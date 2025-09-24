Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

MS inaugura primeira escola de equitação pública

Na primeira fase do projeto, que será inaugurado nesta quinta-feira (25), serão contempladas três escolas estaduais de Campo Grande

Laura Brasil

24/09/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com foco em levar o esporte para estudantes da rede pública do Estado, será inaugurada nesta quinta-feira (25) a primeira escola pública de equitação de Mato Grosso do Sul. As aulas serão realizadas na sede da Cavalaria da Polícia Militar, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O projeto será coordenado pela Polícia Militar, por meio do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (EIPMMont), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação.

Na primeira fase, serão selecionados 20 alunos com idades entre 7 e 16 anos, das escolas estaduais Dolor Ferreira de Andrade, Hércules Maymone e Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande.

A proposta é que, por meio do esporte, os estudantes trabalhem a disciplina e desenvolvam a formação de valores, o que pode representar um passo na transformação da realidade de jovens em situação de vulnerabilidade social.

“Trata-se de um projeto que alia esporte, educação e cidadania. A equitação, historicamente restrita a poucas camadas sociais, agora se torna uma ferramenta de transformação acessível a crianças e adolescentes da rede pública”, afirma o comandante da Cavalaria, tenente-coronel Jidevaldo de Souza Lima.

Equipamentos

Durante a inauguração, os estudantes receberão um kit com todos os itens necessários para praticar equitação em segurança, como:

  • capacete;
  • duas camisetas do projeto;
  • culote;
  • bota;
  • colete de proteção.

Cronograma

Serão duas aulas por semana, nos períodos matutino e vespertino. Inicialmente, os estudantes terão aulas teóricas de introdução aos equipamentos, regras de conduta e orientações sobre como se portar no primeiro contato com os animais.

Após o aprendizado sobre o uso do equipamento, os alunos iniciarão o treinamento prático de equitação com 10 cavalos da corporação, tendo oportunidade de aprender:

  • técnicas de passo;
  • trote;
  • galope;
  • salto.
Fotos: Divulgação Sejusp

Projeto

O projeto recebeu o nome de “Cavaleiros do Futuro” e busca proporcionar uma formação integral. Os estudantes passarão por avaliações bimestrais que analisarão:

  • desempenho escolar;
  • comportamento.

Os alunos que apresentarem queda no rendimento escolar receberão reforço pedagógico conforme a necessidade de cada um.

Será levado em consideração, para a permanência na escola de equitação, tanto a frequência nas aulas quanto o desempenho escolar.

De acordo com o projeto, pesquisas realizadas no Brasil indicam que o contato com cavalos traz benefícios para o desenvolvimento emocional e social dos jovens, estimulando responsabilidade, empatia, paciência e foco, valores fundamentais para a formação do caráter e a convivência comunitária.

Assine o Correio do Estado

Morto ou vivo?

Usuários reclamam de instabilidade nos serviços da Vivo em Campo Grande

Clientes relatam que os problemas nos serviços da empresa são frequentes e oscilações perduram há semanas

24/09/2025 17h15

Compartilhar
Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuários

Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuários Divulgação

Continue Lendo...

A operadora de telefonia VIVO tem apresentado instabilidade nos últimos dias, de acordo com relatos de usuários ao Correio do Estado. Entre as reclamações, estão falta de sinal, ligação que não completa ou cai, internet fora do ar, entre outros.

A jornalista Karol Peralta é uma das usuárias da operadora e explicou que o problema persiste há, pelo menos, três semanas.

“Semana retrasada, fiquei o dia inteiro sem sinal, mas há alguns dias já estava instável. Caía e voltava. De lá para cá, quando estou sem wi-fi, a internet oscila mesmo estando paga em dia. A ligação não completa ou ninguém me entende do outro lado da linha”, relata Karol. 

A jornalista disse que, no começo, imaginou que fosse algum problema com o celular, mas que era improvável que fosse já que o aparelho é novo. 

“Às vezes que cai, a gente coloca em modo avião e volta, mas fazer isso várias vezes durante o dia não é algo normal. Meus pais também têm Vivo e também estão com problemas. Todas as vezes que tentamos ligar para eles, o celular aparece como desligado ou ‘fora da área’”. 

Karol conta que tentou entrar em contato com a operadora, mas o problema persistiu. 

“Na primeira vez que a rede caiu, eu liguei e eles resolveram na hora. Mas a rede continuou caindo. Eu não vou perder meu tempo ligando todas as vezes, até porque eles falam que é um problema na rede, que vão atualizar, que vão resolver e, no fim, não resolve nada”

Para o advogado Bruno Assis, a situação é mais recente, mas também tem causado transtornos no dia-a-dia. 

“Está bem horrível, a rede oscila, cai e volta. Eu dependo da rede móvel para fazer várias coisas e essa instabilidade atrapalha muito”, contou ao Correio do Estado. 

Um outro usuário que não quis se identificar também relatou os mesmos problemas que Karol. 

“Há dias, em Campo Grande, a gente percebe que tem algum problema com a Vivo. O sinal cai de repente, ligações não completam, quando completam elas caem no meio da chamada, a internet também some”. 

De acordo com o site Downdetector, que fornece informação em tempo real sobre o status de vários serviços através de relatos dos usuários, os problemas de instabilidade das redes não se limitam apenas à Campo Grande.

Outras localizações no Brasil como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba também apresentaram relatos de problemas com a rede. 

Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuáriosGráfico mostra que foram registradas quase 100 reclamações ao mesmo tempo à empresa./Fonte: Downdetector

Segundo o site, 40% das reclamações são com relação à internet fixa, 31% são sobre a internet móvel e 29% dos relatos são sobre a falta de sinal. 

