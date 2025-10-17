MS Moradia: famílias com renda de até R$ 7 mil podem negociar casa até domingo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Famílias com renda de até R$ 7.050 têm até domingo (19) para aproveitar as condições especiais do Feirão MS Moradia, realizado no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Aberto nesta quinta-feira (16), o evento chega à sua 3ª edição reunindo construtoras, instituições financeiras e a equipe técnica da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria e aproximar as famílias das melhores oportunidades de compra de imóveis.

Os visitantes poderão simular financiamentos, esclarecer dúvidas sobre o uso do FGTS, atualizar ou realizar inscrição no Banco de Inscritos da Agehab e receber informações completas sobre o Bônus Moradia — programa do Governo do Estado que tem transformado a realidade de milhares de famílias sul-mato-grossenses.

Criado em 2023, o Bônus Moradia oferece subsídios que podem chegar a R$ 32 mil por família, ajudando a custear a entrada na compra de imóveis novos. O incentivo pode ser combinado com outros benefícios, como o programa federal Minha Casa Minha Vida e o uso do FGTS. Desde o lançamento, mais de 5 mil famílias em todo o Estado já foram contempladas.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destaca que o evento reforça o compromisso do Governo do Estado com o direito à moradia e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à habitação. “O Feirão MS Moradia aproxima o cidadão do seu sonho, oferecendo informações, oportunidades e condições reais para que cada família possa conquistar sua casa própria. É uma alegria ver que o Bônus Moradia tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, e seguimos trabalhando para ampliar esse alcance em todo o Estado”, afirmou.

O evento conta com a participação de importantes construtoras e imobiliárias que estarão no local oferecendo empreendimentos em diferentes bairros da Capital, com oportunidades exclusivas e condições de pagamento diferenciadas.

Durante os quatro dias, o feirão funcionará conforme o horário de atendimento do shopping, com entrada gratuita e acesso livre a todos os interessados. Além das ofertas de imóveis e dos simuladores de financiamento, o público poderá esclarecer dúvidas sobre programas habitacionais estaduais e federais e receber orientação personalizada para avançar no processo de aquisição da moradia.

