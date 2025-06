PREVISÃO DO TEMPO

Mês de junho traz a chegada do inverno e há regiões no Estado com possibilidade de geada na estação que se aproxima

Com pancadas isoladas neste domingo (08) até a noite em regiões isoladas da Capital, para o campo-grandense a segunda-feira (09) também deve amanhecer debaixo de chuva Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com a previsão do tempo apontando para um domingo (08) de nuvens carregadas e pontos com um volume de chuva forte, que podem bater 80 quilômetros por hora em regiões como o centro-sul do Estado, o sul-mato-grossense pode preparar o casaco pois o frio deve aparecer com o início da semana.

Com a chegada do mês de junho, até o fim do mês, conforme análise da chegada do inverno pelo Climatempo, Mato Grosso do Sul está entre as regiões que devem sentir fortes ondas de frio, com o centro-sul do Estado sendo suscetível à geadas.

Porém, antes da chegada do frio, de fato, o sul-mato-grossense já deve experimentar essas características de tempo menos "convidativas", como a queda da temperatura e pancadas de chuvas isoladas como as que caem neste domingo (08) até a noite em regiões isoladas de Campo Grande.

Para o campo-grandense a segunda-feira (09) também deve amanhecer debaixo de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que deve ser passageira e dar lugar ao sol claro já no período da tarde na Capital e clima mais estável durante a semana, com os termômetros não passando da casa dos 27 .

Domingo de chuva

Semelhante à Capital, o domingo (08) deve ser de chuva em boa parte do Estado, como em Três Lagoas no extremo leste de MS, que apesar da manhã mais estável deve observar pancadas de chuva isoladas até o período da noite, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Já no extremo sul do Estado, a chuva não deve dar trégua em Iguatemi, que aparece com as maiores possibilidades de chuva neste domingo (08) em Mato Grosso do Sul e trovoadas que devem se estender durante toda a noite no município.

Mais ao sudoeste em Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, por exemplo, é outro município que pode passar o domingo debaixo de pancadas de chuva isoladas, menos intensas que no sul do Estado, porém, com uma manhã de segunda-feira (09) mais chuvosa que as demais cidades.

Já Corumbá, apesar da grande concentração de nuvens sobre a Cidade Branca não há previsão de chuva para este domingo (08), entretanto os termômetros devem cair no município com chance da temperatura bater 12ºC na segunda-feira (09)

Com exceção do clima mais frio, o extremo norte de Mato Grosso do Sul deve registrar um domingo e início de semana mais estável, sem possibilidade de chuva apesar do grande acúmulo de nuvens como o que aparece em Coxim.

Inverno

O inverno começa no dia 21 de junho. Ainda não há prognóstico de como será a estação neste ano.

Historicamente, o inverno, que compreende os meses de junho, julho, agosto e parte de setembro, costuma ser marcado pelo tempo seco e estiagem.

É também a estação com o menor volume de chuvas no ano, com pancadas irregulares e mal distribuídas.

Durante o período, costuma haver oscilação, com dias de calor e outros de frio. Frentes frias ocorrem, geralmente, durante os primeiros 30 dias de inverno.

A partir de agosto, o frio costuma ficar menos frequente, com temperaturas entre amenas e elevadas, além de períodos de estiagem, com longos períodos sem precipitações.

Outra característica da estação é que o primeiro dia do inverno é o mais curto do ano, com a noite mais longa, com duração de 14 horas.

