MS lidera ranking nacional de cidades mais quentes desta sexta

Mato Grosso do Sul liderou o ranking das cidades mais quentes do Brasil nesta sexta-feira (19). Das quatro cidades da lista, três são sul-mato-grossenses.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Água Clara liderou o ranking com temperatura máxima de 39,8°C registrada até às 15 horas de hoje. Em seguida, aparece a cidade de Oeiras, no Piauí, com 39,3°C.

Fechando a lista, aparecem Porto Murtinho, com 39,1°C e Corumbá, com 38,9°C.

Mato Grosso do Sul enfrenta, além do calor, a baixa umidade. O Estado está em alerta de perigo potencial desde semana passada, por causa dos valores de umidade que não ultrapassam os 30%, que é perigoso à saúde.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta sexta e sábado, o calor e o tempo seco ainda predominam no Estado.

Até o dia 20, a previsão indica tempo firme, predominando sol e variação de nuvens devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférico.

Durante a semana, o município de Aquidauana registrou a quarta maior temperatura do País, chegando a 41,2°C com umidade relativa do ar em 20%, índice considerado perigoso para a saúde.

Em cidades como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar atingiu níveis críticos, entre 8% e 15%.

Mudança do clima

A partir da noite de domingo (21), a previsão indica uma brusca mudança no tempo, culminando com a chegada da Primavera, que vai desde o dia 22 de setembro até o dia 21 de dezembro.

A estação é marcada pelo calor e por muitas chuvas. Essas condições começam a aparecer logo no início da semana, quando uma frente fria avança, provocando o aumento de nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades.

Isso pode trazer acumulados de chuva que podem ultrapassar os 40 milímetros por dia, especialmente na região centro-sul do Estado.

Além das chuvas, é esperada a chegada de uma massa de ar frio, derrubando as temperaturas de forma acentuada.

Em Campo Grande, estão previstas mínima de 17°C e máxima de 29°C. Nas regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 12°C e 27°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 31°C.

O Cemtec alerta para a população evitar áreas de risco de alagamento ou se abrigar embaixo de árvores durante tempestades com raios.

Primavera

Climatologicamente, a primavera é considerada uma estação de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

Nessa época, é comum ocorrer tempestades mais severas e com maior frequência devido a umidade que vem da Amazônia.

As chuvas tendem a ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e, às vezes, queda de granizo.

A questão da chuva não impede as temperaturas de continuarem altas devido a incidência de radiação solar.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Neste ano, a tendência climática para a Primavera é a de chuvas irregulares, podendo ficar abaixo da média histórica de outubro a dezembro.