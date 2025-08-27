MS receberá 34 novos médicos através do Programa Mais Médicos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A partir desta quarta-feira (27), 34 novos médicos começarão a atuar em Mato Grosso do Sul através do Programa Mais Médicos. A informação do Ministério da Saúde afirma que, no total, 100 novos profissionais virão para o Centro-Oeste para reforçar o acesso à atenção primária e à saúde da família.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, solicitando informações sobre os municípios para os quais esses profissionais serão encaminhados, mas até o fechamento dessa matéria não obteve resposta.

A seleção nacional faz parte da segunda chamada do 41° ciclo do programa, e no total, foram 1.446 médicos selecionados para atuarem nas equipes de Saúde da Família, e outros 53 médicos para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas - (DSEIs).

Entre esses profissionais, 443 médicos vão para a região Nordeste; 235, para o Norte; 100, para o Centro-Oeste; 461, para o Sudeste; e 259, para o Sul. Atualmente, cerca de 26,4 mil profissionais já atuam em 4,5 mil municípios por meio do programa. A meta é alcançar 28 mil profissionais até 2027.

Intercambistas

A maioria dos profissionais 1.139 tem registro em Conselho Regional de Medicina (CRM) e poderá iniciar a jornada de trabalho entre esta quarta (27) e 5 de setembro.

Já os 359 profissionais intercambistas, grupo formado por brasileiros graduados no exterior ou estrangeiros com licença para atuar em outros países, deverão participar do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), a partir de novembro.

O MAAv é um treinamento específico para que possam trabalhar em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças prevalentes nas regiões de atuação no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais Médicos

O Programa Mais Médicos tem objetivo de levar profissionais médicos a regiões onde há escassez ou ausência deles no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa também prevê mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação e residência médica, com o propósito de qualificar a formação desses profissionais.

Nesta última etapa, a oferta das vagas do programa considerou o cenário atual de distribuição de profissionais no país, segundo o Demografia Médica 2025.

O estudo, realizado pelo Ministério da Saúde, Universidade de São Paulo (USP) e Associação Médica Brasileira (AMB), aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país.

A prioridade do Mais Médicos é atender aquelas regiões de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais.

As vagas do edital contemplaram, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%).

Atualmente, o Programa Mais Médicos conta com cerca de 24,7 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios, o que representa 94% do território nacional coberto pelo programa.

Com informações de Agência Brasil

