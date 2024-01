Inovação Nacional

Ideia amadurecida desde 2023, a pasta trabalhará na transversalidade entre as secretarias com a ideia da criação de políticas públicas efetivas para a população sul-mato-grossense

A pasta foi emancipada para ser a grande catalisadora de políticas públicas do Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

Tomou posse a frente da pasta da Secretaria do Estado da Cidadania (SEC), a secretária Viviane Luiza da Silva, na tarde desta quarta-feira (3). A solenidade ocorreu no auditório da governadoria. Essa é a primeira pasta neste sentido em Mato Grosso do Sul.

A recém-nomeada da SEC, deixa o cargo como secretária-adjunta Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc). Durante a fala, Viviane destacou o compromisso do governador Eduardo Riedel (PSDB) com o compromisso de garantir a população dignidade por meio de políticas públicas.

"Este momento é marcado por um fato histórico, a implementação da primeira Secretaria de estado de estudante de cidadania, dedicada exclusivamente dentro do nosso território nacional. E também é a primeira Secretaria de cidadania no Mato Grosso do Sul. Essa nova fase está criada pelo governador Eduardo Riedel, reflete o compromisso para uma vida melhor para todos. Sem deixar ninguém para trás e com um governo que é inclusivo, próspero, verde, digital. A criação então da cidadania, reforce o compromisso do governo de Mato Grosso do Sul de um olhar as diferenças e respeitáveis. Olhamos para a nossa sociedade, para cada cidadão e cidadãos", destacou a secretária.

Estruturação

No primeiro momento a secretaria funciona de maneira improvisada, conforme explicou o governador em exercício, Barbosinha, posteriormente terá seu espaço para ser estruturada e seguir desenvolvendo o trabalho social.

"A cidadania ela emancipa. Ela traz as pessoas para participar da discussão do processo de desenvolvimento não apenas como eleitor, mas como cidadão de fato e de direito. Pertencente à sociedade. Então as políticas públicas desenvolvidas, dentro desta secretaria no eixo das 8 subsecretarias por si só, já justificam a criação desta pasta dessa pasta tão importante que tem a função de coordenar todas essas políticas voltadas para o cidadão e o princípio da cidadania", destacou Barbosinha.

Ainda, conforme explicou, dentro da política de transversalidade do governo, a função dessa pasta é estabelecer o diálogo com todas as outras secretarias.

Primeiros passos

Conforme a secretária Viviane Luiza, os primeiros passos estão em torno da entrega da elaboração do planejamento de 2024, que deve ser entregue pelos subsecretários até o dia 15 de janeiro. "Os desafios são grandes como nós sabemos. Estamos empenhados e imbuídos para fazer, então, a diferença dentro do governo do estado e no Mato Grosso do Sul, para que então as pessoas sintam impactados com essa Secretaria".

Diferentemente dos outros estados em que a pasta é um apêndice de outras pastas, essa é uma secretaria exclusiva para tratar de assuntos relacionados a cidadania de maneira exclusiva com a ideia de propor estratégias que realmente sejam efetivas aos sul-mato-grossense.

Com relação ao recurso a secretária informou que desde o exercício de 2023 estão discutindo com a coordenadora de planejamento para que o dinheiro público possa ser utilizado de forma eficaz e que impacte de fato na população do Estado.

"As ações ela já estavam sendo construídas desde 2023, então nós teremos a continuidade e, além disso, o fortalecimento. Então, temos, sim, o trabalho junto com os povos originários. Nós temos um trabalho grande junto com a Subsecretaria das mulheres, das políticas públicas para as mulheres, que também é um olhar cauteloso e para nós, mulheres, essa pauta sabemos que é muito cara. Então nós temos o planejamento, a continuidade", enfatizou Viviane.

