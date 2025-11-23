Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Dourados

Hospital de MS terá UTI Inteligente na nova Rede Nacional de Alta Precisão do SUS

Em todo o Brasil, serão 14 UTIs automatizadas, sendo apenas um município de MS contemplado para a implantação

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

23/11/2025 - 17h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O município de Dourados é o único de Mato Grosso do Sul que está entre os contemplados pelo Ministério da Saúde para a implantação da nova Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão do Sistema Único de Saúde. 

A iniciativa prevê a instalação de 14 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) automatizadas que funcionarão de forma interligada em 13 estados nas cinco regiões do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, a unidade será instalada no Hospital Regional de Dourados e contará com serviços totalmente digitais, monitoramento contínuo, integração entre equipamentos e sistemas de informação.

A tecnologia auxiliará na previsão de agravos, apoiará decisões clínicas, otimizará avaliações e permitirá a troca de conhecimento entre especialistas em diferentes regiões.

As UTIs Inteligentes estarão conectadas a uma central nacional de pesquisa e inovação, que também integrará o futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, primeiro hospital inteligente do Brasil.

Além de Dourados, as UTIS inteligentes estarão distribuídas nas cidades de:

  • Teresina (PI)
  • Belém (PA)
  • Manaus (AM)
  • Fortaleza (CE)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • São Paulo (SP)
  • Curitiba (PR)
  • Porto Alegre (RS)
  • Brasília (DF)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que a nova estrutura digital é importante para a modernização da saúde pública e inovação do SUS.

"A implantação dessa rede nacional de serviços inteligentes tem um papel enorme para a saúde brasileira, que vai permitir que a população tenha acesso ao que tem de melhor em tratamento médico. E, além disso, também vamos produzir conhecimentos, pesquisas e contribuir para que o sistema de saúde seja um destaque global”, frisou.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão do atendimento especializado da rede pública. O uso de tecnologias como inteligência artificial e big data pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera por atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos.

Hospital inteligente

Além das UTIs Inteligentes, o Ministério da Saúde também anunciou a construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, que será o primeiro hospital inteligente do Brasil.

Mais oito unidades hospitalares serão modernizadas com envolvimento de universidades e secretarias de saúde.  

A primeira etapa da proposta para a construção do hospital inteligente prevê um investimento de R$ 1,7 bilhão, viabilizado por meio da cooperação com o Banco dos BRICS.

O Ministério da Saúde já entregou a documentação final para análise do pedido de financiamento. Com a aprovação da instituição, a expectativa é que os primeiros serviços da rede entrem em operação em 2026. 

Para a ministra de Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, o hospital inteligente vai auxiliar no cuidado à saúde.

“A criação dessa rede é muito importante e vai beneficiar a população com tecnologia de ponta, que diminuirá cinco vezes o tempo de espera, além de diagnósticos mais precisos”, disse.

A expectativa é beneficiar cerca de 20 mil pacientes por ano. O hospital terá 800 leitos, sendo 250 de emergência, 350 de UTIs e 200 de enfermaria, além de 25 salas cirúrgicas.

O início das operações está previsto para 2029, com a instalação de equipamentos, implantação dos sistemas digitais e treinamento das equipes.

A idealizadora do projeto do Hospital Inteligente de Urgência e Emergência, a professora titular de emergências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ludhmila Hajjar, explicou como o projeto funcionará.

“O instituto tecnológico será um piloto para a medicina de alta complexidade no SUS, que levará atendimento de qualidade, com transformação, inovação e aplicação de tecnologias emergentes no cuidado dos pacientes. Nossa expectativa é trazer um modelo sustentável e replicável nacionalmente com conceitos de inteligência artificial e integração de sistemas”.

A estrutura foi planejada para transformar o cuidado na rede pública de saúde com inteligência artificial para triagem mais rápida e precisa; telemedicina para ampliar o acesso a especialistas; ambulâncias 5G com monitoramento em tempo real dos sinais vitais dos pacientes; e cirurgias robóticas e medicina de precisão.

O Ministério da Saúde, além de viabilizar a construção da unidade, a partir do pedido de financiamento do BRICS, atuará na compra de equipamentos avançados e no custeio do seu funcionamento.

Choveu aí?

Em meio ao calorão, 77 municípios de MS estão em alerta para chuvas fortes e tempestades

Pancadas de chuva e ventania já foram observadas em bairros da Capital na noite de sábado e na manhã de domingo

23/11/2025 16h01

Compartilhar
Nuvens carregadas vão encobrindo o céu de Campo Grande

Nuvens carregadas vão encobrindo o céu de Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Depois da passagem de uma pequena frente fria pelo Estado e temperaturas que chegaram a quase 40ºC, Mato Grosso do Sul entra, novamente, na rota de alerta para tempestade e chuvas intensas. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de Campo Grande, outros 76 municípios estão em perigo potencial para chuvas e ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. 

Também são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

As condições podem causar queda de árvores pequenas e descargas elétricas, por isso, a Defesa Civil recomenda estar atento à aparelhos ligados nas tomadas e evitar abrigo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. 

