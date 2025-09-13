Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mulher morre prensada em capotamento no interior de MS

Velório de Silene acontece na Capela mortuária Ilton Soares Cândido, que fica na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante. 

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

13/09/2025 - 09h45
Identificada como Silene França Leite, uma mulher de 62 anos foi fatalmente ferida em um acidente, registrado em trecho da rodovia MS-465, no fim da tarde de sexta-feira (13), que deixou ainda um homem de e uma adolescente de 13 anos feridos.

Esse acidente foi registrado no  trecho da rodovia conhecido como "Estrada do Suez", sendo que a vítima fatal era moradora de Rio Brilhante e estaria indo em direção ao município, cidade longe cerca de 173,8 quilômetros de Campo Grande.  

Silene estaria a bordo do Peugeot 208 prata, conduzido por  Rafael, de 75 anos, que perdeu o controle e resultou em capotamento na estrada de chão, com o carro ficando às margens da rodovia e a vítima fatal prensada embaixo. 

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, conforme apurado pelo portal local Rio Brilhante em Tempo Real, o homem que teria uma possível fratura na clavícula entre outras lesões, além da adolescente, foram levados ao hospital de Rio Brilhante. 

Após a chegada de demais familiares ao local do acidente, houve reconhecimento do corpo da vítima, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para os devidos exames de necropsia. 

Acidente

Informações preliminares apontam algumas das possíveis circunstâncias que podem ter causado o acidente, como a falta de visibilidade no trecho. 

Isso porque Rafael teria, possivelmente, perdido o controle e capotado após a poeira de outro carro, mais a frente, atrapalhar a visão do motorista do Peugeot e fazer o veículo sair da pista. 

Enquanto a adolescente foi atendida consciente e orientada, tendo alta logo em seguida, o condutor por sua vez precisou inclusive ser transferido do hospital de Rio Brilhante.

Sobre o velório de Silene, o horário deve ser definido mas a realização acontece na Capela mortuária Ilton Soares Cândido, que fica na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante. 

 

Câmara Municipal

Campo Grande: CPI exige ônibus novos e prega até intervenção no transporte

Documento de 800 páginas cobra renovação da frota, maior rigor da prefeitura e até intervenção no transporte coletivo de Campo Grande

12/09/2025 18h40

Ônibus velhos e lotados são alguns dos problemas do transporte de Campo Grande apontados na CPI

Ônibus velhos e lotados são alguns dos problemas do transporte de Campo Grande apontados na CPI Gerson Oliveira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande apresentou nesta sexta-feira (12) o relatório final de seus trabalhos, trazendo recomendações duras contra o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na capital. 

O documento cobra a substituição imediata de 197 veículos que ultrapassaram a idade máxima contratual e chega a sugerir intervenção municipal na concessão, caso as irregularidades persistam.

O relatório, com aproximadamente 800 páginas, foi elaborado após seis meses de investigação e aponta falhas graves na prestação do serviço e na fiscalização por parte da prefeitura. Entre os principais problemas listados estão a frota envelhecida, ausência de seguro obrigatório, precariedade na manutenção, falhas de acessibilidade, atrasos, quebras constantes e superlotação.

A comissão, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Junior Coringa e Maicon Nogueira, também recomenda o indiciamento de todos os diretores e ex-diretores do Consórcio desde 2012, além de ex-dirigentes da Agetran e da Agereg, sob suspeita de omissão e descumprimento de deveres legais.

Sugestão de intervenção

No encaminhamento ao Ministério Público, o relatório destaca que a prefeitura pode recorrer a instrumentos previstos em lei e no contrato de concessão para garantir a continuidade do serviço. Entre eles, a medida extrema da intervenção, que permitiria ao município assumir temporariamente a operação para assegurar o cumprimento das obrigações legais.

A relatora Ana Portela, diz que o Consórcio deixou de investir na renovação da frota apesar de ter recursos. 

“O que vimos é que o dinheiro existe, mas foi destinado a empresas ligadas ao quadro societário. Não dá para aceitar que a população fique sem ônibus novos enquanto se prioriza outros pagamentos”, afirmou.

O presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, reforçou que os indícios de irregularidades financeiras precisam ser apurados pelo Ministério Público e que a troca imediata dos 197 ônibus é imprescindível. 

“Foi um trabalho longo, técnico e transparente. Agora cabe às instituições fiscalizadoras e à prefeitura agir”, disse.

Indiciamentos e falhas de fiscalização

Além da intervenção, o relatório pede o indiciamento de diretores do Consórcio por possíveis crimes de peculato e improbidade administrativa, bem como de ex-gestores da Agetran e da Agereg por prevaricação. A CPI aponta que a omissão dessas agências permitiu que o transporte coletivo chegasse ao atual estado de deterioração.

