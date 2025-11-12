Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS se destaca entre os estados do Brasil em cobertura de saneamento básico

De acordo com a Sanesul, 72,3% do Estado possui cobertura de esgoto, frente à média nacional de 62,5%

Karina Varjão

12/11/2025 - 16h45
Mais da metade do Estado de Mato Grosso do Sul possui cobertura de saneamento básico. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) afirmou que o Estado já alcançou 72,34% de cobertura de esgoto, um índice bem acima da média nacional de 62,5% de acordo com o último Censo, em 2022. 

Os investimentos da empresa estão presentes em 68 dos 79 municípios sul-mato-grossenses e incluem frentes de obras em andamento por meio da Parceria Público Privada (PPP) do saneamento com a empresa Ambiental MS Pantanal. 

Além disso, Mato Grosso do Sul já universalizou o sistema de abastecimento de água tratada. 

Uma das metas do Governo do Estado é antecipar em dois anos as metas nacionais estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece uma cobertura de 99% da população com água potável e 90% com esgotamento sanitário até o ano de 2033. 

O governador Eduardo Riedel planeja atingir esse objetivo até 2031, colocando o Estado como referência nas políticas de saneamento e sustentabilidade. 

“O planejamento estratégico da Sanesul, aliado ao apoio do governador Eduardo Riedel, tem permitido acelerar obras e expandir redes em todo o Estado. Estamos no caminho para universalizar o esgotamento sanitário antes do prazo nacional, garantindo mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para a população sul-mato-grossense”, destaca o diretor-presidente da Sanesul , Renato Marcílio. 

Os números já colocam o Estado como destaque nacional. Segundo o estudo “Avanços do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil - 2025”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, não houve evolução significativa no país dos indicadores de saneamento nos último cinco anos, desde que o marco entrou em vigor. 

Os dados indicam ainda que, atualmente, 34 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto. Em alguns pontos, ainda há retrocesso, como no atendimento de água, que caiu de 83,6% em 2019 para 83,1% em 2023. 

Alguns pontos discretos mostraram pequenos avanços, como o acesso à coleta de esgoto, que passou de 53,2% para 55,2% e o tratamento de esgoto, que subiu de 46,3% para 51,8% no território nacional. 

Ranking de municípios de MS 

Os destaques de municípios com os maiores índices de cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul são: 

  • Dourados (88,6%)
  • Brasilândia (99%)
  • Ribas do Rio Pardo (91,92%)
  • Santa Rita do Pardo (99%)
  • Três Lagoas (99%)
  • Alcinópolis (99%)
  • Bonito (99%)
  • Caracol (99%)
  • Porto Murtinho (92,22%)
  • Japorã (99%)
  • Tacuru (95,5%)
  • Antônio João (91,78%)
  • Laguna Carapã (99%)
  • Paranhos (99%)
  • Ponta Porã (99%)
  • Angélica (94,13%)
  • Batayporã (98,27%)
  • Jateí (91,33%)
  • Novo Horizonte do Sul (94,35%)
  • Chapadão do Sul (92%)
  • Paranaíba (99%)
  • Bodoquena (92,64%)
  • Dois Irmãos do Buriti (96,78%)

Tratamento de Água

A concessionária Águas Guariroba tem o plano de entregar 98% de esgoto tratado à população da Capital dentro de três anos, através da quarta fase do programa Campo Grande Saneada. 

Atualmente, 94% do município possui coleta de esgoto e tratamento adequado de água, colocando a cidade no rumo pela universalização do esgotamento sanitário. 

Em 2020, o governo federal instaurou Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), o qual estabeleceu duas metas aos municípios e estados brasileiros para serem alcançadas até 2033: 99% de atendimento com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Campo Grande bateu as metas com nove anos de antecedência, em 2024.

Hoje, 99% da população da Capital – cerca de 953 mil pessoas – conta com acesso à água de qualidade. Atualmente, as redes totalizam mais de 3,2 mil quilômetros de extensão, com 304 mil ligações e 884 mil beneficiários.

