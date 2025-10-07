Mulher morre atropelada por caminhão nas Moreninhas; veja o vídeo

cartório

As vagas são para "donos" de cartório, onde o rendimento mensal pode ultrapassar a casa de R$ 1 milhão por mês, dependendo do movimento

Entre as vagas anunciadas pelo Tribunal de Justiça, nove são para locais onde os tabeliães titulares faleceram. Outras três são para substituir "demitidos"

Com 42 vagas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anunciou nesta segunda-feira (6) o edital para o que pode ser chamado de concurso dos concursos. Trata-se da seleção para o preenchimento de vagas para "dono" de cartório, cujo rendimento médio nacional estava em R$ 144,6 mil em 2023, conforme dados oficiais extraídos das declarações de Imposto de Renda e divulgados pela Receita Federal

Tradicionalmente, os concursos mais disputados no Brasil são para ingresso nas carreiras de magistratura e do Ministério Público, justamente por conta dos altos salários, que em Mato Grosso do Sul estão na casa dos R$ 150 mil mensais.

Porém, entre os titulares de cartórios tanto em Mato Grosso do Sul quanto em outros estados há dezenas de juízes e promotores que abandonaram a carreira para se tornarem, por meio de concurso, "donos" de cartório, já que em alguns deles o rendimento mensal ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão.

E foi para esse concurso que o Tribunal de Justiça divulgou nesta segunda-feira (6) o Edital nº 01/2025, que determinou a abertura do VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro no Estado.

Dentre os locais para os quais estão sendo oferecidas as vagas estão distritos onde o rendimento certamente não será dos maiores, como em Ipezal (Angélica) e Piraputanga (Aquidauana). Porém, existem vagas nas maiores cidades do Estado, como Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã.

Uma delas será para tentar substituir o ex-deputado estadual Valdenir Machado, que foi afastado do cargo no começo de setembro por conta de dívidas milionárias com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, órgãos que ficam com uma parcela dos faturamentos dos cartórios. Também por conta da perda do direito estão vagos outro cartório de Dourados e um de Nova Andradina.

Nove das das vagas surgiram porque os antigos tabeliães faleceram, conforme o edital do Tribunal de Justiça. Porém, o maior número de vagas, 21, surgiu por conta da renúncia dos titulares, indicando que em parte dos cartórios os faturamentos não são dos melhores.

O cartório que está vago em Corumbá "Serviço de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição) foi criado há mais de um século e meio, em junho de 1874. Seu titular faleceu e por isso terá de ser feito novo concurso. Outros, porém, são bem mais recentes, como é o caso de Bandeirantes, onde o cartório foi criado em 2021.

HERANÇA

Até 2012, o controle dos cartórios em Mato Grosso do Sul era repassado de pai para filho, num negócio que se estendeu por séculos. A partir daquele ano, as vagas começaram a ser preenchidas por meio de concurso. E um dos aprovados foi um juiz federal, Rodrigo Borba, que trocou metrópole de Belo Horizonte pela pequena cidade de Ivinhema.

O certame, autorizado pelo presidente do TJMS, Desembargador Dorival Renato Pavan, e pelo presidente da Comissão do Concurso, o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, tem como objetivo o preenchimento de 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao provimento e 14 à remoção. Neste caso, "donos" de cartórios disputam entre si a vaga por locais com maior faturamento.

A organização do concurso contará com o auxílio operacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), e todas as etapas serão realizadas na cidade de Campo Grande. O período de inscrições ficará aberto de 1º de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 450,00 por modalidade de ingresso.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (6) e já nesta terça-feira ocorreu uma importante retificação informando que somente poderão participar pessoas que têm o certificado de habilitação no Exame Nacional dos Cartórios – ENAC.

Cada candidato poderá efetuar apenas uma inscrição para cada uma das modalidades de ingresso - provimento ou remoção. Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição candidatos desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, doadores de sangue e de medula óssea, jurados do Tribunal do Júri e colaboradores da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul, conforme os critérios definidos no edital.

O concurso será composto por oito etapas, abrangendo as fases de Prova Objetiva, Provas Escritas e Práticas, Análise de Documentação, Provas Orais, Exame de Saúde e Toxicológico, Avaliação de Títulos, Perícia Médica e Heteroidentificação.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 1º de março de 2026, no turno da manhã para os candidatos à remoção e no turno da tarde para os candidatos ao provimento. Já as Provas Escritas e Práticas estão previstas para o dia 10 de maio de 2026, também em Campo Grande.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), 20% para candidatos negros (pretos e pardos) e 3% para indígenas. As serventias destinadas a cada grupo serão definidas por sorteio público virtual, a ser realizado no dia 3 de novembro de 2025, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJMS no YouTube.

A Comissão do Concurso é composta por magistrados, membros do Ministério Público, representantes da OAB/MS, notários e registradores. Entre eles estão un desembargador e três juízes, um promotor de Justiça, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e uma série de representantes dos próprios cartórios.

Após a publicação do resultado final, os candidatos aprovados serão convocados para uma audiência pública, em data e local a serem definidos, na qual farão a escolha das serventias conforme a ordem de classificação e a modalidade de ingresso (provimento ou remoção). A investidura na delegação ocorrerá em até 30 dias após a escolha, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez.