MS garante aval da União para empréstimo de R$ 1 bilhão

Ribas tem programação especial de aniversário com entregas, shows, desfiles e atos cívicos

Guia Lopes da Laguna e Ribas do Rio Pardo comemoram 86 e 80 anos de história, respectivamente, nesta terça-feira (19).

Guia Lopes está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e encontra-se a 280 quilômetros de Campo Grande. Surgiu em 19 de março de 1938, sendo que a data de 19 de março, Dia de São José, foi escolhida para homenagear o patrono Guia Lopes.

Ribas do Rio Pardo "nasceu" em 19 de março de 1944, quando foi desmembrada de Campo Grande e Três Lagoas. Está localizada na região central do Estado e encontra-se a 102 quilômetros da Capital. Abriga a Suzano Papel e Celulose, uma das maiores fábricas de celulose do mundo. Neste ano, Ribas tem programação especial de aniversário com entregas, shows, desfiles e atos cívicos

Conheça a história e programação de aniversário dos municípios:

GUIA LOPES DA LAGUNA

De acordo com informações da Prefeitura, Guia Lopes da Laguna iniciou sua povoação no início do século XVIII com a chegada dos castelhanos e pecuaristas que migravam da região sudoeste do País. O município surgiu no cenário da Guerra do Paraguai.

Em 1846, período de guerra, José Francisco Lopes, profundo conhecedor da região, alistou-se como voluntário no Exército Brasileiro para guiar as tropas ao Paraguai, com o objetivo de libertar famílias levadas como prisioneiras pelo lado oposto, dando início a marcha da Retirada da Laguna.

A marcha durou 35 dias e foi marcada pela fome, cansaço e doenças (cólera). A atuação do Guia Lopes foi decisiva para evitar uma tragédia ainda maior. Mas, ele faleceu vítima de cólera.

A data de 19 de março foi escolhida para homenagear o patrono Guia Lopes. Seu filho, José Francisco Lopes do Guia, foi doador das terras para a fundação do perímetro urbano do Patrimônio.

A Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna não divulgou programação especial de aniversário para este ano.

RIBAS DO RIO PARDO

As terras, que atualmente compreende o município de Ribas do Rio Pardo, foram trilhadas pelos bandeirantes paulistas, que, partindo de São Paulo, seguiam os rios Tietê e Paraná, subiam o Rio Pardo, venciam o varadouro para Camapuã, partindo em busca das terras do norte e das minas de Pascola Moreira e Sutil.

De acordo com a Prefeitura, em 1835, relataram a existência dos campos e aguadas do Rio Pardo, com excelentes perspectivas para a criação de bovinos. No ano seguinte, partiram em direção ao Rio Pardo, demarcando novas posses e distribuindo-as a companheiros seus vindos de Santana do Paranaíba, dando assim início à povoação da região de Ribas do Rio Pardo.

Apesar do registro de vestígios das monções jesuíticas e da passagem ou mesmo curta permanência de expedições exploratórias, a formação do povoado se deu somente por volta do ano de 1900, quando se registrou concretamento a fixação dos primeiros moradores; os irmãos João e José dos Santos, de Minas Gerais.

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a Estação local, em 1914, ligou Ribas do Rio Pardo aos grandes centros urbanos.

Em 1944, foi desmembrado de Campo Grande e Três Lagoas e tornou-se município de Ribas do Rio Pardo.

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo preparou uma programação especial de aniversário de 80 anos:

