Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Pesquisa

MS não tem nenhum plano político que garanta acesso à alimentação de qualidade

Apenas 18 cidades do Estado informaram possuir um conselho voltado ao tema, mas nenhum possuía recurso orçamentário municipal destinado ao apoio do funcionamento do conselho

Karina Varjão

Karina Varjão

07/11/2025 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nenhum dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul possui um Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instrumento de planejamento estratégico que tem como objetivo assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

O documento é considerado essencial para organizar metas, recursos e estratégias a longo prazo para garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade e seguros. 

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que integram o suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais 2024. 

Segundo a pesquisa, 66 municípios informaram também não ter lei municipal de segurança alimentar e nutricional. Dos 18 municípios que informaram possuir um conselho voltado ao tema, em 2024, apenas 7 estavam ativos. Nos demais, 7 estavam inativos e 4 foram criados mas não instalados. 

Em 2023, nenhum dos municípios do Estado havia recurso orçamentário municipal destinado ao apoio do funcionamento do conselho. 

Acesso a alimentos

Os dados divulgados hoje mostram ainda que, pelo menos, 44 municípios do Estado foram abastecidos pela agricultura familiar, um dos pilares da segurança alimentar em Mato Grosso do Sul. 

O setor garante renda aos agricultores, fortalece a economia local e favorece a permanência das famílias no campo, baseando-se no sistema onde se consome o que se produz. 

Os alimentos adquiridos através dessa agricultura pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi destinado a famílias em situação de insegurança alimentar, rede socioassistencial, escolas públicas, unidades de saúde, unidades de internação socioeducativas e prisionais, entre outras entidades. 

A pesquisa mostrou, também, que o Estado possuía 6 mercados públicos, localizados em Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Glória de Dourados e Sidrolândia; um sacolão ou quitanda pública, localizado em Costa Rica; e 132 feiras livres, localizadas em 58 municípios. 

Apenas Rochedo informou possuir uma cozinha comunitária, que é de responsabilidade exclusiva do município. 

Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo declararam a existência de bancos de alimentos, que também são de responsabilidade da gestão municipal e apenas cinco municípios afirmaram possuir Centrais de Recebimento da Agricultura Familiar, também de responsabilidade da prefeitura municipal. 

Ações voltadas ao tema

Mato Grosso do Sul é uma das 24 Unidades da Federação que afirmaram desenvolver ações voltadas à promoção do acesso da população a alimentos, onde 72,2% dos municípios (57) realizavam iniciativas voltadas ao tema. 

Entre eles, 54 afirmaram que as ações eram destinadas a grupos populacionais específicos. Os maiores segmentos populacionais observados entre os beneficiados foram: 

  • Pessoas usuárias da rede socioassistencial (Proteção Social Básica e/ou Especial) - 94,4%;
  • Povos indígenas - 38,6%;
  • Pessoas em situação de rua - 36,8%;
  • Imigrantes estrangeiros - 22,2%;
  • Catadores de materiais recicláveis - 18,5%.

"A implementação eficaz de ações visa garantir não apenas a disponibilidade de alimentos, mas também o acesso e a boa nutrição da população. A Segurança Alimentar e Nutricional é um conceito multidimensional que abarca a disponibilidade, o acesso e o consumo de alimentos de qualidade, que devem ser refletidos na dieta da população, garantindo que todos tenham o direito de usufruir de alimentos em quantidade e qualidade adequadas", destacou a gerente de Estudos e Pesquisas Sociais da Coordenação de População e Indicadores Sociais, Vânia Maria Pacheco.

Para ela, ter conhecimento sobre as ações da política pública de segurança alimentar e nutricional é fundamental para compreender como as diretrizes e estratégias formuladas podem impactar a vida dos cidadãos, contribuindo para o fortalecimento da resiliência das populações vulneráveis mediante as crises econômicas, sanitárias e ambientais. 

Entre os 29 municípios de Mato Grosso do Sul que afirmaram desenvolver ações de regulação do acesso e da comercialização de alimentos, as que se destacaram foram: 

  • Regulação sanitária para favorecer a comercialização de alimentos regionais ou em pequena escala - 72,4% (21 municípios);
  • Comércio de alimentos na cantina das escolas - 31% (9 municípios);
  • Regulação da publicidade de alimentos em estabelecimentos públicos como escolas e hospitais - 17,2% (5 municípios). 


 

Luto no Esporte

Ex-jogador de futebol morre aos 71 anos em Campo Grande

Mário Márcio Ramos, de 71 anos, que vestiu a camisa do Aquidauanense na década de 1980, morreu na madrugada desta sexta-feira (7), na Santa Casa

07/11/2025 16h34

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana, Mário Márcio Azevedo Ramos, de 71 anos, morreu nesta sexta-feira (7) e deixou de luto o município e o clube pelo qual vestiu a camisa na década de 1980.

Mesmo depois de pendurar as chuteiras, Mário Márcio nunca se afastou dos gramados. Ele atuou como repórter esportivo e era uma figura querida em Aquidauana, conhecido pela dedicação ao Estádio Municipal Mário Pinto.

O ex-jogador era solícito e conhecido por cuidar do estádio, auxiliar em eventos e, à sua maneira, manter-se próximo ao ex-clube, que lamentou a morte do atleta por meio das redes sociais.

“Gostaríamos de honrar a memória de uma pessoa admirável, que deixou um grande legado de amor e alegrias a todos que a conheceram. Que as lembranças dos bons momentos possam trazer algum consolo neste momento de dor”, publicou o clube no Instagram.

Fora dos gramados, Mário Márcio trabalhou como papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o ex-atleta sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 31 de outubro. Ele recebeu os primeiros atendimentos no pronto-socorro de Aquidauana e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Na madrugada de hoje, ele não resistiu e veio a óbito, o que causou profundo pesar entre os munícipes, que relembraram a trajetória do homem descrito como “dono de um coração enorme” e “grande amigo”.

