MS registra 54 denúncias de maus-tratos e abandono de animais por dia

De janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul registrou mais de 18 mil denúncias de maus-tratos e abandono de animais domésticos, o que resulta em cerca de 54 ocorrências por dia, segundo relatório da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), com base em números da Delegacia Virtual de Mato Grosso do Sul (Devir).
Este mês é conhecido por ser o Dezembro Verde, campanha nacional de conscientização que ocorre em dezembro para combater o abandono e os maus-tratos de animais. Como um reflexo da importância desta ação, o Estado registrou 1.482 denúncias somente em novembro, dos quais 942 foram relacionadas a cães e 540 a gatos.
“O canal de denúncias é uma ferramenta essencial para combater os maus-tratos. Ele facilita o acesso da população e fortalece a rede de proteção animal em todo o estado”, destaca Carlos Eduardo Rodrigues, superintendente da Suprova.
Uma das ações voltadas ao mundo animal realizadas este ano foi a Caravana da Castração, que foi lançada no início de julho pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).
De acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado, mais de 16,7 mil animais foram castrados até dezembro deste ano em 45 municípios. “A proteção da vida animal é uma pauta transversal, que envolve saúde pública, educação e cidadania. Esses números representam cuidado, responsabilidade e respeito à vida”, disse o titular da Pasta, Marcelo Miranda.
Sobre metas, o relatório reforça o desejo de atingir 20 mil animais domésticos atendidos até março de 2026. Além disso, a previsão é que mais 17 municípios integrem o calendário da Caravana da Castração dentro de 90 dias. De “recesso” neste final de ano, a ação retorna no ano que vem no dia 15 de janeiro, com mais de duas mil vagas, nas seguintes cidades:
- Eldorado
- Bela Vista
- Sonora
- Coxim
- Rio Verde de Mato Grosso
- São Gabriel do Oeste
- Camapuã
- Figueirão
- Bandeirantes
- Jaraguari
- Rio Negro
- Sidrolândia
- Terenos
- Ribas do Rio Pardo
- Corguinho
- Rochedo
- Campo Grande (incluindo Rochedinho e Anhanduí).
Além da castração, a caravana oferece os serviços de microchipagem, que consiste na implantação de um pequeno dispositivo eletrônico sob a pele do animal, a fim de auxiliar nos casos de roubo ou perda, e medicação pós-operatória por sete dias. Todos os procedimentos são acompanhados por uma equipe técnica, que tem à disposição um ônibus adaptado e um CTI móvel em casos de emergência.
Instrutores
Este ano também foi lançado o Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais (Sigpet), primeira plataforma digital do país criada para gerenciar os cadastros e as vagas da Caravana da Castração. Atualmente, o sistema contabiliza 30.957 tutores e entidades cadastrados.
Aos interessados em participar, é preciso realizar cadastro prévio pelo site www.sigpet.ms.gov.br, ferramenta digital criada pela Secretaria-Executiva de Transformação Digital (SetDig). Podem ser registrados até três animais por CPF e, no caso de ONGs, até 25.