A Vivo foi procurada pela reportagem do Correio do Estado para esclarecimentos sobre os problemas apresentados, mas até a publicação desta reportagem, não respondeu à solicitação.

Repercussão

Acidente aéreo: Kongjian Yu deixa legado e sonho interrompido de "cidade-esponja" no Pantanal

Autoridades brasileiras se manifestaram publicamente sobre o ocorrido na região do Pantanal

24/09/2025 17h00

Compartilhar
O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim

O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim Foto: Thiago Sousa/CAU/BR

Continue Lendo...

O arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, considerado uma das maiores autoridades globais em planejamento urbano sustentável, morreu nesta terça-feira, 23, em um acidente de avião no Pantanal, interior do Estado. Também estavam a bordo e não resistiram os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.

A visita de Yu ao Brasil tinha caráter simbólico. Criador do conceito de “cidade-esponja”, estratégia urbanística que busca reduzir enchentes e adaptar as metrópoles às mudanças climáticas por meio da ampliação de áreas verdes e permeáveis, o arquiteto estava no País para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e para gravar cenas de um documentário sobre sua proposta.

Na última sexta-feira, 19, Yu falou por duas horas na abertura da bienal, em uma palestra marcada por entusiasmo e forte repercussão entre arquitetos, urbanistas e ambientalistas. Poucos dias depois, partiu rumo ao Pantanal, onde planejava registrar imagens e conhecer de perto o funcionamento do maior bioma alagado contínuo do mundo, que considerava um “modelo natural de cidade-esponja”.

Comoção e repercussão mundial

A notícia da morte gerou ampla comoção. O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) manifestou “profundo pesar”, lembrando que “Yu deixou um legado monumental e urgente para o enfrentamento das crises climáticas nas cidades”. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil também lamentou a perda, ressaltando que ele foi “uma das maiores referências do planejamento urbano sustentável, promovendo a convivência harmoniosa entre infraestrutura e ecossistemas naturais”.

Autoridades brasileiras se manifestaram publicamente. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que Yu era “um grande e estratégico parceiro do Brasil sustentável”, lembrando que ele esteve no País em 2024 para um evento da instituição. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que “seu legado continuará inspirando todos que se dedicam à causa ecológica”.

A tragédia repercutiu também na imprensa internacional, sendo noticiada por veículos como o jornal britânico The Guardian e a agência de notícias Reuters, que destacaram tanto a carreira inovadora de Yu quanto a relevância de sua visita ao Brasil.

Relatos de colegas e admiradores

Amigos e parceiros que estiveram com Yu nos últimos dias destacaram o impacto pessoal e profissional da perda. A presidente do IAB, Raquel Schenkman, contou que esteve com ele em um almoço recentemente. “Eles estavam superanimados justamente para ver o Pantanal. Ele queria entender como o conceito das cidades-esponjas se aplicava ali. É uma tragédia.”

O urbanista e vereador paulistano Nabil Bonduki (PT), entrevistado por Yu para o documentário, reforçou que a visita ao bioma brasileiro era um sonho antigo do arquiteto. “Para ele, o Pantanal era um bioma-esponja, estruturado exatamente pela regeneração das águas”, relatou.

O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e curador da bienal, Renato Anelli, que acompanhou Yu em gravações em São Paulo, destacou a dimensão da perda. “É inimaginável para o mundo inteiro, ainda mais com o aquecimento global”, disse. Ele recordou que, em cada visita — do Vale do Anhangabaú à Cidade Universitária, passando pela Casa de Vidro Lina Bo Bardi — Yu fazia observações sobre como seria possível melhorar a absorção de águas e aumentar a resiliência urbana.

O legado do “arquiteto das águas”

Nascido na China, Yu se tornou referência mundial ao transformar áreas degradadas em ambientes resilientes e integrados à natureza. Sua obra mais emblemática talvez seja em Xangai, onde recuperou margens de rios poluídos, substituindo áreas impermeáveis por parques e vegetação, permitindo que a água retomasse seu curso natural.

Seu conceito de cidade-esponja não é uma simples intervenção pontual, mas uma política pública de grande escala, voltada para enfrentar as consequências da urbanização acelerada e das mudanças climáticas. Em vez de apostar apenas em infraestrutura cinza — como canais e diques —, Yu defendia o uso da própria natureza como aliada, tornando cidades mais habitáveis, seguras e sustentáveis.

Nos últimos anos, seu trabalho influenciou governos, universidades e instituições internacionais. Em diferentes países, projetos inspirados em suas ideias têm sido aplicados para combater enchentes e criar uma nova relação entre vida urbana e ecossistemas.

Um sonho interrompido

No Brasil, Yu buscava entender como o Pantanal poderia dialogar com seu conceito de cidade-esponja. Parhinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequima ele, o bioma era um laboratório natural da regeneração das águas, um exemplo de equilíbrio que poderia inspirar novas soluções urbanísticas no mundo inteiro. Sua morte interrompeu esse sonho, mas deixou uma herança intelectual e prática que continuará moldando debates sobre sustentabilidade e planejamento urbano nas próximas décadas.

Ao Correio do Estado, Amylcar Eduardo Paracatu Romero, delegado titular em Aquidauana destacou ao Correio do Estado que foram colhidos material genético nos corpos do três brasileiros. A polícia aguarda os familiares das vítimas para o desembaraço dos procedimentos legais. Por questões culturais, Kongjian Yu aguarda familiares para passar por exames necroscópicos. 

*Com informações de Estadão Conteúdo

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 2 dias

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 5 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro