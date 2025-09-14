Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Golpe

Mulher cai em golpe do falso advogado e perde mais de R$84 mil via PIX

O Banco Central anunciou novas regras para devolução de valores perdidos por meio de golpes utilizando essa forma de pagamento

Karina Varjão

Karina Varjão

14/09/2025 - 11h35
Continue lendo...

Uma mulher de 57 anos perdeu R$ 84,5 mil na última sexta-feira (12) em Campo Grande em um golpe de “falso advogado” por telefone. 

De acordo com a polícia, ela recebeu a ligação de um homem que se passou por seu advogado e pediu as informações de seus dados bancários prometendo liberar valores retidos de processos judiciais. 

Sem desconfiar de golpe, a mulher informou os dados de uma conta onde mantinha R$ 68,5 mil guardados. 

Mesmo assim, o golpista ainda alegou que precisava movimentar dinheiro para não misturar o valor com outros depósitos. Assim, a vítima realizou duas transferências via PIX paraa mesma conta, uma de R$60 mil e outra de R$8,5 mil. Em seguida, enviou mais R$16 mil para uma outra conta, em outro banco. 

Só após concluir as três transferências, a mulher desconfiou da situação e decidiu ligar para o real advogado, que confirmou que nenhum dos procedimentos da vítima havia tido andamento e que, infelizmente, ela havia caído em um golpe. 

A mulher e o advogado registraram boletim de ocorrência. O advogado relatou aos porliciais que outros quatro clientes receberam ligações do mesmo golpista, mas não chegaram a realizar as transações. 

Regras do Banco Central

Em agosto, o Banco Central anunciou mudanças para ajudar a recuperar o dinheiro roubado através de fraudes com PIX. 

Esse meio de pagamento, o PIX, foi o responsável por movimentar R$26,46 trilhões no país, por ser acessível, fácil e rápido, se tornando o meio de pagamento mais usado no Brasil. 

Do mesmo modo, o Banco Central também registra  cerca de 400 mil fraudes por mês via PIX. 

Assim, o MED, Mecanismo Especial de Devolução, é o responsável por tentar amenizar o impacto desses golpes. Ele é acionado quando o cliente informa ao banco que caiu em um golpe, fazendo com que a conta que recebeu o PIX seja bloqueada. 

O problema é que os bandidos são rápidos e costumam distribuir o dinheiro roubado em várias contas, evitando o bloqueio dos valores em uma única conta destino. 

Isso deve mudar a partir de outubro, quando os bancos deverão criar um botão na área do PIX para que o comunicado seja mais rápido. 

De acordo com o Banco Central, os testes para rastreio do dinheiro começam no mês de novembro e a ferramenta passa a ser obrigatória a partir de fevereiro do ano que vem. 

Uma vez declarada a fraude, o banco vai identificar e bloquear as contas usadas pelos golpistas. O Banco afirma que o prazo para devolução do dinheiro será de 11 dias a partir da contestação do valor. 

"Quando você contesta, a instituição vai te perguntar como ocorreu essa fraude e você vai ter oportunidade de dizer que foi por coerção, foi por acesso indevido à sua conta, foi um golpe. Feita essa comunicação, a instituição imediatamente bloqueia os recursos", disse Renato Gomes, Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução BC.
 

Clima

Com cidade sem chuva há 94 dias, MS segue em alerta para risco de incêndios florestais

As altas temperaturas, falta de chuva e baixa umidade relativa do ar são o combo propício para proliferação de fogo em áreas florestais e urbanas

14/09/2025 10h30

MS segue em alerta para risco de incêndios florestais

MS segue em alerta para risco de incêndios florestais Reprodução

Mato Grosso do Sul vive um dos períodos mais críticos do ano, marcado pela estiagem prolongada, altas temperaturas e umidade relativa do ar extremamente baixa. Essa combinação, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pode potencializar o risco de incêndios florestais em várias regiões do Estado. 

Diversos municípios apresentam condições críticas com a falta de chuva. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. 

Porto Murtinho tem a situação mais extrema. Já são 94 dias sem acumular mais de 10 milímetros de chuva na região. 

Além da ausência de precipitação, os sul-mato-grossenses vêm sofrendo com as altas temperaturas, que superam os 38°C em vários municípios. Em Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% nos últimos dias. 

Como valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, as condições favorecem o surgimento e a propagação do fogo, juntamente com a falta de chuva, que agrava o cenário. 

Em municípios como Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias seguidos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. 

Esse quadro forma o chamado “triângulo de fogo”, onde o calor e ar seco criam um ambiente altamente propício à ignição e à rápida propagação das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS), foram registradas 1.341 ocorrências de incêndio em vegetação de janeiro a julho deste ano, número 60% maior que os 845 focos registrados entre janeiro e agosto de 2024.

O mês de julho concentrou o maior número de ocorrências em 2025 até agora, com 437 focos em todo o Estado, sendo 188 só em Campo Grande. A tendência para os próximos dias é de aumentar, agravada pela baixa umidade do ar e pela vegetação seca. 

Para os próximos dias, de acordo com o CEMTEC, o risco de fogo segue no nível extremo, com alta probabilidade de incêndios de difícil controle mesmo com apoio aéreo. Segundo as previsões sazonais, entre outubro e dezembro de 2025, as temperaturas devem permanecer acima da média e as chuvas, mal distribuídas, prolongando a vulnerabilidade ambiental. 

