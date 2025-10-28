Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Município de MS abre enquete para criar novo portal de entrada no coração do Pantanal

Com oito questões no total, população pode desde expôr "o aspecto que mais te incomoda" e até mesmo indicar a vontade de que estrutura seja erguida em outro local

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

28/10/2025 - 12h47
Depois de ver parte da estrutura do pórtico receptivo localizado principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama, ser abalroado e parcialmente destruído por uma carreta de minério, o município de Corumbá abriu agora uma enquete para criação do novo portal de entrada no coração do Pantanal.

Aberto para toda a população em geral, sejam moradores de Corumbá e Ladário, trabalhadores da região, turistas ou etc, a pesquisa está disponível no Portal Enquetes de Corumbá (CLICANDO AQUI), podendo ser acessada por qualquer dispositivo, computador, tablet ou celular.

Ao todo, foram compiladas oito questões que devem pautar os gestores locais sobre a nova edificação a ser construída conforme as opiniões da população, após o bitrem com miérios da LHG atingir o pórtico de entrada de Corumbá no último dia 19. 

Já a primeira pergunta da enquete levanta a opinião da população em geral, se é a favor ou contra a construção de um novo portal receptivo da cidade, questionando inclusive se essa edificação futura deverá fazer referência à Ladário devido à proximidade geográfica entre os municípios.

Nesses casos é possível identificar, se for o caso, que não possui opinião formada sobre uma nova construção e se a questão da dupla referência se aplicaria ou não. 

Além disso, o município busca saber exatamente o que desagrada a população sobre o monumento que está prestes a ser trocado. Ou seja, questão é possível assinalar várias opções sobre "o aspecto que mais te incomoda", podendo citar: 

  • A estrutura viária e o fluxo de tráfego na entrada
  • O estilo arquitetônico e a estética atual
  • A iluminação no local
  • A segurança no local. 

Localizado no Coração do Pantanal, a Cidade Branca de Corumbá ainda busca saber, por exemplo, se a população considera que o novo portal deve contemplar também elementos da fauna, flora e cultura local. 

Há até mesmo a possibilidade de indicar ao município de Corumbá a opinião sobre a localização, já que o Executivo pondera inclusive construir o portal em um local diferente do atual se essa for a vontade da população. 

Portal de Corumbá

Entre os pontos que o Executivo espera impactar, e que a população pode sinalizar suas expectativas sobre, estão a possibilidade de uma melhoria no tráfego e segurança do local, um design mais moderno e esteticamente agradável, etc. 

Fica clara a possibilidade de edificar um monumento em Corumbá que traga uma melhor representação da identidade cultural e natural da cidade e região, além de aplicar novas funcionalidades, como um centro de informações turísticas, pondera o município.

Há uma semana (em 21 de outubro) o prefeito corumbaense, Dr. Gabriel Alves de Oliveira (PSB), reuniu-se com representantes responsáveis e garantiu já ter um projeto cadastrado junto ao sistema do Governo Federal para captação de recursos. 

Segundo ele, essa reunião com representantes da mineradora LHG e da empresa terceirizada responsável pelo caminhão definiu as responsabilidades das partes, onde estiveram presentes: 

  • Fábio Barbosa (gerente de Logística da LHG),
  • Kelver Lino (coordenador de Meio Ambiente da LHG),
  • Cecílio Neto (responsável pela empresa terceirizada de transporte de cargas),
  • Nilson dos Santos Pedroso (secretário de Governo e Gestão Estratégica),
  • Jossiely Godoi da Silva (sec. Infraestrutura e Serviços Públicos),
  • Josileia Marques (adjunta de Governo e Gestão Estratégica),
  • Roberto Lins (procurador-geral),
  • Silvanei Barbosa Coelho (superintendente da Defesa Civil) e
  • Ricardo Cândia (superintendente de Serviços Públicos).

Importante frisar que, a colisão que destruiu a estrutura não deixou nenhuma pessoa ferida, gerando apenas danos materiais, com os próprios avaliadores da Defesa Civil apontando a necessidade de demolição um dia após o acidente,  diante do perigo de queda e desabamento de partes da estrutura. 

Nas palavras do prefeito de Corumbá, um novo "moderno" acesso deve garantir uma estrutura mais segura, melhoria para o tráfego local, além da possibilidade de valorização da identidade regional de Corumbá aos olhos logo de quem chega na Cidade Branca. 

