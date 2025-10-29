MS tem mais de 600 pacientes na lista de espera por transplante de órgãos

Primeiro transplante de fígado em MS, foi feito em julho de 2024 - Foto: Divulgação HAP

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A pesquisa referente ao primeiro semestre de 2025 feita pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o veículo oficial da associação brasileira de transplante de órgãos, mostrou que 654 pacientes estão na lista de espera para transplante de órgãos em Mato Grosso do Sul. Destes, 13 são crianças.

O levantamento referente aos meses de janeiro a junho deste ano aponta que, neste período, 297 pessoas entraram para a lista de espera no Estado. Os números começaram a ser levantados em 2016 pelo RBT.

Segundo o relatório, em todo o Estado nos seis primeiros meses de 2025, foram enviadas 138 notificações a potenciais doadores. Destes, 77 realizaram entrevista para a doação e 42 recusaram.

O órgão com mais pacientes em espera é a córnea, com 382 adultos e 12 crianças na lista. Em seguida, vem a espera pelo rim, com 241 pacientes. Em seguida, 16 esperam por um fígado e 3 por coração.

"Neste primeiro semestre, as taxas de doação e transplante cresceram menos do que o projetado para o período e nos distanciaram um pouco dos objetivos previstos para este ano. A taxa de efetivação da doação (27,3%) permanece estagnada nos últimos anos, estando 14,7% abaixo da meta prevista para 2025 (32%). Apenas SC apresentou taxa de efetivação superior a 40%. Os maiores obstáculos são a persistentemente elevada taxa de não autorização familiar (45%) e de contraindicação médica (18%)", escreve o documento.

Transplante de fígado

Mesmo com a estagnação na taxa de doação no País, Mato Grosso do Sul se destacou no procedimento de transplante de fígado. Menos de um ano após o início dos transplantes de fígado na rede pública, o Estado já ocupa a 4ª posição na lista entre os estados por milhão de habitantes.

O sistema estadual de saúde passou a realizar esse tipo de procedimento a partir de julho de 2024. Assim, a marca no ranking representa um grande avanço para a Saúde sul-mato-grossense.

Desde o início das operações, foram realizadas 45 cirurgias no Hospital Adventista do Pênfigo, tendo como responsável o cirurgião Gustava Rapassi e sua equipe.

"A implantação do transplante hepático é um marco para o Estado. Em pouco tempo, conseguimos estruturar um serviço eficiente, com equipe especializada e suporte hospitalar adequado, oferecendo o procedimento dentro do próprio território e garantindo mais segurança e conforto aos pacientes", afirmou a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo.

Campanha de arrecadação de fundos

Em meio ao marco, a Associação Fratello Transplantes, uma entidade sem fins lucrativos, quer colocar o Estado como referência no transporte de mais órgãos, ampliando o serviço.

Com a marca de 56 pessoas transplantadas de fígado, a meta agora é possibilitar o transplante de rins e pâncreas, procedimentos que ainda não são feitos em Mato Grosso do Sul.

Assim, a Associação promove no dia 13 de novembro o evento Noite Pantaneira Fratello na intenção de arrecadar fundos para a ampliação do serviço de transplante no Estado.

O evento, em parceria com o Ondara Buffet, promete levar o público a uma imersão gastronômica em sabores que exaltam o Pantanal, além de serem recebidos pelo maestro e violinista Rafael Fontinele e, ao final da noite, poderem prestigiar um show especial com o músico e compositor Geraldo Espíndola e o instrumentista Marcelo Loureiro.

Os ingressos são limitados e toda a renda obtida com a venda deles será revertida para a a implantação dos transplantes renal e pancreático no Estado, dando a oportunidade de salvar ainda mais vidas.

O valor do primeiro lote é de R$300 por pessoa e inclui o jantar completo, sobremesas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O valor pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes.

Segundo a organização do evento, a expectativa é que sejam vendidos mais de 400 ingressos para que a arrecadação fique entre R$100 a R$150 mil, valor que deve ser suficiente para a compra de insumos necessários para a realização dos transplantes, como materiais, equipamentos, produtos e serviços especializados.

A Fratello

A Fratello é uma associação sem fins lucrativos criada com a missão de transformar a realidade dos transplantes de órgãos e tecidos em Mato Grosso do Sul.

Fundada em abril de 2023, nasceu da urgência de apoiar pacientes em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, estrutura e dignidade em todas as fases da jornada do transplante.

A entidade reúne pacientes transplantados, profissionais da saúde e voluntários.

