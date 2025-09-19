Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Clima

MS lidera ranking nacional de cidades mais quentes desta sexta

Das quatro cidades da lista, três são de MS. A previsão para a próxima semana é de uma virada no clima, culminando com a chegada da Primavera

Karina Varjão

Karina Varjão

19/09/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul liderou o ranking das cidades mais quentes do Brasil nesta sexta-feira (19). Das quatro cidades da lista, três são sul-mato-grossenses. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Água Clara liderou o ranking com temperatura máxima de 39,8°C registrada até às 15 horas de hoje. Em seguida, aparece a cidade de Oeiras, no Piauí, com 39,3°C. 

Fechando a lista, aparecem Porto Murtinho, com 39,1°C e Corumbá, com 38,9°C. 

Mato Grosso do Sul enfrenta, além do calor, a baixa umidade. O Estado está em alerta de perigo potencial desde semana passada, por causa dos valores de umidade que não ultrapassam os 30%, que é perigoso à saúde. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta sexta e sábado, o calor e o tempo seco ainda predominam no Estado. 

Até o dia 20, a previsão indica tempo firme, predominando sol e variação de nuvens devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférico. 

Durante a semana, o município de Aquidauana registrou a quarta maior temperatura do País, chegando a 41,2°C com umidade relativa do ar em 20%, índice considerado perigoso para a saúde. 

Em cidades como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar atingiu níveis críticos, entre 8% e 15%.

Mudança do clima

A partir da noite de domingo (21), a previsão indica uma brusca mudança no tempo, culminando com a chegada da Primavera, que vai desde o dia 22 de setembro até o dia 21 de dezembro. 

A estação é marcada pelo calor e por muitas chuvas. Essas condições começam a aparecer logo no início da semana, quando uma frente fria avança, provocando o aumento de nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades. 

Isso pode trazer acumulados de chuva que podem ultrapassar os 40 milímetros por dia, especialmente na região centro-sul do Estado. 

Além das chuvas, é esperada a chegada de uma massa de ar frio, derrubando as temperaturas de forma acentuada. 

Em Campo Grande, estão previstas mínima de 17°C e máxima de 29°C. Nas regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 12°C e 27°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 31°C.

O Cemtec alerta para a população evitar áreas de risco de alagamento ou se abrigar embaixo de árvores durante tempestades com raios. 
Primavera

Climatologicamente, a primavera é considerada uma estação de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa. 

Nessa época, é comum ocorrer tempestades mais severas e com maior frequência devido a umidade que vem da Amazônia. 

As chuvas tendem a ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e, às vezes, queda de granizo. 

A questão da chuva não impede as temperaturas de continuarem altas devido a incidência de radiação solar. 

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado. 

Neste ano, a tendência climática para a Primavera é a de chuvas irregulares, podendo ficar abaixo da média histórica de outubro a dezembro. 

ATÉ DOMINGO

Black Friday Fronteira tem empurra-empurra e disputa por produtos no Shopping China

Megapromoção começou nesta sexta-feira e vai até o domingo no Paraguai e em Ponta Porã; Longas filas se formaram desde o início do dia

19/09/2025 16h44

Compartilhar
Clientes se aglomeraram e disputaram quase

Clientes se aglomeraram e disputaram quase "no tapa" por produtos em promoção Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19) e atraiu milhares de consumidores, tanto paraguaios quanto brasileiros. Com os megadescontos oferecidos, houve empurra-empurra e muitos produtos se esgotaram em segundos, com os clientes disputando no braço os itens.

No Shopping China, localizado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, os descontos chegaram a mais de 50% e, nas primeiras horas do dia, uma multidão já aguardava em fila. Houve correria assim que as portas abriram.

Em vídeo postado pelo próprio Shopping China, é possível ver uma confusão de clientes assim que é liberado um lote televisão 32 polegadas, ao preço de 49 dólares. Na cotação para o real, o valor seria de R$ 260,68.

Os clientes se aglomeram na tentativa de pegar o produto, que some da prateleira em menos de um minuto.

O mesmo acontece com a air fryer, onde os clientes disputam o produto, que estava sendo comercializado a 19,90 dólares, ou cerca de R$ 105.

No caso da air fryer, até crianças são vistas no aglomerado de pessoas que tentam pegar o item, com clientes carregando mais de um.

