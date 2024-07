MS tem 91 mil processos de primeira habilitação próximos do vencimento

Polícia

De acordo com a polícia, sete homens e quatro mulheres foram detidos e responderão pelos crimes de contrabando.

Cigarros, pneus, perfumes e produtos de pesca, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram encontrados pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em onze veículos na MS-379, próximo ao município de Laguna Carapã, a 285 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, quatro mulheres e sete homens foram detidos em flagrante.

Conforme informações policiais, os agentes do DOF realizavam um bloqueio na zona rural do município quando se depararam com os veículos e sinalizaram para o comboio parar. No interior dos veículos, os policiais encontraram cigarros, pneus, perfumes, vestuários, eletrônicos, aparelhos de telefone celular, materiais de pesca, entre outros itens de origem estrangeira.

Ao serem questionados, os ocupantes dos veículos afirmaram que adquiriram os produtos sem documentação brasileira em Pedro Juan Caballero. Ainda de acordo com os detidos, as mercadorias seriam enviadas para as cidades de Dourados e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, e também para Dracena e Irapuru, ambos localizados no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, os produtos apreendidos foram avaliados em R$ 1,07 milhão. As mercadorias foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Dourados e à Receita Federal em Ponta Porã.