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, usou sua conta no Facebook para prestar homenagens e exaltar o legado deixado por Mário Márcio.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do grande Mário Márcio Azevedo Ramos. Ele, que por muitos anos dedicou sua vida e seus dias cuidando do Estádio Municipal, foi parceiro das equipes de futebol e das instituições que usavam o Norusca. Foi perito papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, atleta profissional e jogador do antigo Esporte Clube Aquidauana nos anos 1980. Também atuou como repórter esportivo na época, junto com o saudoso Mauro Lúcio Ortiz. Ele deixa um legado de dedicação e amor pelo esporte aquidauanense. Nossa gratidão e respeito por tudo que fez. Descanse em paz!”, lamentou Odilon.

Em respeito ao atleta, a Liga Esportiva de Futebol Amador de Aquidauana cancelou a rodada prevista para hoje.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador querido do esporte amador da cidade de Aquidauana, ocorrido hoje. Em respeito à sua memória e à família enlutada, a Liga Esportiva Aquidauanense informa que o jogo do Campeonato Amador de 2025, marcado para hoje, às 19h, entre as equipes do CECAF e do Guanandi, no Estádio Municipal Mário Pinto, está suspenso.

Deixamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e a toda a comunidade esportiva de Aquidauana por esta irreparável perda. Que a memória e o legado do nosso colaborador sejam sempre lembrados com respeito e gratidão”, diz o comunicado da Liga.

Assine o Correio do Estado

 

 

Dinheiro público

Patrola e outros dois são condenados em esquema de corrupção milionário

Investigações revelaram esquema complexo de pagamento de propinas a agentes públicos

07/11/2025 16h00

Compartilhar
Andre Patrola

Andre Patrola Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o empresário André Luiz dos Santos, conhecido como André Patrola, o procurador jurídico aposentado da Câmara Municipal, André Luiz Scaff, e o empresário Ariel Dittmar Raghiant, por envolvimento em um esquema milionário de corrupção passiva em Campo Grande.

A sentença, proferida pela juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal, impôs penas que somam mais de 25 anos de prisão, além do pagamento de multas calculadas com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, investigados há quase uma década.

Do ramo empreiteiro, Patrola possui contratos ligados à prefeitura municipal, foi condenado a 5 anos de reclusão pela prática de corrupção ativa continuada. Segundo a Justiça, ele ofereceu vantagens indevidas a agente público em mais de uma ocasião.

Em 2023, foi alvo da Operação Cascalhos de Areia, também conduzida pelo Ministério Público Estadual, que apurou desvios de recursos da Prefeitura de Campo Grande por meio de contratos de locação de máquinas e manutenção de vias sem pavimentação. 

Investigações

As investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) há quase nove anos,revelaram um esquema complexo de pagamento de propinas a agentes públicos. O processo, que tramitava em sigilo, foi concluído em fevereiro deste ano. 

A Justiça identificou indícios de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, especialmente envolvendo André Luiz Scaff, ex-secretário municipal de Planejamento e Finanças na gestão de Gilmar Olarte.

De acordo com a decisão, ele foi condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão pela prática de corrupção passiva continuada.

O tribunal concluiu que, na condição de servidor público, enquanto Procurador Jurídico da Câmara, e chefe de gabinete, Scaff aceitou promessas e recebeu vantagens econômicas indevidas de empresários em diversas ocasiões.

A denúncia destacou que o ex-secretário enriqueceu ilicitamente e ocultou a origem dos valores obtidos por meio de propina, utilizando-se de “estratagemas de mascaramento” para reintroduzir o dinheiro no sistema financeiro nacional.

Segundo o Gaeco, ele chegou a movimentar mais de R$ 3 milhões em remessas identificadas como propinas, além de possuir dezenas de imóveis urbanos e rurais, apartamentos e áreas em condomínios de alto padrão.

Outro ponto mencionado pela magistrada é que, entre 2010 e 2015, Scaff e sua esposa, Karina Ribeiro Mauro Scaff, teriam recebido R$ 10,8 milhões em propina, segundo denúncia do Gaeco. No entanto, Karina foi absolvida por falta de provas.

O juízo destacou ainda que o ex-procurador usou a função pública “para benefício próprio e de terceiros, violando de forma grave a confiança depositada pelo cargo”.

Ariel Dittmar Raghiant, também empresário, recebeu pena idêntica à de Patrola, igualmente por corrupção ativa continuada. Assim, ele foi apontado como responsável por oferecer vantagens ilícitas a servidores públicos em troca de facilidades.

Scaff já havia sido apontado como um dos principais articuladores de contratos e decisões estratégicas dentro da administração municipal.

Ademais, a juíza absolveu outros 20 réus que eram investigados por integrar a suposta organização criminosa destinada a desviar recursos públicos, são eles:

  • Abimael Lossavero
  • Andréia Silva de Lima
  • Ariel Dittmar Raghiant
  • Conrado Jacobina Stephanini
  • Denis Peixoto Ferrão Filho
  • Edmilson Rosa
  • Guilherme Muller
  • Jean Michel Marsala Júnior
  • José Audax Cesar Oliva
  • Juarez Falcão Alves
  • Karina Ribeiro Mauro Scaff
  • Michel Chafic Ferzeli
  • Olmar Aparecido Moura
  • Reginaldo João Bacha
  • Ricardo Schettini Figueiredo
  • Sandra Maristela Velho Mondragon
  • Uilson Domingos Simioli
  • Wanderson Prado Rodrigues
  • William José de Melo
  • Zouhair Gorgis Admou

As condenações, no entanto, ainda são passíveis de recurso.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?