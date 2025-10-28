Município de MS abre enquete para criar novo portal de entrada no coração do Pantanal

Depois de ver parte da estrutura do pórtico receptivo localizado principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama, ser abalroado e parcialmente destruído por uma carreta de minério, o município de Corumbá abriu agora uma enquete para criação do novo portal de entrada no coração do Pantanal.
Aberto para toda a população em geral, sejam moradores de Corumbá e Ladário, trabalhadores da região, turistas ou etc, a pesquisa está disponível no Portal Enquetes de Corumbá (CLICANDO AQUI), podendo ser acessada por qualquer dispositivo, computador, tablet ou celular.
Ao todo, foram compiladas oito questões que devem pautar os gestores locais sobre a nova edificação a ser construída conforme as opiniões da população, após o bitrem com miérios da LHG atingir o pórtico de entrada de Corumbá no último dia 19.
Já a primeira pergunta da enquete levanta a opinião da população em geral, se é a favor ou contra a construção de um novo portal receptivo da cidade, questionando inclusive se essa edificação futura deverá fazer referência à Ladário devido à proximidade geográfica entre os municípios.
Nesses casos é possível identificar, se for o caso, que não possui opinião formada sobre uma nova construção e se a questão da dupla referência se aplicaria ou não.
Além disso, o município busca saber exatamente o que desagrada a população sobre o monumento que está prestes a ser trocado. Ou seja, questão é possível assinalar várias opções sobre "o aspecto que mais te incomoda", podendo citar:
- A estrutura viária e o fluxo de tráfego na entrada
- O estilo arquitetônico e a estética atual
- A iluminação no local
- A segurança no local.
Localizado no Coração do Pantanal, a Cidade Branca de Corumbá ainda busca saber, por exemplo, se a população considera que o novo portal deve contemplar também elementos da fauna, flora e cultura local.
Há até mesmo a possibilidade de indicar ao município de Corumbá a opinião sobre a localização, já que o Executivo pondera inclusive construir o portal em um local diferente do atual se essa for a vontade da população.
Portal de Corumbá
Entre os pontos que o Executivo espera impactar, e que a população pode sinalizar suas expectativas sobre, estão a possibilidade de uma melhoria no tráfego e segurança do local, um design mais moderno e esteticamente agradável, etc.
Fica clara a possibilidade de edificar um monumento em Corumbá que traga uma melhor representação da identidade cultural e natural da cidade e região, além de aplicar novas funcionalidades, como um centro de informações turísticas, pondera o município.
Há uma semana (em 21 de outubro) o prefeito corumbaense, Dr. Gabriel Alves de Oliveira (PSB), reuniu-se com representantes responsáveis e garantiu já ter um projeto cadastrado junto ao sistema do Governo Federal para captação de recursos.
Segundo ele, essa reunião com representantes da mineradora LHG e da empresa terceirizada responsável pelo caminhão definiu as responsabilidades das partes, onde estiveram presentes:
- Fábio Barbosa (gerente de Logística da LHG),
- Kelver Lino (coordenador de Meio Ambiente da LHG),
- Cecílio Neto (responsável pela empresa terceirizada de transporte de cargas),
- Nilson dos Santos Pedroso (secretário de Governo e Gestão Estratégica),
- Jossiely Godoi da Silva (sec. Infraestrutura e Serviços Públicos),
- Josileia Marques (adjunta de Governo e Gestão Estratégica),
- Roberto Lins (procurador-geral),
- Silvanei Barbosa Coelho (superintendente da Defesa Civil) e
- Ricardo Cândia (superintendente de Serviços Públicos).
Importante frisar que, a colisão que destruiu a estrutura não deixou nenhuma pessoa ferida, gerando apenas danos materiais, com os próprios avaliadores da Defesa Civil apontando a necessidade de demolição um dia após o acidente, diante do perigo de queda e desabamento de partes da estrutura.
Nas palavras do prefeito de Corumbá, um novo "moderno" acesso deve garantir uma estrutura mais segura, melhoria para o tráfego local, além da possibilidade de valorização da identidade regional de Corumbá aos olhos logo de quem chega na Cidade Branca.