MS receberá R$ 17,3 milhões para construção de sete unidades de saúde

Presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, já havia dito que o fim do trabalho remoto era meta

Todos os magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul retornaram ao ao trabalho presencial nessa quarta-feira (24), cumprindo a diretriz estabelecida pelo presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins.



Esta ação, esperada há muito tempo, foi um marco significativo na administração do biênio 2023/2024, segundo o órgão.

No início deste período, uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente do órgão foi a publicação da Portaria nº 2.580, que revogou as autorizações de teletrabalho integral e parcial no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

A decisão foi motivada pela necessidade de garantir a presença dos juízes nas comarcas para atender adequadamente às necessidades dos jurisdicionados e advogados, além de cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, limitando o trabalho remoto a no máximo 30%.

Como resultado dessas ações, os dados fornecidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas revelam uma redução significativa no número de servidores em teletrabalho, passando de 884 (25%) em fevereiro de 2023 para apenas 341 (9,5%) em abril de 2024, o que representa 90,5% dos funcionários trabalhando presencialmente, até ontem, quando houve o retorno total.

Na circunscrição do Estado, a presença de servidores de cartórios e apoio administrativo atingiu 99%.

Esses números refletem o compromisso dos magistrados e servidores do TJMS em garantir uma prestação jurisdicional eficiente e satisfatória, alinhada com os objetivos de melhoria no atendimento e na satisfação de jurisdicionados e advogados estabelecidos para o biênio 2023/2024.

