, há quem desregule na hora da foto; ou demore para colher todas as digitais... se tiver uma sala específica de descompressão é melhor ainda",diz ele.

Por isso os movimentos concluem que: capacitação, adaptações e uso de protocolos mais acessíveis precisam fazer parte permanente nesses atendimentos.

