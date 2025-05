MS lidera ranking da população que mora em ruas arborizadas, diz IBGE

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul lidera o ranking de população que mora em ruas arborizadas, sendo o único estado que ultrapassa os 90%.

Na pesquisa "Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios", o órgão considerou apenas arborização em áreas públicas, ou seja, excluiu da contagem aquelas em quintal de casas, por exemplo. Diante disso, foi concluído que 59 milhões de brasileiros (33% da amostra pesquisada) vivem em endereços desprovidos de árvores.

Mato Grosso do Sul, com 92,4%, liderou a pesquisa, seguido pelo Distrito Federal, com 84,19%, e Paraná, com 82,58%. Do outro lado da moeda, Sergipe, com 38,6%, Santa Catarina, com 41%, Acre, com 42,1%, e Amazonas, com 44,6%, são os responsáveis pelas piores marcas, mesmo os dois últimos citados localizados no bioma Amazônia.

Ainda, do total de moradores contabilizados, 1.413.865 (58,98%) vivem em ruas com cinco ou mais árvores, enquanto 360.764 (15,05%) residem em vias com uma ou duas árvores, e 441.469 (18,42%) vivem em locais com três ou quatro árvores.

Em comparação com 2010, quando o último levantamento foi realizado, Mato Grosso do Sul piorou no quesito, já que registrou 95,56% da população vivendo em vias arborizadas, mas se manteve na ponta do ranking nacional.

Esse destaque sul-mato-grossense se reflete em Campo Grande, já que a cidade foi eleita a capital mais arborizada do Brasil, com 91,39% dos domicílios em vias públicas com ao menos uma árvore. Além da capital, outros municípios de MS que são "referência" em arborização são:

Bataguassu (99,15%);

Iguatemi (98,23%);

Mundo Novo (97,85%);

Nova Andradina (97,60%);

Aquidauana (97,60%).

Entre as concentrações urbanas (cidades com mais de 100 mil habitantes), Dourados aparece em quinto como mais arborizada do Brasil, com 97,1%, atrás apenas de Birigui-SP (98,4%), Sertãozinho-SP (97,5%), São José do Rio Preto-SP (97,3%) e Maringá-PR (97,2%).

