MS terá 2,5 milhões de hectares de eucalipto até 2028, diz Verruck

Para acompanhar, área de preservação das empresas de eucalipto deverá ser de 700 mil hectares

23/10/2025 - 15h30
O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), afirmou, durante o evento Bracell2030, que Mato Grosso do Sul espera atingir 2,5 milhões de hectares nos próximos três anos, aumento de 40% da sua base florestal de eucalipto. Atualmente, o estado possui 1,8 milhões de hectares de floresta de eucalipto.

Para os próximos anos, o secretário Jaime Verruck destacou que o Estado deverá passar por o que considera um crescimento que chamam de “biológico”. Segundo ele, a projeção envolve o desenvolvimento do cenário dos 2,5 milhões de hectares.

“Este é o nosso projeto. Se consolidarmos a Bracell e a segunda planta da Eldorado, utilizaremos 2,5 milhões de hectares plantados. Essa é a nossa previsão: alcançar 2,5 milhões em três anos. Existe, contudo, um horizonte de expansão. Esse horizonte já está sendo considerado, situando-se nesta mesma área. Atualmente, estamos em 1,881 (milhão de hectares) para chegar a 2,5. Uma planta desse tamanho. Portanto, é necessário considerar também a área de preservação, que deve ser, no mínimo, de 700 mil hectares. Essa é a área plantada para uma única planta”, finalizou.

Bracell2030

O encontro, realizado em São Paulo (SP), foi promovido pela Bracell em parceria com o jornal ValorEconômico e a EditoraGlobo. O evento reuniu líderes empresariais, autoridades e especialistas para discutir ações concretas em prol de um futuro mais sustentável.

Jaime Verruck participou como palestrante do painel “Economia Verde: Como o Brasil pode transformar ativos ambientais e vantagem global”, juntamente com a secretária de Meio Ambiente e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, e o embaixador José Carlos Fonseca. O painel foi moderado pela jornalista Leila Sterenberg.

Durante sua fala, Verruck destacou a forte visibilidade internacional que o setor possui.

“Este setor possui uma forte exposição internacional, o que o torna um ponto de referência relevante. A exportação de aproximadamente 92% de sua produção de celulose evidencia um elevado nível de interação com o mercado global”, afirmou. Essa característica exige, inerentemente, que as empresas demonstrem suas políticas de gestão sustentável (ESG), o que é intrínseco ao modelo de negócio. Cada empresa vem implementando mecanismos específicos para atender a essa demanda" salientou.

O secretário enfatizou que a conformidade com a legislação ambiental é fundamental para o setor.

“Empresas como a Bracell e a Suzano, por exemplo, não iniciam atividades em áreas sem as devidas análises, reservas legais e compensações ambientais. A base de suas operações repousa sobre a legalidade, abrangendo uma área de 1.181.000 hectares”, acrescentou.

O secretário elaborou sobre os requisitos de certificação do eucalipto serem ainda mais rigorosos do que os do licenciamento ambiental.

“Uma das questões é a não aceitação, por parte do IPCC da ONU, dos créditos de carbono gerados pelo eucalipto plantado, sob a justificativa de que a captura de carbono é temporária, já que a árvore será cortada. Essa é uma decisão importante. Ao realizar o balanço de carbono, o setor pode apresentar suas ações de preservação, mas a captura de carbono na floresta não é reconhecida. Portanto, a indústria busca o reconhecimento da colheita florestal, da rebrota e do replantio como técnicas de captura de carbono, a serem reconhecidas sob uma metodologia específica”, sinalizou.

Justiça

Ex-deputado, Giroto é condenado por enriquecimento ilícito em MS

Improbidade: juiz reconheceu aumento patrimonial de R$ 16 milhões sem origem comprovada entre 2007 e 2015, período em que Giroto (PL) ocupava cargos públicos

23/10/2025 16h56

Ex-deputado federal Edson Giroto (PL) foi condenado pela Justiça

Ex-deputado federal Edson Giroto (PL) foi condenado pela Justiça Marcelo Victor

O ex-deputado federal Edson Giroto (PL), que também foi secretário de Obras e Infraestrutura de Mato Grosso do Sul na gestão de André Puccinelli (MDB), no início da década passada, foi condenado por ato de improbidade administrativa que resultou em enriquecimento ilícito. 