Os alertas amarelos são válidos para as regiões leste, centro norte, sudoeste e pantanais e tiveram início às 10 horas da manhã deste domingo (23) e vão até o final da manhã de segunda-feira (24). 

Em Campo Grande, já foram registradas pancadas de chuvas desde a noite de ontem (22) em diferentes regiões, como  nos bairros Vilas Boas, Jardim Panamá e Aero Rancho. 

Hoje, já foram registradas ventanias, uma grande nuvem carregada que anunciava a possibilidade de chuva logo no início da manhã na região oeste da Capital. 

Previsão 

As instabilidades voltam ao Estado com um cenário típico da Primavera, com chuvas irregulares e virada no tempo repentinas. 

Pancadas de chuvas já podem ocorrer neste domingo (23), dando uma aliviada na umidade relativa do ar, que pode chegar a 90% depois de uma semana seca com os maiores índices nacionais. 

Na segunda-feira (24), o tempo segue fechado e a probabilidade de chuva aumenta. O dia deve amanhecer com trovoadas e permanecer instável até a noite. As temperaturas caem ligeiramente, variando entre 19°C e 30°C, com umidade alcançando 100%.

A terça-feira (25) marca o retorno gradual do sol, embora ainda haja chance de pancadas isoladas. O calor volta a subir e a máxima pode chegar a 33°C.

Na quarta (26) e quinta-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens, mas o Inmet ainda prevê chuva isolada, especialmente no período da tarde. As temperaturas sobem e devem atingir 34°C, enquanto a umidade mínima cai para 25%.

Imunidade

Com as constantes variações de temperatura, entre frio, calor e umidade variável, manter a imunidade da saúde não é fácil. Em períodos assim, é normal observar sintomas de resfriados e redução da imunidade. 

Por isso, alguns cuidados podem ser tomados para preservar a saúde e manter a imunidade alta:

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.

Assine o Correio do Estado

trf3

Justiça concede salário-maternidade a indígena que adotou criança abandonada

Genitora abandonou bebê de um mês perto de um posto fiscal, em 2018, e indígena a encontrou e criou

23/11/2025 15h00

Compartilhar
TRF3 concedeu salário-maternidade a mãe adotiva de criança abandonada

TRF3 concedeu salário-maternidade a mãe adotiva de criança abandonada Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conceda salário-maternidade a uma indígena sul-mato-grossense que adotou uma criança recém-nascida que foi abandonada na rua pela genitora, mas não informou ser adotante no termo de guarda judicial.

De acordo com o processo, a criança foi abandonada pela mãe biológica quando tinha um mês de idade, em dezembro de 2018.Ela foi encontrada pela indígena perto de um posto fiscal, na terra indígena Yvy katu, habitada pelo povo Guarani-Nhandeva em Japorã.

O pedido de licença-maternidade foi rejeitado no primeiro grau da Justiça, sob alegação de que no termo de guarda judicial não constava a condição de adotante da mulher.

A indígena recorreu ao TRF3, onde informou que nasceu na área rural e exerceu desde a infância atividade no campo em regime de economia familiar, e se afastou das funções para se dedicar aos cuidados da criança, hoje com 7 anos.

O Ministério Público Federal emitiu parecer contrário à concessão do benefício no recurso.

A controvérsia girou em torno de uma norma legal, da Lei nº 8.213/1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

O artigo 71-A da Lei em questão estabelece: "Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias." 

Decisão

Para a Sétima Turma, a ausência de uma expressão não exclui o direito ao benefício.

"A ausência da expressão 'para fins de adoção' no termo de guarda judicial não impede o reconhecimento do direito ao benefício, diante da situação de fato em que a autora assumiu integralmente os cuidados com a criança, afastando-se de suas atividades rurais", diz a decisão.

Em seu voto, a relatora do recurso, desembargadora federal Inês Virgínia, evidenciou se tratar de mulher indígena, analfabeta, sem orientação jurídica ou institucional adequada, salientando a ausência de acompanhamento por parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) no processo de guarda. 

"A condição da requerente configura um conjunto de vulnerabilidades que impõe ao Estado uma atuação amparada na proteção estabelecida na Constituição Federal, bem como na Convenção nº 169 da OIT e na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007)", afirmou Inês Virgínia. 

Desta forma, a relatora votou pelo provimento do recurso.

"Entendo plenamente legítima a concessão do salário-maternidade, uma vez que estão presentes os pressupostos materiais que justificam a proteção previdenciária, em conformidade com a finalidade do benefício e com o princípio da proteção integral da criança", afirmou a relatora.

Em um dos precedentes citados no voto, o TRF3 reconheceu que a exigência literal da norma não pode se sobrepor ao dever estatal de garantir o melhor interesse do menor e, então, concedeu o salário-maternidade a uma tia que obteve a guarda judicial sem fins de adoção.

O mesmo princípio foi considerado no caso da indígena e o voto da desembargadora foi acompanhado pelos demais magistrados da Sétima Turma.

Desta forma, a guarani Nhandeva irá receber o salário-maternidade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6884, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6884, sábado (22/11)

3

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2322, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2322, sábado (22/11)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6883, sexta-feira (21/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6883, sexta-feira (21/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3544, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3544, sábado (22/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?