Nesta quarta fase do programa Campo Grande Saneada, além da ampliação da cobertura de esgoto tratado para 98%, há a previsão de entregar 697 km de redes de esgoto e 66 mil novas ligações, ações que vão beneficiar mais de 185 mil pessoas.


 

ATESTADO

Emissão de atestados médicos ficará mais difícil em Campo Grande

Projeto de lei aprovado na Câmara quer evitar o uso indevido dos documentos nas unidades de saúde

12/11/2025 15h36

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde Banco de imagens

Apresentar um atestado médico para justificar a ausência no trabalho deve ficar mais difícil na Capital. Isto porque, em regime de urgência e única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 12.149/25, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Programa Atestado Responsável, com a finalidade de enrijecer a emissão de atestados médicos nas unidades de saúde públicas. 

A proposta dos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro segue para sanção do Executivo Municipal antes de virar lei.

Segundo o texto aprovado, a emissão de atestados deverá ocorrer de forma criteriosa e ética, sendo prerrogativa exclusiva do médico, que decidirá sobre a necessidade e o período de afastamento do paciente.

Quando não houver justificativa médica para afastamento, poderá ser emitida apenas uma declaração de comparecimento, comprovando a presença do paciente na unidade de saúde. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica sobre apresentação deste documento para abonar  a falta no trabalho, ou seja, a empresa não tem a obrigação de pagar o salário do dia.

Objetivos do Programa

I - Promover a emissão de atestados médicos de forma responsável e ética, priorizando as reais
necessidades clínicas dos pacientes;
II – Contribuir para a redução da sobrecarga de atendimentos nas UPA’s e Postos de Saúde,
direcionando os recursos para os casos de maior urgência e gravidade;
III – Desestimular o uso indevido e fraudulento de atestados para fins de justificação de ausências
sem real necessidade de afastamento laboral;
IV – Fortalecer a autonomia, a segurança e a responsabilidade do profissional médico na tomada de
decisão clínica sobre a necessidade de afastamento do trabalho.
V – Implementar medidas de controle, registro e transparência na emissão de atestados médicos,
incluindo o monitoramento da quantidade de documentos emitidos, identificação de padrões de uso e
eventuais fraudes, de modo a permitir a avaliação contínua da política pública e seus ajustes futuros.

O que diz as regras da CLT?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica a declaração de comparecimento, exceto em situações específicas, prevista no Artigo 473, em que o trabalhador pode se ausentar sem prejuízo do salário para acompanhar a esposa ou companheira durante a gravidez até dois dias para consultas médicas e exames, ou para acompanhar um filho de até 6 anos em consulta médica, uma vez por ano. 

Para outros tipos de consultas e exames, o abono de faltas não é previsto na lei e a aceitação do documento depende da política interna da empresa ou de acordos coletivos. 

Tragédia

Motorista que atropelou estudante de enfermagem dirigia sem habilitação

Cleyton Matos Campos foi preso em flagrante por homicídio doloso

12/11/2025 15h15

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu Foto: Reprodução / Redes Sociais

O motorista Cleyton Matos Campos, servidor da Prefeitura de Coxim, foi preso em flagrante por homicídio doloso após atropelar e matar a estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira (12), município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul.

Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando Letícia seguia para o estágio. Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. Após atingir a jovem, o ônibus colidiu contra uma árvore e passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de Enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e estava prestes a se formar.

Cleyton também foi levado ao hospital e, após receber atendimento médico, prestou depoimento à Polícia Civil, e preso em sequencia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o trabalho foi concluído no fim da manhã.

As investigações agora buscam determinar o que levou o motorista a perder o controle da direção e invadir a contramão, além de apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou imprudência. O resultado do laudo pericial deve orientar o inquérito policial, que será conduzido pela Delegacia de Coxim. O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 

Comoção

Em nota de pesar, o Câmpus de Coxim da UFMS lamentou profundamente a morte da estudante.

“Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal”, destacou a instituição. “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores.”

A Prefeitura de Coxim também emitiu uma nota oficial, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o acidente e prestando solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente”, informou o comunicado.

A administração municipal reforçou o compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Letícia.