Também foi solicitada a investigação de operações financeiras, como a venda de imóveis e movimentações contábeis suspeitas. A CPI fala em indícios de fraude contra o erário e sonegação fiscal, que podem ter causado prejuízos à União.

Frota fora do prazo

Atualmente, a idade média dos ônibus em circulação é de 8,59 anos, acima do limite contratual de 5 anos. O relatório exige a substituição imediata dos veículos em desacordo e a adoção de um plano rigoroso de manutenção preventiva e corretiva. Também cobra a atualização da Matriz Origem-Destino, fundamental para o planejamento do transporte.

A comissão adverte que o descumprimento dessas determinações poderá levar à aplicação de multas, à intervenção ou até à caducidade da concessão.

Participação popular

Durante os seis meses de apuração, a CPI analisou documentos, realizou inspeções técnicas, promoveu audiências públicas e recebeu 644 denúncias por meio de um canal de ouvidoria, informou o relatório.

Ao final, os vereadores destacaram que o relatório será encaminhado a diversos órgãos de controle, incluindo o Ministério Público, Tribunal de Contas e Prefeitura.

“Defender o interesse público e garantir transporte coletivo de qualidade é inegociável”, conclui o documento.


Medidas cobradas no relatório

  • Substituição imediata de 197 ônibus que ultrapassaram a idade máxima contratual (idade média atual: 8,59 anos; limite: 5 anos).
  • Plano rigoroso de manutenção preventiva e corretiva em toda a frota, garantindo conservação, funcionamento dos elevadores de acessibilidade e segurança operacional.
  • Elaboração imediata da Matriz Origem-Destino atualizada, essencial para o planejamento técnico-operacional.
  • Regularização de todas as pendências contratuais e irregularidades constatadas.
  • Assunção efetiva da fiscalização pela prefeitura, com mudanças administrativas na Agetran e Agereg.
  • Aplicação de sanções contratuais, incluindo multas, intervenção e, em último caso, a caducidade da concessão.
  • Investigação de operações financeiras suspeitas, como a venda do imóvel da Viação Cidade Morena e movimentações com a Viação Cidade dos Ipês.
  • Apuração de indícios de fraude, peculato e sonegação fiscal, incluindo retiradas disfarçadas de lucros e possíveis desvios para fins particulares.
  • Possibilidade de intervenção municipal na concessão, caso a situação não seja resolvida por arbitragem ou medidas consensuais.
  • Realização de concurso público para fortalecer a fiscalização exercida pelas agências reguladoras.

  • Indiciados sugeridos pela CPI

Do Consórcio Guaicurus (todos os diretores e ex-diretores desde 2012):

  • Indiciamento por indícios de improbidade administrativa, peculato e exposição da vida/saúde de usuários a perigo.

Ex-dirigentes da Agetran:

  • Luís Carlos Alencar Filho (ex-diretor-presidente).
  • Janine de Lima Bruno (ex-diretora-presidente).

Ex-dirigentes da Agereg:

  • Odilon de Oliveira Junior (ex-diretor-presidente).
  • Vinícius Leite Campo (ex-diretor-presidente).
     

Cidades

Obras de artes e réplica da Fórmula 1: saiba o que a PF apreendeu em operação sobre fraude no INSS

Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo e em Brasília; duas pessoas foram presas

12/09/2025 18h06

Entre as apreensões está réplica da McLaren MP4/8 dirigida por Ayrton Senna em 1993 na Fórmula 1

Entre as apreensões está réplica da McLaren MP4/8 dirigida por Ayrton Senna em 1993 na Fórmula 1 Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal (PF) apreendeu veículos de luxo, incluindo uma Ferrari F8 e uma réplica de Fórmula 1, obras de arte, dinheiro em espécie, relógios e armas na nova fase da Operação Sem Desconto, contra fraudes e desvios no INSS, na manhã desta sexta-feira, 12.

Dois suspeitos foram presos por risco de fuga: o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado como um dos principais operadores da fraude, e Maurício Camisotti, suspeito de ser sócio oculto de uma das associações investigadas.

O escritório do advogado Nelson Willians também entrou na mira da investigação por suspeita de lavagem de dinheiro do esquema criminoso. Na sede do escritório, em São Paulo, a PF apreendeu diversas obras de arte, entre quadros e esculturas “eróticas”.

Já no endereço de um ex-diretor do escritório, em Brasília, os agentes apreenderam dinheiro vivo, diversas motocicletas e carros de luxo, incluindo uma réplica da McLaren MP4/8 dirigida por Ayrton Senna em 1993 na Fórmula 1.

O que foi apreendido pela PF em operação que mira fraudes do INSS

O advogado Cleber Lopes, que defende Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca”, disse não haver justificativa para a prisão e afirmou que vai apresentar documentos à PF para comprovar a inocência dele.

A defesa do empresário Maurício Camisotti afirma não haver qualquer motivo que justifique sua prisão no âmbito da operação relacionada à investigação de fraudes no INSS.

 

