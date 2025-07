Mulher inventa roubo para marido e filhos não descobrirem vício em drogas

rede pública

Recursos federais serão usados para construção de UBSs, novos equipamentos e veículos na rede pública, entre outros

Mato Grosso do Sul irá receber R$ 87,9 milhões em recursos por meio do Novo Pac Seleções 2, que serão usados para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o Ministério da Saúde, o investimento irá garantir 278 novas obras, veículos e equipamentos.

O anúncio do recurso foi feito na última quinta-feira (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em todo o Brasil, são R$ 6 bilhões.

Em Mato Grosso do Sul, com o investimento, o Estado contará com 126 combos de equipamentos para estruturar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que terão 111 kits para teleconsulta.

Também serão construídas sete novas unidades básicas de saúde e o Estado receberá cinco unidades odontológicas móveis.

Os recursos da segunda edição do PAC Seleções também viabilizarão, por meio do programa Agora Tem Especialistas, a ampliação da capacidade de atendimento na rede pública de saúde com a construção de policlínica no município de Três Lagoas.

Haverá também dois novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) construídos em municípios sul-mato-grossenses.

Por fim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ganhará reforço, com a aquisição de mais 16 novos veículos para expandir a frota e 10 para a renovação, com a substituição de veículos obsoletos e antigos.

Novo PAC Saúde

O novo PAC Saúde vai contribuir para a estruturação da rede pública de saúde, ampliando a capacidade de atendimento do SUS em todo o Brasil.

Esse é o objetivo do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. O fortalecimento da Atenção Primária é uma das estratégias do programa, que, ao qualificar os atendimentos nas UBSs, contribui para reduzir a sobrecarga na Atenção Especializada.

Com o novo investimento, 95% dos municípios brasileiros (5.290) ganharão:

800 novas UBSs;

7 mil salas de teleconsulta em UBS;

10 mil UBSs equipadas;

400 unidades odontológicas móveis (UOMs);

46 policlínicas;

130 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

1.533 novas ambulâncias do Samu para atendimentos de urgência e emergência.

Cerca de 10 mil unidades básicas de saúde já existentes passarão a contar com diversos equipamentos que vão ampliar a oferta de procedimentos, exames diagnósticos, vacinas e cuidados.

Nos 5.126 municípios nos quais serão entregues, as UBSs vão oferecer, por exemplo, câmaras frias exclusivas para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo para detecção precoce de doenças de retina e espirômetro digital para diagnóstico de doenças respiratórias.

Além disso, as UBSs serão estruturadas com kits para a construção de salas de teleconsulta assistida, nas quais os pacientes do SUS poderão se consultar com um médico especialista à distância.