Mulher de 25 anos morre ao colidir com caminhão em rodovia de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma jovem de 25 anos, identificada como Letícia Fonseca do Nascimento, morreu na região de Nova Alvorada do Sul, após colidir com um caminhão de combustível, na BR-267, durante a madrugada deste sábado (12).

Segundo informações do jornal Alvorada Informa, Letícia saiu de Jaú, em São Paulo, e tinha como destino o município sul-mato-grossense Rio Brilhante, uma viagem de quase 9 horas de duração. Porém, esta jornada acabou sendo interrompida no km 210 da rodovia federal.

Ela conduzia um Volkswagen Up, com placa da cidade do interior paulista, quando perdeu o controle e colidiu de frente com um caminhão Volkswagen Constellation. Com o impacto, o carro da jovem foi arremessado para fora da pista e ficou severamente despedaçado.

Ainda, foi informado que ela ia encontrar a família em Rio Brilhante. Mesmo com a chegada do socorro, foi constatada sua morte ainda no local do acidente, de forma imediata. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Além de Letícia, seu cachorro, que estaria no seu colo no momento do acidente, também não resistiu e morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permanece nas investigações para saber como se deu o impacto. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para a análise antes do velório e sepultamento.

Outro caso recente

No dia 07 de abril, uma mãe, de 29 anos, e três filhos, menina de 10 anos, menino 11 anos e um bebê de 3 meses, morreram em acidente entre dois carros, na BR-060, próximo a curva da Estação Guavira, entre Campo Grande e Sidrolândia, a 70 quilômetros da Capital.

Conforme apurado pela reportagem, a mãe, esposo e os três filhos estavam em uma Volkswagen Saveiro sentido Campo Grande-Sidrolândia, quando, um Chevrolet Corsa, que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague sentido Sidrolândia-Campo Grande, invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a lateral da Saveiro.

Em seguida, a Saveiro foi atingida por uma carreta carregada com calcário. O Corsa foi parar no matagal às margens da rodovia e pegou fogo. As chamas formaram uma barricada e espalharam fumaça, prejudicando a visibilidade de motoristas.

Mãe, Drielle Leite Lopes e os três filhos morreram na hora. O esposo, Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital. A família é residente de Sidrolândia e, conforme apurado pela mídia local, voltava de um passeio.

O motorista do Corsa foi arremessado para fora do veículo, que em seguida pegou fogo. Ele sofreu diversas fraturas e foi levado ao hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O condutor da carreta não teve ferimentos.

*Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado