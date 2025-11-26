Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

STALKING

Mulher é condenada a 22 anos por perseguição

Ao menos 15 pessoas foram vítimas de crimes cometidos por ela ao longo de dois anos

Noysle Carvalho

26/11/2025 - 11h35
A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba (DAM), no interior de Mato Grosso do Sul, a 407 quilômetros de Campo Grande, condenou uma mulher de 36 anos a 22 anos de prisão, 9 meses e 16 dias . A decisão ainda não transitou em julgado.

De acordo com informações, a mulher teria cometido os crimes de perseguição virtual, também chamado de stalking, denúncia caluniosa, ameaça, falsa identidade, falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático e injúria racial.

Após registro de ameaças e ataques virtuais por vítimas, a Polícia Civil passou a investigar o caso.

Ex-Companheiro

Uma dos afetados, foi o ex-companheiro da condenada, que havia se mudado de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Paranaíba. Após descobrir o novo endereço, a mulher passou a divulgar na internet acusações que segundo a polícia são falsas, de que o homem era “estuprador de crianças” e estaria com mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com as investigações, as ofensas se estenderam a familiares, amigos, chefes, a partir de ameaças emocionais e profissionais. Com isso, a mulher fez de vítima pelo menos 15 pessoas, ao longo de dois anos.

Com utilização de chips telefônicos cadastrados em nome de outras pessoas, inclusive das próprias vítimas, a mulher criou conversas que, de acordo com as denúncias das vítimas, foram manipuladas. Além disso, ela ainda criou perfis falsos em nome de terceiros nas redes sociais.

Depois da autorização judicial para quebra de sigilo telemático, a investigação vinculou diversas contas e linhas telefônicas à mulher.

Falsa denúncia

Durante esses dois anos, a mulher ainda entrou com ação judicial contra uma vítima, afirmando abandono afetivo, com presença de imagens das supostas conversas, que foram manipuladas pela própria suspeita.

Ao concluírem as investigações e constatarem o envolvimento da mulher em todos os crimes, a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva e por mandado de busca domiciliar. Com isso, a ordem judicial foi aceita em 30 de setembro de 2024, e desde então, a mulher está presa em São José do Rio Preto (SP).

Porém, apenas agora saiu a condenação à 22 anos pelos crimes de denunciação caluniosa, ameaça, falsa identidade, perseguição (stalking), falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático e injúria racial.
 

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

VAGAS

UFMS abre seleção para docentes da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado

26/11/2025 10h30

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado Arquivo / Correio do Estado

A UFMS está com inscrições abertas, até a próxima terça-feira (2), para professores interessados em compor o quadro da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos. As vagas são para disciplinas dos dois semestres de 2026, no período noturno, e a candidatura deve ser feita gratuitamente pelo Sigproj.

O curso integra o Parfor Equidade, parceria entre a universidade e o Ministério da Educação, criado para atender demandas educacionais de grupos minorizados. De acordo com a coordenadora institucional do programa, Karine Albuquerque, a formação busca preparar docentes para atuar na modalidade bilíngue voltada a estudantes surdos, regulamentada em 2022.

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado. Entre os requisitos estão pelo menos um ano de docência no ensino superior, licenciatura com pós-graduação ligada à área da disciplina, domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e cadastro atualizado na Plataforma Freire.

Alguns componentes curriculares têm critérios adicionais. Em disciplinas práticas de Libras, por exemplo, há prioridade para candidatos surdos e exigência de fluência na língua, já que as aulas são ministradas inteiramente em Libras. Demais disciplinas contarão com apoio do grupo de intérpretes da universidade.

A seleção será feita por pontuação de currículo. A lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 5 de dezembro, com resultado final previsto para o dia 15. O início das aulas será em 2 de março de 2026 e, no segundo semestre, em 27 de julho.

Os editais e atualizações podem ser acompanhados no Sigproj e na página da Pró-Reitoria de Graduação.

