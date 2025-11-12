MS se destaca entre os estados do Brasil em cobertura de saneamento básico

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mais da metade do Estado de Mato Grosso do Sul possui cobertura de saneamento básico. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) afirmou que o Estado já alcançou 72,34% de cobertura de esgoto, um índice bem acima da média nacional de 62,5% de acordo com o último Censo, em 2022.

Os investimentos da empresa estão presentes em 68 dos 79 municípios sul-mato-grossenses e incluem frentes de obras em andamento por meio da Parceria Público Privada (PPP) do saneamento com a empresa Ambiental MS Pantanal.

Além disso, Mato Grosso do Sul já universalizou o sistema de abastecimento de água tratada.

Uma das metas do Governo do Estado é antecipar em dois anos as metas nacionais estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece uma cobertura de 99% da população com água potável e 90% com esgotamento sanitário até o ano de 2033.

O governador Eduardo Riedel planeja atingir esse objetivo até 2031, colocando o Estado como referência nas políticas de saneamento e sustentabilidade.

“O planejamento estratégico da Sanesul, aliado ao apoio do governador Eduardo Riedel, tem permitido acelerar obras e expandir redes em todo o Estado. Estamos no caminho para universalizar o esgotamento sanitário antes do prazo nacional, garantindo mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para a população sul-mato-grossense”, destaca o diretor-presidente da Sanesul , Renato Marcílio.

Os números já colocam o Estado como destaque nacional. Segundo o estudo “Avanços do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil - 2025”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, não houve evolução significativa no país dos indicadores de saneamento nos último cinco anos, desde que o marco entrou em vigor.

Os dados indicam ainda que, atualmente, 34 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto. Em alguns pontos, ainda há retrocesso, como no atendimento de água, que caiu de 83,6% em 2019 para 83,1% em 2023.

Alguns pontos discretos mostraram pequenos avanços, como o acesso à coleta de esgoto, que passou de 53,2% para 55,2% e o tratamento de esgoto, que subiu de 46,3% para 51,8% no território nacional.

Ranking de municípios de MS

Os destaques de municípios com os maiores índices de cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul são:

Dourados (88,6%)

Brasilândia (99%)

Ribas do Rio Pardo (91,92%)

Santa Rita do Pardo (99%)

Três Lagoas (99%)

Alcinópolis (99%)

Bonito (99%)

Caracol (99%)

Porto Murtinho (92,22%)

Japorã (99%)

Tacuru (95,5%)

Antônio João (91,78%)

Laguna Carapã (99%)

Paranhos (99%)

Ponta Porã (99%)

Angélica (94,13%)

Batayporã (98,27%)

Jateí (91,33%)

Novo Horizonte do Sul (94,35%)

Chapadão do Sul (92%)

Paranaíba (99%)

Bodoquena (92,64%)

Dois Irmãos do Buriti (96,78%)

Tratamento de Água

A concessionária Águas Guariroba tem o plano de entregar 98% de esgoto tratado à população da Capital dentro de três anos, através da quarta fase do programa Campo Grande Saneada.

Atualmente, 94% do município possui coleta de esgoto e tratamento adequado de água, colocando a cidade no rumo pela universalização do esgotamento sanitário.

Em 2020, o governo federal instaurou Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), o qual estabeleceu duas metas aos municípios e estados brasileiros para serem alcançadas até 2033: 99% de atendimento com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Campo Grande bateu as metas com nove anos de antecedência, em 2024.

Hoje, 99% da população da Capital – cerca de 953 mil pessoas – conta com acesso à água de qualidade. Atualmente, as redes totalizam mais de 3,2 mil quilômetros de extensão, com 304 mil ligações e 884 mil beneficiários.

Nesta quarta fase do programa Campo Grande Saneada, além da ampliação da cobertura de esgoto tratado para 98%, há a previsão de entregar 697 km de redes de esgoto e 66 mil novas ligações, ações que vão beneficiar mais de 185 mil pessoas.



