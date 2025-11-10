Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS gasta R$2,4 milhões com ambulâncias privadas em eventos esportivos

Processos somam empenho total de R$2.453.160,91 por parte da Fundesporte para a chamada Fênix Serviços Médicos, razão social da popular "QualiSalva"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

10/11/2025 - 11h01
Por meio de suplemento publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado desta segunda-feira (10), a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou o gasto de R$2,4 milhões que as locações de ambulâncias privadas para eventos públicos geram aos cofres públicos na cobertura dos mais variados eventos esportivos.

Conforme exposto no documento, os cerca de 47 processos somam o empenho total de R$2.453.160,91 por parte da Fundesporte para a chamada Fênix Serviços Médicos, que trata-se da razão social da popular "QualiSalva Emergências Médicas".

Com boa parte dos termos assinados entre as partes sendo referentes à locação de ambulâncias, há uma variação dos respectivos modelos alugados entre os tipos B e D, com o primeiro sendo unidades de suporte básico enquanto as segundas tratam-se daqueles veículos equipamentos para atendimento de pacientes de alto risco e em estado grave.

Além disso, alguns objetos precificam inclusive os valores empenhados para o combustível dessas unidades para locação, de acordo com o especificado em portarias pelo Ministério da Saúde. 

Conforme descrito na portaria 1.139 de 10 de junho de 2013, o texto traz medidas para prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população envolvida em eventos de massa.

Fica assim caracterizada, como "evento de massa”, qualquer atividade coletiva, não importando sua natureza, seja cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, entre outros fatores. 

Corte de gastos

Com os empenhos mais "antigos" de 2025 acontecendo por meados já de fevereiro, com no mínimo dois processos de locação mensais de ambulâncias pela Fundesporte até agosto deste ano, cabe lembrar que desde meados de 2025 o assunto "corte de gastos" passou a ganhar cada vez mais força, com a estimativa do Governo à época de que a ação alcance R$ 800 milhões até o fim do ano, com plano concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.

 

terceirização

ONG da saúde obtém reajuste extra em contrato de R$ 540 milhões

Reequilíbrio financeiro eleva em R$ 229 mil mensais o valor que o Estado repassa ao Instituto Acqua pela gestão do hospital regional de Três Lagoas

10/11/2025 11h12

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Em meio aos constantes pedidos de socorro financeiro e até suspensão de atendimentos na Santa Casa de Campo Grande, o Instituto Acqua, uma Organização Social supostamente sem fins lucrativos, conseguiu um acréscimo mensal de R$ 229.628,61 para administrar o Hospital Regional Magid Thomé, de Três Lagoas. 

Os repasses são feitos pela Secretaria de Estado de Saúde, que em abril de 2022 contratou a ONG para administrar o hospital por um período de cinco anos. E, conforme publicação do diário oficial desta segunda-feira, o reajuste extra, enquadrado como reequilíbrio financeiro, é retroativo a agosto.

Desta forma, segundo a publicação do diário oficial, a estimativa de valor do  contrato passa dos R$ 539,97 milhões previstos para R$ 544,79 milhões. Esses montantes, porém, não incluem os repasses extras, como ocorreu em maio deste ano, quando o Estado fez repasse extra de R$ 3,8 milhões para contratação extra de leitos de UTI pediátrica durante quatro meses. 

SOB SUSPEITA

Entre fevereiro de 2020 e o começo de agosto deste ano o mesmo instituto também administrou o Hospital Regional de Ponta Porã, o que lhe garantiu faturamento superior a meio bilhão de reais. 

O contrato inicial previa que ele poderia ser renovado pelo menos mais três vezes, o que elevaria o período para até 20 anos. Porém, depois de cinco anos o Estado rescindiu com o Acqua sob a alegação de que o Tribunal de Contas da Paraíba havia reprovado uma série de prestações de contas naquela unidade da federação. 

E, conforme a legislação local, o fato de ter tido as contas reprovadas em qualquer outro estado impede que a administração faça contratos com a instituição, justificou a Secretaria de Estado de Saúde. 

Sendo assim, se estas supostas irregularidade impediram a renovação em Ponta Porã, automaticamente vão impedir a renovação em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027. A não ser que até lá o Ácqua limpe sua ficha e assim poderia continuar administrando o hospital Magid Thomé, que começou a operar com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

Antes do rompimento do contrato relativo a Ponta Porã, a direção do Acqua disse  “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar. Em documentos entregues ao Ministério Público, disse ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alegou o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

As impugnações no estado nordestino são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.

Depois de romper com o Acqua, a Secretaria de Saúde contratou, sem licitação, o Instituto Social Mais Saúde, que já administrava um hospital estadual em Dourados. 

Conforme compromisso assumido com o Ministério Público, o Governo do Estado precisa fazer, até meados de janeiro do próximo ano, um novo chamamento público (licitação) para administração do hospital de Ponta Porã. 

O Instituto Social Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por seis meses o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto. Isso equivale a R$ 7,88 milhões por mês.

BR-276

Após perder controle e capotar, motorista morre em rodovia de Dourados

Produtor rural tinha 72 anos e morreu antes de socorro chegar ao local do acidente

10/11/2025 10h20

Encontrado preso nas ferragens do veículo, homem não resistiu ao impacto e ferimentos

Encontrado preso nas ferragens do veículo, homem não resistiu ao impacto e ferimentos Reprodução Sidnei Bronka

No início da noite de ontem (09), um homem de 72 anos morreu após perder controle da picape em curva. O socorro chegou ao local, mas não puderam prestar serviço ao idoso, devido a morte instantânea com o impacto do acidente.

Identificado como Osvalderlei Correia Vieira, o homem era produtor rural e morava em fazenda na região de Guaçu.

De acordo com a Polícia Civil de Dourados, o acidente aconteceu na BR-276, no trecho próximo da residência do idoso, que liga o distrito de Indápolis, de Dourados, ao distrito Lagoa Bonita, de Deodápolis.

Segundo informações, enquanto realizava a curva, Osvalderlei perdeu o controle do volante e saiu da pista. Ao acontecer isso, o acidente piorou quando o veículo caiu em uma valeta e em seguida capotou diversas vezes até enfim parar em meio a vegetação às margens da rodovia.

Encontrado preso nas ferragens do veículo, o homem não resistiu ao impacto e ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como o Corpo de Bombeiros chegaram no local, próximo à ponte do Rio Dourados, mas não puderam evitar e apenas constataram a morte.

O corpo foi retirado pelas equipes de socorro e encaminhado ao Instituto de Perícia de Dourados, à 251 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil de Dourados foi acionada e investiga o caso.

No trecho em que aconteceu o acidente, a curva foi reconhecida como perigosa por outros inúmeros acidentes e ocorrências graves que acontecem no local. Não há registro de envolvimento de nenhum outro veículo.

 

