MS inaugura primeiro trecho de novo acesso para Bonito

Com investimento superior a R$ 240 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a pavimentação de dois trechos da MS-347, durante evento nesta quinta-feira (29), que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, foram anunciadas a conclusão de duas obras e o lançamento de outra, sendo que todas envolvem a nova rodovia estadual.

A primeira foi a pavimentação de 34 km no trecho do entroncamento da MS-162 com a BR-419, sob investimento de R$ 85,8 milhões e responsabilidade da construtora São Cristovão, que venceu a licitação em 2022. A previsão inicial era de que as obras deste primeiro trecho fossem concluídas em dois anos.

Como já reportado pelo Correio do Estado, a empreiteira utilizou em torno de 12 toneladas de explosivos para detonar rochas em diferentes pontos da rodovia, que cruza trechos da Serra de Maracaju. Com isso, foram reduzidos os trechos de aclive que existiriam ao longo do percurso.

Já o segundo trecho é a pavimentação de mais 31,18 km, novamente na MS-347, entre o limite de Dois Irmãos do Buriti/Anastácio até Nioaque (BR-419), que foi lançada durante o evento. A Construtora Perfil, com sede em Goiás, deixou para trás as empreiteiras mais conhecidas no Estado e “levou” a licitação.

A empreiteira vencedora ofereceu desconto de 3%, R$ 4,67 milhões, sobre o valor máximo que havia sido definido pelo Governo do Estado, que foi de R$ 155,7 milhões, fechando por R$ 151,03 milhões.

Além de obras de engenharia, a Perfil Construtora também atua no aluguel de máquinas, em obras de geração e distribuição de energia elétrica e telecomunicações e na restauração de prédios históricos.

"Alegria muito grande vir aqui hoje entregar e lançar novas obras. Acompanhei toda transformação da cidade. Inauguramos e lançamos já o segundo trecho da MS-347. E para o segundo semestre vamos iniciar a MS-355 e terminar no ano que vem", disse o governador.

Por último, duas pontes de concreto também foram entregues, sendo uma sobre o Córrego Taquaruçu, com extensão de 52,20 metros, e outra sobre o Rio Dois Irmãos, de 59,60 metros de comprimento. Ambas ultrapassam os investimentos de R$ 6,6 milhões.

Sobre a MS-347, esta nova rodovia servirá como rota alternativa e vai encurtar em torno de 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e cidades como Nioaque e Jardim, por exemplo. Com isso, também servirá como rota para a região turística de Bonito, que recentemente ganhou a MS-345.

CARA NOVA

Além das obras citadas na MS-347, também foram entregues pavimentação e drenagem em diversas ruas em Dois Irmãos do Buriti, mais especificamente nos bairros Jardim Continental e Vila Nova. Foram elas:

Saulastiano Ferreira da Silva

Vicente Anastácio

Malaquias Aguirres

Miguel João de Castro

Thomás Trindade

Cassiano Martins de Souza,

Antônio Martins de Souza

Alfredo Galdino de Oliveira

Luís Takel

Cecílio Mascarenhas

João Albuquerque Cavalcante

Irmãos Kato

Wlademir de Souza, prefeito do município, afirmou as obras vão impactar positivimente na vida da população, principalmente pelo fim da poeira nos dias de calor e dos alagamentos na época de chuva. Após o fim do evento, Eduardo Riedel recebeu o título de cidadão buritiense da Câmara Municipal, devido ao apoio e parceria com a cidade.

*Colaborou Neri Kaspary

