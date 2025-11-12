MS se destaca entre os estados do Brasil em cobertura de saneamento básico

Mais da metade do Estado de Mato Grosso do Sul possui cobertura de saneamento básico. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) afirmou que o Estado já alcançou 72,34% de cobertura de esgoto, um índice bem acima da média nacional de 62,5% de acordo com o último Censo, em 2022.
Os investimentos da empresa estão presentes em 68 dos 79 municípios sul-mato-grossenses e incluem frentes de obras em andamento por meio da Parceria Público Privada (PPP) do saneamento com a empresa Ambiental MS Pantanal.
Além disso, Mato Grosso do Sul já universalizou o sistema de abastecimento de água tratada.
Uma das metas do Governo do Estado é antecipar em dois anos as metas nacionais estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece uma cobertura de 99% da população com água potável e 90% com esgotamento sanitário até o ano de 2033.
O governador Eduardo Riedel planeja atingir esse objetivo até 2031, colocando o Estado como referência nas políticas de saneamento e sustentabilidade.
“O planejamento estratégico da Sanesul, aliado ao apoio do governador Eduardo Riedel, tem permitido acelerar obras e expandir redes em todo o Estado. Estamos no caminho para universalizar o esgotamento sanitário antes do prazo nacional, garantindo mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para a população sul-mato-grossense”, destaca o diretor-presidente da Sanesul , Renato Marcílio.
Os números já colocam o Estado como destaque nacional. Segundo o estudo “Avanços do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil - 2025”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, não houve evolução significativa no país dos indicadores de saneamento nos último cinco anos, desde que o marco entrou em vigor.
Os dados indicam ainda que, atualmente, 34 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto. Em alguns pontos, ainda há retrocesso, como no atendimento de água, que caiu de 83,6% em 2019 para 83,1% em 2023.
Alguns pontos discretos mostraram pequenos avanços, como o acesso à coleta de esgoto, que passou de 53,2% para 55,2% e o tratamento de esgoto, que subiu de 46,3% para 51,8% no território nacional.
Ranking de municípios de MS
Os destaques de municípios com os maiores índices de cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul são:
- Dourados (88,6%)
- Brasilândia (99%)
- Ribas do Rio Pardo (91,92%)
- Santa Rita do Pardo (99%)
- Três Lagoas (99%)
- Alcinópolis (99%)
- Bonito (99%)
- Caracol (99%)
- Porto Murtinho (92,22%)
- Japorã (99%)
- Tacuru (95,5%)
- Antônio João (91,78%)
- Laguna Carapã (99%)
- Paranhos (99%)
- Ponta Porã (99%)
- Angélica (94,13%)
- Batayporã (98,27%)
- Jateí (91,33%)
- Novo Horizonte do Sul (94,35%)
- Chapadão do Sul (92%)
- Paranaíba (99%)
- Bodoquena (92,64%)
- Dois Irmãos do Buriti (96,78%)
Tratamento de Água
A concessionária Águas Guariroba tem o plano de entregar 98% de esgoto tratado à população da Capital dentro de três anos, através da quarta fase do programa Campo Grande Saneada.
Atualmente, 94% do município possui coleta de esgoto e tratamento adequado de água, colocando a cidade no rumo pela universalização do esgotamento sanitário.
Em 2020, o governo federal instaurou Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), o qual estabeleceu duas metas aos municípios e estados brasileiros para serem alcançadas até 2033: 99% de atendimento com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Campo Grande bateu as metas com nove anos de antecedência, em 2024.
Hoje, 99% da população da Capital – cerca de 953 mil pessoas – conta com acesso à água de qualidade. Atualmente, as redes totalizam mais de 3,2 mil quilômetros de extensão, com 304 mil ligações e 884 mil beneficiários.
Nesta quarta fase do programa Campo Grande Saneada, além da ampliação da cobertura de esgoto tratado para 98%, há a previsão de entregar 697 km de redes de esgoto e 66 mil novas ligações, ações que vão beneficiar mais de 185 mil pessoas.