Previsão

Nesta semana, o município de Aquidauana registrou a quarta maior temperatura do País, chegando a 41,2°C com umidade relativa do ar em 20%, índice considerado perigoso para a saúde. 

Durante este domingo, as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado, com máximas que podem variar entre 34°C e 41°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C. 

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste. 

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado. 

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h. 

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros. 

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:

  • Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
  • Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
  • Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol  nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
  • Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
  • No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
  • Tome banhos frios;
  • Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.

Concurso

Mais de 21 mil candidatos disputam prova objetiva da Polícia Civil neste domingo (14)

São oferecidas 300 vagas para Investigador de Polícia Judiciária e 100 para Escrivão de Polícia Judiciária e o salário inicial é de R$ 6.569,53

14/09/2025 09h34

Mais de 21 mil candidatos disputam prova objetiva da Polícia Civil neste domingo (14)

Mais de 21 mil candidatos disputam prova objetiva da Polícia Civil neste domingo (14) Foto: Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul aplica neste domingo (14) a prova objetiva do concurso da Polícia Civil para o cargo de Agente de Polícia Judiciária. O certame é organizado pela SAD (Secretaria de Administração) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos a participar. São oferecidas 300 vagas para Investigador de Polícia Judiciária e 100 para Escrivão de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53.

A prova será realizada em Campo Grande, com duração de 5 horas. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, impreterivelmente, no horário oficial de Mato Grosso do Sul. O início do exame está marcado para 30 minutos após o fechamento dos portões.

Segundo informações do Instituto Avalia, responsável pela aplicação, o Cartão de Informação do Candidato deve ser consultado e impresso para informar o local da prova. No total, 18 locais foram disponibilizados para receber todos os candidatos.

Os inscritos devem chegar com antecedência mínima de 60 minutos antes do fechamento dos portões. É obrigatório apresentar o cartão de informação impresso, caneta esferográfica azul ou preta fabricada em material transparente e documento original de identificação com foto.

Somente serão aceitos documentos originais físicos previstos no edital. Protocolos, cópias autenticadas ou documentos digitais acessados online fora de aplicativos oficiais do Governo Federal não serão aceitos.

Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas no Edital de convocação, disponível no Portal de Concursos ou no Diário Oficial Eletrônico n.º 11.933, de 8 de setembro de 2025.

Veja o cronograma dos próximos passos do concurso

Gabarito

Gabarito preliminar: será divulgado em 15 de setembro de 2025. A publicação marca o início do prazo para que os candidatos entrem com recursos contra as respostas oficiais.

Prazo para recursos contra o gabarito preliminar: dias 15 e 16 de setembro. 

Gabarito definitivo: será publicado em 25 de setembro, após análise dos recursos.

Resultado da prova objetiva

Resultado preliminar: será divulgado também em 25 de setembro de 2025.Para ser aprovado, o candidato deve obter mínimo de 60% da nota total e não pode zerar nenhum grupo de questões.

Recursos contra o resultado preliminar: podem ser enviados nos dias 25 e 26 de setembro.

Resultado da prova objetiva: será publicado em 1º de outubro.

Os candidatos aprovados na prova objetiva avançam para as próximas etapas do concurso, que incluem outras avaliações eliminatórias e classificatórias. 

Etapas seguintes

  • Convocação para envio de documentos: 15 de outubro de 2025;
  • Prazo para envio de documentos: de 15 a 22 de outubro. O resultado da fase deve ser divulgado em 27 de novembro;
  • Convocação para avaliação psicológica: 15 de outubro
  • Avaliação psicológica: 26 de outubro. O resultado deve sair no mesmo dia.
  • Exames médico-odontológicos: de 12 a 14 de novembro. O resultado preliminar deve ser divulgado em 27 de novembro.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF) conforme o calendário abaixo:

O TAF será aplicado nos dias 22 e 23 de novembro. A convocação será publicada em 15 de outubro. Os candidatos devem apresentar atestado médico comprovando aptidão física e cardíaca. A prova inclui flexão de braço, abdominal e corrida de 12 minutos. O resultado preliminar sai em 27 de novembro.

A investigação social ocorre durante todo o concurso. O formulário deverá ser preenchido entre 15 e 22 de outubro. O resultado preliminar dos inabilitados será divulgado em 27 de novembro.

A classificação preliminar dos candidatos será divulgada em 11 de dezembro de 2025. Os recursos poderão ser enviados nos dias 11 e 12. A versão final sai no dia 17. 

Essa classificação define quem será convocado para o Curso de Formação, com matrícula online que ocorrerá de 17 a 22 de dezembro. O curso, com no mínimo 600 horas/aula, será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande. A etapa é eliminatória e exige frequência obrigatória e dedicação exclusiva.

Classificação final e homologação

A classificação final e a homologação do concurso serão publicadas em 25 de maio de 2026. A pontuação final será composta pela soma da prova objetiva e da prova de títulos, obtidos no Curso de Formação.

Nomeação e posse

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão nomeados pelo Governador, que deve ocorrer em até 30 dias após a publicação da nomeação.

Antes disso, os nomeados passarão por exame médico admissional, realizado pela Perícia Médica da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev/MS).


 