O speaker Echo Dot com Alexa entrou em promoção por 9,90 dólares e, assim como todos os demais itens, foi levado por quem foi mais rápido no meio do tumulto.

Ao longo dos próximos dois dias, outros produtos devem entrar em oferta e a expectativa é que também sejam todos vendidos em tempo recorde.

 

 

Black Friday Fronteira

Considerada a maior maratona de ofertas da região, a Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19), com megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira 2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

  • Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.
  • Variedade de produtos: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.
  • Menor carga tributária: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.
  • Promoções e liquidações: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.
  • Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

  1. Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones
  2. Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas.
  3. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados.
  4. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis.
  5. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes.
  6. Chocolates e doces: produtos importados.

Edição Brasil

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

Cidades

Empresa de delivery terá que indenizar cliente que acabou com a polícia na porta

Plataforma de serviço de entrega terá de compensar financeiramente consumidor surpreendido pela polícia e pelo dono de um restaurante de sushi na porta de casa, devido à falha de comunicação

19/09/2025 16h13

Compartilhar

Crédito: Freepik

Continue Lendo...

Após cancelar o pedido feito por uma plataforma de delivery e, horas depois, receber a polícia na porta acompanhada do dono do restaurante, cobrando pela entrega, um homem vai receber R$ 10 mil de indenização por constrangimento público.

O caso começou em 10 de março de 2023, quando o cliente, por meio de um serviço de entrega de alimentos, fez o pedido de um combo de sushi em um restaurante em Campo Grande.

A entrega ocorreu normalmente; no entanto, ao abrir o pedido, ele percebeu a falta de dez peças de um item, sendo que outras haviam sido entregues em seu lugar, que ele não havia solicitado.

Percebendo o erro, o consumidor fez uma reclamação na plataforma, que analisou o ocorrido, cancelou a compra, fez o estorno do valor pago e ainda concedeu um cupom de R$ 15 pelo transtorno.

Pouco depois, o cliente recebeu um telefonema do restaurante, em que uma pessoa, em tom agressivo, acusou-o de ter comido sem pagar pelo pedido.

Por volta das 23 horas, a polícia bateu na residência acompanhado do proprietário do estabelecimento, que queria receber o pagamento. Além disso, os policiais bateram também nos portões da casa de vizinhos.

Mesmo mostrando que havia entrado em contato com a plataforma de delivery, os agentes, em uma tentativa de conciliação, orientaram que fosse efetuado o pagamento de R$ 80 ao restaurante.

Indenização

O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, entendeu que o cliente sofreu constrangimento. A plataforma tentou argumentar que não tinha responsabilidade sobre o preparo ou entrega dos alimentos.

Ainda se apresentaram apenas como intermediária, que liga o consumidor aos estabelecimentos, portanto, segundo eles, não teria responsabilidade, já que haviam feito o estorno do valor pago no mesmo dia.

Na sentença, o magistrado destacou que cabia à empresa demonstrar fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor para se eximir da responsabilidade, o que não ocorreu. Segundo ele, embora o estorno tenha sido feito, a plataforma deixou de comunicar adequadamente o restaurante sobre o cancelamento, o que acabou provocando o desentendimento que resultou na ida da polícia à casa do autor.

O magistrado ressaltou que a empresa faz parte da cadeia de fornecimento e lucra com a intermediação, e como não conseguiu avisar corretamente o restaurante sobre o cancelamento do pedido, isso deu início a todo o mal-entendido.

"Não se discute a ausência de ingerência sobre a qualidade da refeição, mas a problemática criada pela requerida, que decidiu efetuar o cancelamento da compra sem comunicar a solução ao fornecedor, gerando danos ao requerente", registrou.

Quanto ao ressarcimento material dos R$ 80 pagos diretamente ao restaurante, ele foi negado, pois seria considerado duplo ressarcimento, já que a plataforma devolveu o dinheiro anteriormente.

Entretanto, o magistrado reconheceu que houve danos morais, devido à polícia ter ido até a casa do cliente, fato que foi divulgado em um jornal de notícias online.

"Aliás, um problema que poderia ser resolvido de forma tão simples ganhou notoriedade, constrangendo ainda mais o requerente, nos termos da notícia do jornal eletrônico da cidade, que afirmou que o 'consumidor comeu e não pagou'", destacou o magistrado, comprovando o abalo psicológico do autor, que, inclusive, mudou de endereço após o ocorrido.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 2 dias

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

4

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão
Choque grave

/ 1 dia

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?