 

Renan diz que '5 cenários' para PL do IR visam impedir que texto retorne à Câmara

Senador disse ter ouvido da equipe técnica da Fazenda a avaliação de que o PL continua fiscalmente neutro

28/10/2025 13h30

Senador Renan Calheiros

Senador Renan Calheiros Foto: Divulgação

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, nesta terça-feira, 28, que os "cinco cenários" analisados para o Projeto de Lei (PL) que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês levam em conta a necessidade de o texto não retornar à Câmara dos Deputados.

"Eu levarei em consideração, sobretudo, a necessidade de que o projeto vá do Senado para a sanção do presidente da República", disse Renan, na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília, após uma reunião com o chefe da Pasta, Fernando Haddad.

Relator do texto, o senador disse ter ouvido da equipe técnica da Fazenda a avaliação de que o PL continua fiscalmente neutro, mesmo com as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados.

Ele detalhou pela primeira vez os "cinco cenários", todos eles envolvendo mudanças no texto aprovado pela Câmara. Três opções são fazer emendas de redação, supressão de matérias ou o desmembramento do projeto, ele disse.

Também há a opção de votar o texto exatamente como aprovado pelos deputados, apresentando um outro projeto para compensar eventuais desequilíbrios fiscais, que fosse analisado pela Câmara após ter sido aprovado pelo Senado.

Tramitação

O relator disse que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com os líderes da Casa para avaliar a data oportuna para apresentar o seu parecer ao texto.

Se o relatório for apresentado esta semana, o PL pode ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e remetido para o plenário no mesmo dia, ou na semana seguinte, ele disse. Por outro lado, também há a possibilidade de apresentar o texto na semana que vem.

"As sessões desta semana são semipresenciais, na próxima semana serão sessões presenciais, mas eu vou conversar com o presidente e com os líderes sobre qual o melhor calendário", explicou Renan

sem limites

Inescrupuloso, trio superfaturou contrato em 1.971% em prefeitura de MS

Serviço que exigiu gasto de R$ 5.040,00 foi vendido por R$ 104,4 mil para a prefeitura de Itaporã. Os três envolvidos estão presos

28/10/2025 11h33

Investigação do Ministério Público revelou que servidor público e da prefeitura de Itaporã recebeu R$ 30 mil em propina por contrato

Investigação do Ministério Público revelou que servidor público e da prefeitura de Itaporã recebeu R$ 30 mil em propina por contrato

Detalhes da investigação que na semana passada levou para a prisão três supostos envolvidos em um esquema de corrupção na prefeitura de Itaporã revelam que o grupo não tinha qualquer tipo de escrúpulo para roubar dinheiro público e que o superfaturamento chegava perto dos inacreditáveis 2.000%. 

A denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça que embasou a operação "Fake Cloud” (nuvem falsa) revela que um serviço de armazenamento da dados de informática vendido para a prefeitura de Itaporã custou apenas R$ 5.040,00. 

Porém, os três presos na operação do dia 23 de outubro, Lucas Andrade Coutinho, George Willian de Oliveira e Nilson dos Santos Pedroso, conseguiram faturar nada menos que R$ 104.400,00 pelo contrato, firmado em meados de 2022. O percentual exato do sobrepreço é de 1.971,4%.

E os promotores nem mesmo precisaram fazer muitos cálculos ou análises para chegar a este valor. O próprio empresário Lucas Coutinho, que foi preso pela terceira vez por envolvimento em esquemas de corrupção no Governo do Estado e em prefeituras, fez as contas a mão, tirou foto do papel e enviou para os comparsas. 

Nesta contabilidade do crime, encontrada no celular apreendido ainda em dezembro de 2022, na Operação Parasita, o empresário Lucas Coutinho explica que R$ 30 mil foram devolvidos em propina, para Nilson dos Santos Pedroso. Outros R$ 10.440,00 foram pagos em impostos e que o custo do serviço de backup era de apenas R$ 5.040,00. Na prática, porém, pagaram menos de R$ 3 mil em impostos. 

