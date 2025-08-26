Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Levantamento

MS ocupa 3° lugar no ranking de mortes violentas do país

A taxa registrada é de 629,5 óbitos, número acima da média nacional que é de 250,6

Taynara Menezes

26/08/2025 - 08h48
Mato Grosso do Sul está entre os três estados mais violentos do Brasil quando se trata de mortes por violências e acidentes, é o que revela o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado ontem (25).  A taxa registrada é de 629,5 óbitos, número acima da média nacional, que é de 250,6.

De acordo com a pesquisa, a taxa de incidência de violência entre jovens de 15 a 29 anos em MS é de 629,5 casos para cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Distrito Federal (696,1) e do Espírito Santo (637,8). 

A pesquisa também destacou que os maiores riscos estão concentrados em jovens de 20 a 24 anos, período em que costumam começar a trabalhar, estão mais sujeitos a uma morte violenta, principalmente em estados do Norte e Nordeste, como o Amapá (447 mortes por 100 mil) e a Bahia (403).

Principais mortes

De acordo com o 1º Informe epidemiológico sobre a situação de saúde da juventude brasileira: violências e acidentes, a principal forma de violência sofrida por jovens brasileiros foi agressão física (47%), seguida da violência psicológica/moral (15,6%) e pela violência sexual (7,2%). 

Armas de fogo e acidentes de motocicleta têm peso significativo nas causas de mortalidade juvenil, especialmente nos municípios localizados fora das regiões metropolitanas.

Quando se trata de acidentes de trânsito, os homens representam 84% das vítimas. Na metade desses casos (53%), o meio de transporte foi a motocicleta. Ainda assim, a principal causa de morte violenta na juventude, seja para homens ou mulheres, são as agressões com armas de fogo.

Na pesquisa foram utilizados os dados do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022 e 2023.

Em contraste, essas causas representam apenas 10% do total de óbitos do conjunto da população brasileira. Mais de um terço dos casos de violência notificados no SUS vitimaram jovens (36%).

Para a Fiocruz, é importante não ver a juventude de maneira homogênea. “No curso da vida juvenil, as questões de saúde, incluindo as violências, incidem de maneira diferente se a pessoa jovem está no início, no meio ou no fim desse ciclo. É fundamental identificar, portanto, as necessidades em saúde mirando as distintas subfaixas de idade", destacou André Sobrinho, Coordenador de Saúde.

No cenário estadual, o Correio do Estado noticiou dados alarmantes de mortes no trânsito, uma das citadas na pesquisa. Em cinco anos, de acordo com dados das Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul as mortes no trânsito do estado cresceram 14,79%, indo de 257 óbitos em 2019 para 295 em 2024.

 

INVESTIMENTO

Parada há 30 anos, obra da 1ª rodoviária deve ser concluída

Prefeitura de Campo Grande está concluindo projeto executivo para a construção de parque tecnológico nos 72% da estrutura deixada por terminal que não saiu do papel

26/08/2025 10h30

Parada há mais de 30 anos, prefeitura concluir o espaço onde ficaria o Terminal Rodoviário de Campo Grande

Parada há mais de 30 anos, prefeitura concluir o espaço onde ficaria o Terminal Rodoviário de Campo Grande Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está finalizando o projeto executivo para a conclusão da construção do espaço onde, há 35 anos, deveria ter sido implantado o Terminal Rodoviário de Campo Grande. Segundo o titular da Sisep, Marcelo Miglioli, após os detalhes da obra ficarem prontos, a prefeitura abrirá a licitação.

A construção do Terminal Rodoviário de Campo Grande na região do Cabreúva começou em 1991, mas está parada desde 1994. 

Parte dela já está com a construção iniciada, onde será feito o Centro Municipal de Belas Artes. Com o valor de R$ 7,7 milhões, a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. está executando a reforma.

“Achamos uma solução para aquela rodoviária lá da Ernesto Geisel, aquilo é uma coisa triste para a nossa cidade.

Aquela obra foi paralisada em 1994 e até hoje estava sem solução, mas estamos dando uma solução para ela.

Ali vai ficar um projeto muito bacana, estamos fazendo a primeira etapa, que é o Belas Artes, que vai ser um centro de cultura, e já estamos na fase final do desenvolvimento do projeto para fazer ali no remanescente o prédio da Agetec [Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande] e o Parktec CG [Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande]”, informou o secretário ao Correio do Estado.

“Ali nós vamos fazer um sistema integrado de cultura com tecnologia, vai ficar um projeto bem bacana, que vai consumir 100% do espaço físico. A gente está fechando o projeto dessa segunda etapa e, fechado, a gente já põe em licitação”, completou Miglioli.

