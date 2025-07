MS terá R$ 85 milhões do novo PAC Saúde para ampliar atendimento do SUS

Direção Defensiva

O curso será ministrado pelo Detran-MS, em parceria com o Corpo de Bombeiros, no domingo (27), no Parque Ayrton Senna

Diante do aumento do número de acidentes envolvendo motociclistas, a segunda edição da ação “Em duas Rodas, Eu Escolho Segurança” será ofertada gratuitamente no domingo (27), no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), a cada hora, um acidente com motocicleta acontece no trânsito de Mato Grosso do Sul. Entre 2021 e 2024, houve um aumento de 25%, com uma média anual de 14.519 vítimas.

Em 2025, até este mês de julho, foram registradas 4.861 vítimas, o que representa uma média de uma vítima por hora no trânsito do Estado.

Na Cidade Morena, que possui uma frota de 370 mil motocicletas registradas, foram registrados, em 2025, 2.324 acidentes envolvendo motoqueiros, com 4.861 vítimas.

Os dados do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) apontam 26 mortes causadas por sinistros de trânsito com motociclistas até julho de 2025, o que representa 83% das 31 mortes registradas no trânsito da Capital no mesmo período.

Direção segura

Em uma tentativa de diminuir os casos, o Detran-MS, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, ministrará o curso, que contará com o Grupamento de Motosocorro dos Bombeiros.

A abordagem utilizada pelos instrutores terá parte teórica e, depois, prática, garantindo uma formação eficaz aos condutores de motocicletas que enfrentam o trânsito todos os dias.

Além do curso, a programação contará com diversas atividades para condutores de motocicletas, ciclomotores e bicicletas. A ideia é conscientizar os usuários desses meios de transporte sobre a importância de adotar um comportamento seguro diante do cenário atual do trânsito, evitando, desse modo, ocorrências graves que acabam sobrecarregando o sistema de saúde.

“Muitas dessas vítimas ficam internadas por muito tempo, passam por diversas cirurgias e acabam com sequelas irreversíveis que comprometem sua qualidade de vida. Estamos diante de uma questão de saúde pública, que combatemos há bastante tempo em parceria com diversos órgãos, mas ainda precisamos intensificar nossas ações”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Como participar

Interessados devem fazer a inscrição por meio do formulário disponível clicando aqui.

Acidentes de trânsito

Entre 2021 e 2025, Mato Grosso do Sul registrou 36.146 sinistros com motociclistas, o que resultou em 66.746 vítimas, uma média de 8 mil ocorrências por ano, segundo dados da Gerência de Análise e Estatística de Trânsito do Detran-MS.

Os municípios com maior densidade populacional apresentam os números mais elevados de acidentes. Nesse período (2021–2025), foram registrados os seguintes números:

Campo Grande: 19.820 casos

Dourados: 3.571

Três Lagoas: 2.542 sinistros envolvendo motociclistas

Mesmo em cidades menores, o aumento dos casos impressiona. É o caso de Mundo Novo, que registrou:

9 sinistros em 2021

19 em 2022

23 em 2023

28 em 2024

O que representa um aumento de 211% no período. Até julho de 2025, já foram contabilizados 12 sinistros na cidade, que faz fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná.

Serviço

Curso: Em duas Rodas, Eu Escolho Segurança

Em duas Rodas, Eu Escolho Segurança Horário: das 8h às 12h

das 8h às 12h Local: Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho

