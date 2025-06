MS terá manhã mais fria do ano e pode registrar 0°C

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta segunda-feira (22), o tempo mudou e municípios registraram queda acentuada de temperatura, com chuva em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é que o frio se intensifique e que a terça-feira (24) tenha a manhã mais fria do ano em algumas áreas, que podem registrar até 0°C.

A chuva desta segunda-feira (23), que antecede a primeira onda de frio do inverno em Mato Grosso do Sul, fez a mínima em Campo Grande chegar a 12,4°C, conforme o meteorologista Natálio Abrão Filho.

Confira as mínimas registradas em outros municípios:

Três Lagoas: 18,7°C

Itaquiraí: 14,7°C

Bataguassu: 15,7°C

Iguatemi: 15,1°C

Amambai: 13,4°C

Aral Moreira: 12,4°C

Sete Quedas: 13,8°C

Ponta Porã: 12,6°C

Sidrolândia: 12,9°C

Campo Grande: 12,4°C

Corumbá: 18,4°C

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a terça-feira será gelada, com mínimas bastante baixas nas primeiras horas do dia. Para Campo Grande, estão previstas temperaturas entre 5°C e 7°C, com máximas variando de 15°C a 22°C.

Na região sul do Estado, podem ocorrer geadas de intensidade fraca a moderada, com mínimas entre 1°C e 3°C e máximas de 11°C a 19°C. Algumas localidades das regiões sul, cone sul e Grande Dourados podem registrar temperaturas abaixo de 0°C.

Já na região sudoeste pantaneira, as mínimas devem variar entre 5°C e 12°C, e as máximas, entre 16°C e 24°C.

Nas regiões do Bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 6°C e 10°C, e as máximas, entre 15°C e 25°C.

Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) classificou Mato Grosso do Sul como alerta laranja, com grau de severidade indicando perigo. O órgão alerta para risco à saúde, com temperaturas que podem ficar abaixo de 5°C.

Recomendações

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

Se agasalhe

Beba água

Evite tomar banhos muito quentes

Continue usando protetor solar

Evite ambientes pouco ventilados

Hidrate a pele

Cuide da alimentação

Não se exponha ao tempo

Proteja os animais

Cães que vivem fora de casa precisam de uma casinha bem protegida, com telhado impermeável e entrada virada contra o vento. Forre o interior com cobertores ou palha seca.

Dentro de casa, ofereça caminhas elevadas do chão, com mantas quentes. O contato direto com pisos frios rouba calor do corpo.

Roupas: Use roupas de frio para cães de pelo curto, filhotes, idosos ou com problemas de saúde. Evite peças apertadas ou que atrapalhem os movimentos;

Use roupas de frio para cães de pelo curto, filhotes, idosos ou com problemas de saúde. Evite peças apertadas ou que atrapalhem os movimentos; Banhos e cuidados: Reduza a frequência dos banhos durante o frio. Quando necessário, use água morna e seque bem o animal com toalha e secador;

Reduza a frequência dos banhos durante o frio. Quando necessário, use água morna e seque bem o animal com toalha e secador; Evite tosas muito curtas. O pelo ajuda a manter o calor;

Passeios: Prefira os horários mais quentes do dia (entre 10h e 15h) e evite caminhadas no início da manhã ou à noite;

Prefira os horários mais quentes do dia (entre 10h e 15h) e evite caminhadas no início da manhã ou à noite; Se estiver ventando muito ou chovendo, o ideal é reduzir o tempo de exposição ao frio.

Como proteger gatos do frio

Gatos amam lugares quentes e escondidos. Monte tocas com caixas de papelão, mantas e cobertores. Posicione-as longe de correntes de ar;

Deixe espaços livres sob móveis com cobertas, ou use caminhas estilo “iglu”;

Evite deixar gatos em locais úmidos ou com pisos frios;

Vacinas, vermífugos e alimentação reforçada são aliados importantes para manter a imunidade.