A estimativa é de que sejam gastos com a reforma R$ 28 milhões, que já estão disponíveis para essa etapa por meio de financiamento do governo federal.

Novela

A edificação do que seria o Terminal Rodoviário de Campo Grande começou em 1991, entretanto, muitos anos depois, em 2007, ficou estabelecido que ele seria o Centro Municipal de Belas Artes em 100% de seu espaço, até com sala de cinema.

Porém, o projeto foi reduzido, e o valor encaminhado para a obra e para esta finalidade ficou apenas para 28% da construção.

A mudança completa ocorreu 18 anos e o local ainda não foi concluído, mesmo com parceria firmada com o Ministério do Turismo no ano seguinte à criação do projeto.

28
Milhões de reais

Projeto para conclusão dos 11,7 mil metros quadrados onde deve ficar a Agetec e o Parktec CG deve custar cerca de R$ 28 milhões.

Em 2012, a empresa Mark Construções foi contratada, por R$ 6.649.730,08, para terminar a obra referente ao Centro de Belas Artes, que tinha previsão de ser concluída em um ano. 

Porém, no ano seguinte, a empreiteira deixou o canteiro de obras sem ter executado todo o projeto.
A empresa, no entanto, ingressou com ação na Justiça em 2019, com o objetivo de receber o que, segundo ela, faltava ser depositado referente à construção do local.  

Por este motivo, a Justiça determinou a paralisação da obra para que fosse feita uma perícia no local. 

A construção só foi retomada em 2022, quando a Orkan Construtora Eireli foi a vencedora de nova licitação, no valor de R$ 5,1 milhões, para a conclusão do “puxadinho” da obra. Isto porque o Centro de Belas Artes vai ocupar 4.357,33 metros quadrados de área do local, que tem no total 16 mil m².

A construção foi novamente paralisada e, neste ano, foi retomada, após relicitação em que a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. venceu a concorrência para executar o projeto, por R$ 7,7 milhões.

"Puxadinho"

A obra na parte que cabe ao Centro de Belas Artes prevê reforma completa, desde as instalações hidráulicas e elétricas, até a arquitetura, passando por iluminação, ares-condicionados, esgotamento e controle de água da chuva.

Consta no projeto a instalação de linha elétrica fechada, para-raios, redes de tubulação e saídas de emergência, com placas e luminárias de emergência, barra antipânico, degrau antiderrapante e guarda-corpo, previstos em lei para garantir a segurança de servidores e da população.

A pavimentação de parte do piso terá granito polido, madeira e carpete e haverá esquadrias metálicas. As portas de madeira também serão substituídas, e as paredes, revestidas com azulejos.

 

especial 126 anos

Sinônimo de memória, 14 de Julho tem sido a espinha dorsal da região central

Há mais de um século, falar dessa via gigante é trazer à tona momentos de alegrias, histórias de superação e, mais recentemente, de modernização

26/08/2025 10h00

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em 2018, a Prefeitura de Campo Grande deu início a um dos maiores projetos de revitalização e intervenção urbana já realizados na Capital. Foram cinco anos de obras, que envolveram a instalação de fiação subterrânea, trazendo limpeza à paisagem, ampliação de 35 quilômetros de calçadas acessíveis, iluminação de LED, mobiliário urbano totalmente novo, com bancos, lixeiras e outros 78 conjuntos, além do plantio de 1.300 árvores.

No período de obras, o processo foi desgastante, especialmente para os comerciantes. A queda no movimento, as incertezas e a redução nas vendas foram alguns dos vários desafios. No entanto, vários resistiram. Hoje, a Rua 14 de Julho tem mais de 500 lojas e pontos comerciais, mostrando que está mais viva do que nunca.

Quem caminha pelo Centro hoje encontra calçadas largas, acessibilidade, arborização reforçada, postes modernos e iluminação que valoriza a arquitetura e a segurança. O visual renovado traz à rua um novo status de cartão-postal, sendo palco de eventos culturais, especialmente os bares, com shows de rock e encontros musicais, e datas comemorativas, como o Natal Iluminado.

Além de embelezar e valorizar a região, a revitalização trouxe novas lojas, cafeterias e fez reviver a vida noturna na região, que há anos estava parada. A abertura de bares, pizzarias, lounges e lanchonetes faz da 14 de Julho uma nova opção de lazer quando o comércio encerra as atividades. 

RUA QUE NUNCA DORME

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercialBar é um dos vários abertos nos últimos anos na Rua 14 de Julho

Lapa para o Rio de Janeiro. Augusta para São Paulo. Lagoa para Florianópolis. 14 de Julho para Campo Grande. Claro que comparar é inevitável, mas é na mistura de rock, samba, pagode e eletrônico que a rua da Capital caminha para se tornar uma referência na vida noturna.

Quando as lojas comerciais fecham as portas, um novo público toma conta das ruas e desfruta de atrações para todos os gostos.

Kayky Sanches, de 31 anos, é proprietário do Má Donna Bar. Abriu seu negócio há pouco mais de um ano, e o impacto da revitalização da 14 de Julho é algo sentido em sua trajetória. Ele conta que a decisão de inaugurar o bar só foi possível graças às mudanças estruturais realizadas no Centro.

“Antes da revitalização, era inviável abrir qualquer comércio do meu tipo ali. Não havia calçadas adequadas e o fluxo intenso de veículos afastava o público. Depois da modernização, eu vi o potencial da 14 e decidi investir. Foi uma oportunidade de desenvolver a cultura e o lazer no coração da cidade”, afirma.

Para Kayky, mesmo que o período de obras tenha trazido dificuldades para muitos comerciantes, os resultados hoje mostram que a espera valeu a pena. 

“A revitalização veio para contribuir de fato com a rua. Na época, foi ruim para o comércio em geral, mas hoje Campo Grande só tem a ganhar com ela”, diz.

Ele explica que a movimentação de clientes aumentou significativamente e que o novo perfil da via trouxe uma parcela da população interessada em lazer e vida noturna, atraindo desde o público jovem até os mais experientes, já que “tem espaço para todo mundo”, como conta.

“A 14 está se tornando um ponto de encontro. Não é todo mundo ainda que conhece o que está acontecendo ali, mas eu acredito que daqui para a frente o movimento vai ganhar ainda mais força e público”, analisa.

E tem espaço mesmo. Na rua, é possível encontrar desde espetinho até pizza extragrande, copo de cerveja e drinques mais sofisticados, rodas de samba e DJ. Para alguns, é um lugar de curtir, para outros, um lugar para desestressar. 

“A 14 de julho aberta à noite foi uma inovação em Campo Grande. É um lugar onde você pode conhecer pessoas novas, porque tem uma diversidade de público muito grande. Você pode escolher entre ficar tranquilo ou aproveitar mesmo, pode escolher o tipo de vibe que você quer para a sua noite”, conta Caroline Silva, de 23 anos.

A jovem é frequentadora assídua da rua. Ela conta que esse espaço era a parte que faltava para a Cidade Morena.

“O incentivo aos bares, aos investimentos noturnos foi um grande acerto para a cidade. É muito bom ver essa movimentação e Campo Grande tão cheia de vida. Todo mundo elogia bastante, e eu estou lá praticamente todo fim de semana”, conta, aos risos. 

Ela reforça a rua como ponto de encontro em função das opções de entretenimento e lazer disponíveis.

“É um lugar de encontrar pessoas que, talvez, você não encontraria em outros lugares, já que o público é muito variado. Você pode se encontrar com os amigos, com um namorado, pode desestressar, tanto que toda segunda-feira tem o Samba do Trabalhador, que é justamente um ambiente para você sair do trabalho e ouvir um samba, um pagode, além dos programas especiais nos fins de semana. Eu espero que dure muito, eu só ouço elogios”, afirma. 

Com o sucesso alcançado, o Má Donna já faz parte de planos futuros de ampliação. 

“Queremos tornar o ambiente cada vez mais confortável para as pessoas. É muito gratificante ver a 14 sendo ocupada, com a população buscando lazer, cultura e diversão. É lindo ver a cidade se transformando dessa forma”, conta Kayky. 

NOSSA IDENTIDADE

Mais que uma rua, a 14 de Julho representa parte de Campo Grande. Sua requalificação urbanística não apenas preservou sua memória, mas a projetou para o futuro, tornando o Centro um espaço de convivência, lazer e turismo.

A rua foi fundada em 1909, com as demais ruas da região central da Capital. Considerada o coração de Campo Grande, a via era, na fundação da cidade, a via que dava acesso à principal rua comercial da cidade, a Rua 26 de Agosto.

Inicialmente, a via recebeu o nome de Rua 14 de julho em homenagem à Queda da Bastilha. A intenção era fazer uma alusão à modernidade e, na época, a Revolução Francesa e seus ideais passavam a mensagem que se queria para o centro de Campo Grande.

