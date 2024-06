MS levanta bandeira contra assédio eleitoral em ambiente de trabalho

Cidades

Equipe com 82 membros chegou em Mato Grosso do Sul no fim da última semana, e está mobilizada em Corumbá e Paconé

Na última quinta e sexta-feira (27 e 28 de junho), 82 bombeiros militares da Força Nacional chegaram em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos incêndios florestais no Pantanal.

O efetivo está, inicialmente, dividido entre as cidades de Corumbá e Paconé. Eles atuam em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As operações já tiveram início neste fim de semana. Coordenados pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, 16 militares avançaram à noite de sábado (29) combatendo as chamas em uma fazenda de Corumbá.

Nessa ação, foram empregados 25 homens entre Força Nacional e militares do Corpo de Bombeiros de MS. Coube ao subtenente Edraudino Pereira Lúcio comandar a operação ao longo da tarde.

Enquanto militares da Força Nacional chegavam à propriedade, no horário do almoço, bombeiros de Mato Grosso do Sul já combatiam outro foco na mesma fazenda. Em seguida, juntos, bombeiros sul-mato-grossenses e de outros estados iniciaram o enfrentamento ao outro incêndio, maior, que se estenderia noite adentro.

Eles usaram kit pick-up, abafadores e sopradores. A redução da temperatura, mais uma vez nesta semana, favoreceu o combate. Para o subtenente Edraudino, o reforço foi bem-vindo nesse momento em que o bioma enfrenta uma situação de seca severa, que torna o ambiente mais suscetível às queimadas descontroladas.

“Na verdade, todas as forças que estão chegando para cá fazem uma grande diferença. Esse efetivo da Força Nacional, mais o investimento que está sendo feito na parte das aeronavea para ajudar no combate, só vem a agregar e fortalecer a capacidade que nós teremos de controlar esses incêndios”, disse.

Da enchente à seca

Os 16 militares da Força Nacional que atuaram no combate deste sábado (29) vieram de outra missão causada por uma situação climática extrema: as chuvas no Rio Grande do Sul. De acordo com o tenente piauiense Luiz Moraes Nunes, alguns militares da Força Nacional já atuaram no Pantanal, mas outros, não.

“São de vários estados. Temos militares do Nordeste, temos militares da parte Centro-Oeste, Norte e de vários estados do Brasil. Alguns militares já vieram a combate à incêndio aqui no Pantanal, mas, no meu caso, é a primeira vez que estou fazendo esse tipo de trabalho aqui no Pantanal”, contou.

Da Força Nacional foram usados no combate na região próxima ao Buraco das Piranhas seis viaturas, com 2 kits pick up pronto para combate a incêndio.

Foto: Saul Schramm/Governo do Estado

Assine o Correio do Estado.