MS ultrapassa marca de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025

No mês que se comemora 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), Mato Grosso do Sul se consolida como referência pública em saúde pública ao alcançar a marca de 2 milhões de vacinas aplicadas no ano.
A marca reforçou a conquista do Estado quando atingiu o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 no indicador de cobertura vacinal do País, alcançando 100 pontos, no início de setembro.
Apenas em 2025, já foram aplicadas 2.094.774 doses em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso do Estado no controle de doenças.
"Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência", afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa.
Números
Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização.
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul ocupa, hoje, a 5ª posição no ranking nacional de imunização contra Influenza, com 53,20% da população imunizada.
Os municípios que lideram o ranking estadual de imunização contra a doença, considerando todas as doses aplicadas são:
- Vicentina - 81,8%
- Jateí - 79,3%
- Rochedo - 74,6%
- Jardim - 71,6%
- Novo Horizonte do Sul - 70,4%
- Brasilândia - 66,0%
- Chapadão do Sul - 65,6%
- Eldorado - 65,5%
- Porto Murtinho - 63,6%
- Figueirão - 63,3%
Campo Grande tem 52,7% da população imunizada contra a doença.
Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul também apresentou avanços satisfatórios em praticamente todos os imunizantes em crianças até dois anos de idade, além de ter completado dez anos sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença.
De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), são destaques no Estado:
- BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)
- Poliomielite: de 92,44% para 99,21%
- Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%
- Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%
Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.
Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil.
"A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual, é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano", explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.