A sentença é assinada pelo juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Ariovaldo Nantes Corrêa. 

Segundo o magistrado, o MPMS, por meio da 29ª Promotoria de Patrimônio Público, comproveu que Giroto e sua ex-mulher, Rachel Rosana de Jesus Portela Giroto, apresentaram uma evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados entre os anos de 2007 e 2015.

O enriquecimento ilícito apontado pelo Ministério Público e comprovado pelo juiz passa dos R$ 10 milhões. 

Entre as sanções impostas pela Justiça, está a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, que somam R$ 10.776.663,06, além da suspensão dos direitos políticos por 12 anos. Cabe recurso da decisão. 

Sobre os direitos políticos, Giroto era pré-candidato a deputado federal pelo PL, cargo pelo qual foi eleito em 2010, sendo o mais votado na ocasião. 

As provas apresentadas pelo Ministério Público indicaram uma evolução patrimônio incompatível com suas declarações de renda. Foi identificado, por exemplo, um aumento de patrimônio superior a R$ 16 milhões, incluindo 28 imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo e movimentações bancárias sem origem comprovada, que ultrapassaram R$ 9 milhões.

A decisão cita relatórios da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontaram inconsistências e tentativas de ocultação de bens, como imóveis registrados em nome de terceiros e valores declarados abaixo do preço de mercado.

Entre os bens mencionados estão uma casa avaliada em R$ 7 milhões no condomínio Damha I e fazendas adquiridas em parceria com outros servidores públicos, alvos de ações paralelas.

Defesa e fundamentos

Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de Giroto com base nos artigos 9º (enriquecimento ilícito) e 11º (violação aos princípios administrativos) da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 

A defesa, por sua vez, alegou que os recursos tinham origem privada e que não havia provas de desvio de verbas públicas ou favorecimento a empresas investigadas pela Lama Asfáltica, como a Proteco Construções Ltda., considerada pivô do esquema de corrupção.

O juiz rejeitou as alegações da defesa e destacou que o conjunto de provas — especialmente os relatórios técnicos e a perícia judicial — demonstrou dolo e má-fé na ocultação de patrimônio e na utilização de mecanismos para justificar o acréscimo patrimonial desproporcional.

A sentença observou que o ex-secretário “utilizou o cargo público para auferir vantagem pecuniária indevida” e que as operações financeiras “revelam enriquecimento ilícito decorrente de sua posição administrativa”.

Penalidades aplicadas

O magistrado condenou Edson Giroto às seguintes penas previstas na Lei de Improbidade:

  • perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
  • ressarcimento integral do dano,
  • pagamento de multa civil equivalente ao valor do enriquecimento ilícito,
  • proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por oito anos,
  • e suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

A sentença também determinou o prosseguimento da ação desmembrada contra Rachel Giroto, que responderá separadamente pelos mesmos fatos.

Contexto

A Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União a partir de 2015, investigou um esquema de fraudes em licitações, superfaturamento de obras e lavagem de dinheiro que teria desviado recursos públicos do governo de Mato Grosso do Sul.

Edson Giroto, ex-secretário e ex-deputado, já havia sido denunciado criminalmente em outras ações derivadas da mesma operação e responde a processos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Infraestrutura

Justiça suspende ordem para reparos em ponte do Rio Paraguai em Corumbá

Decisão do TJMS atendeu pedido da PGE-MS e derrubou liminar que obrigava intervenções emergenciais na estrutura da BR-262

23/10/2025 16h33

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil Divulgação Agesul

O desembargador Geraldo de Almeida Santiago atendeu pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu decisão liminar de 1ª instância que determinava que o governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Porto Morrinho, município de Corumbá.

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Foi um ofício da Defesa Civil de Corumbá, que encontrou anomalias críticas na ponte, como deterioração da pista de rolamento, falhas nas juntas de movimentação e afastamento estrutural das lajes e tabuleiros, que levou o Ministério Público a pedir na Justiça a adoção das medidas emergenciais.

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

O Estado e a Agesul demonstraram que as tratativas administrativas estão em curso e que a decisão liminar, ao impor medidas imediatas, colocava em risco o andamento do acordo e o cronograma técnico já estabelecido.

Ainda não há previsão de quando as novas obras de reparo ocorrerão. O prazo para cumprimento do termo técnico entre governo de MS e DNIT é de 24 meses. 

