MS ganha sistema para monitorar e alertar sobre gripe aviária

DIVERSÃO

Danças juninas, shows musicais e muita comida típica em evento para as famílias da região e turistas

Com apoio da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setesc), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e Governo do Estado, a Prefeitura de Jardim realiza, hoje (3) e amanhã (4), na Praça do Encontro, a 2ª Festa do Milho.

O evento homenageia um dos alimentos mais importantes na dieta dos povos originários das Américas, sendo considerado sagrado em muitas dessas culturas, e também o mais produzidos no município.

Segundo o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Jardim, Mario Sérgio Pache, o projeto foi contemplado em edital de eventos geradores de fluxo turístico da Fundtur e concorreu com todos os municípios sul-mato-grossenses.

“Nossa equipe de servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico cadastrou um projeto gastronômico e cultural, com a finalidade agregar a produção associada do milho com o turismo”, explicou.

A expectativa é que muitas famílias jardinenses e das cidades vizinhas prestigiem o evento, assim como os hermanos paraguaios, já que a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico participou recentemente da maior feira de desenvolvimento do Chaco Paraguaio, a Expo Pioneros Del Chaco, divulgando os atrativos turísticos e culturais de Jardim.

“A rede hoteleira de Jardim, que comporta mais de 500 leitos, está com grande procura de reservas. Estamos em plena época da colheita e isso garante uma grande oferta de produtos nas barracas, garantindo também recursos para as entidades filantrópicas do município e da região, que foram convidadas e empreendedores da agricultura familiar. Não vai faltar milho cozido, assado, curau nem pamonha!”, garantiu Mario Sérgio Pache.

A 2ª Festa do Milho terá apresentações de quadrilhas de festa junina de escolas estaduais, municipais e entidades, além shows musicais a apresentações culturais, tudo gratuito, enquanto a Praça de Alimentação será formada por 43 barracas de entidades que estarão comercializando pratos da culinária regional, tendo o milho como um dos componentes na receita.

A prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, convida a população e turistas para a 2ª Festa do Milho. “Idealizamos e estamos montando um evento alegre, com toda a segurança, para congraçar as famílias, a comunidade escolar, os vizinhos de outras cidades e os queridos hermanos paraguaios, pois muitos têm família aqui. Queremos manter a tradição das festas juninas em nossa cidade, celebrando a farta produção de alimentos que nossas terras férteis nos proporcionam, criando oportunidades para que as famílias e entidades locais possam garantir uma renda extra nessa época do ano. Esperamos vocês”, declarou.

A 2ª Festa do Milho ainda conta com o apoio do 2º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Independente, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Tutelar, entre outras instituições.

Confira a programação:

3 de junho (sábado)

19 horas - Apresentações de danças juninas Centros Integrados de Educação Infantil (CIEIs) e Escolas Municipais e Estaduais

20h30 – Show com Jorge e Isak (dupla local)

22 horas - Jhony e Marcos (dupla regional)

0 hora - DJ Caio D.

4 de junho (domingo)

19 horas - Apresentações de danças juninas projeto Conviver e servidores

19h30 - Rafa e Manu (dupla local)

20h30 - Rosy Firmo e Alarcon (duo local)

22 horas - Pedro Paulo e Alex PPA (atração nacional)

0 hora - DJ Caio D.