Sendo assim, mostra o bilhete, sobrariam R$ 58.920,00 para serem divididos entre Lucas Coutinho e George Willian como lucro líquido daquilo que classificaram como venda feita à prefeitura de Itaporã. Ou seja, sobraram R$ 29.460.00 para cada um. 

Investigação do Ministério Público revelou que servidor público e da prefeitura de Itaporã recebeu R$ 30 mil em propina por contratoImagem encontrada no celular do empresário Lucas Coutinho

O valor pode até não parecer muito alto. Porém, no ano seguinte, em 2013, fizeram a mesma coisa em Itaporã, conforme evidencia a investigação do Ministério Público. Além disso, tentavam fazer esquema semelhante em Corguinho, Aquidauana, Anastácio e Corumbá. 

Nem a denúncia nem o mandado de prisão deixam claro se efetivamente obtiveram sucesso em suas "vendas" para estas quatro cidades. O fato, porém, é que o advogado Nilson Pedroso, que em 2022 era responsável pelas compras na prefeitura de Itaporã, era secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica em Corumbá na semana passada. Um dia depois da prisão, foi demitido. 

E foi justamente pelo fato de um dos envolvidos no esquema estar ocupando cargo público é que os três tiveram a prisão decretada por um ano. No entendimento da Justiça, os esquemas de desvio de dinheiro público continuavam e por isso era necessário tirá-los de circulação. 

A investigação revela que dias antes da abertura da licitação para contratação de serviço de backup, Lucas Coutinho e Nilson Pedroso se reuniram em Campo Grande e combinaram o negócio. Depois disso, Geoge elaborou duas propostas de concorrentes fake  e enviaram a documentação à prefeitura. 

Na licitação de cartas marcadas, a administração municipal de Itaporã contratou backup para dois terabytes de armazenamento. Porém, os envolvidos sabiam que a metade desta capacidade seria suficiente e ainda sobraria espaço nesta gaveta virtual.  Como teriam de dividir o dinheiro desviado entre três, contudo, resolveram contratar o dobro de espaço nesta nuvem.

"O George, beleza então, ah....faz as contas aí cara em cima dos... faz as conta aí e me passa, ai você me transfere qualquer coisa, é.... aí você contabiliza a despesa só de... um tera né, que não vai se gasto nem um tera, o outro não vai ser utilizado", diz áudio enviado por George no dia 7 de julho de 2022.

Além da contabilidade do crime, o celular aprendido em dezembro de 2022 também revela que a propina de R$ 30 mil foi paga ao advogado Nilson Pedroso toda em dinheiro vivo e que os saques foram feitos no caixa eletrônico ao longo de dias diferentes, já que não queriam dar explicações à gerência do banco. 

"Saca no caixa eletrônico o que você consegue e agenda entendeu, tipo assim, saca hoje o que você consegui no caixa eletrônico, ai amanhã saca mais um pouco no caixa eletrônico, ai no outro dia saca mais um pouco no caixa eletrônico, sábado saca mais um pouco, domingo mais um pouco, ai não precisa nem pega entendeu, eu não sei qual que é o limite, tipo assim, que nem eu consigo saca dez mil no caixa eletrônico por dia, então, não sei qual que é o seu", explica Lucas Coutinho para George, conforme áudio encontrado pelo Ministério Público. 

No dia combinado para o pagamento, porém, Lucas Coutinho percebeu que somente uma das notas fiscais havia sido paga pela prefeitura de Itaporã. Por conta disso, atrasaram a entrega da propina em algumas horas, uma vez que temiam levar "calote" de Nilson Pedroso. Só fizeram depois que os outros R$ 52,2 mil haviam sido depositados. 

TERCEIRA PRISÃO

Os valores supostamente desviados da prefeitura de Itaporã estão longe de ser um fato isolado na vida do empresáriio Sérgio Duarte Coutinho. Esta foi a terceira prisão decretada em meio a operações do Ministério Pública. 

O primeiro escândalo em que ele apareceu, ao lado do irmão Sérgio Duarte Coutinho Júnior, foi justamente Operação Parasita, em dezembro de 2022, quando foi apreendido seu celular. Naquela operação, eles foram apontados como envolvidos no suposto desvio de R$ 12 milhões no Hospital Regional de Campo Grande. 

No ano seguinte, em novembro de 2023, Lucas foi preso pela primeira vez, durante  Operação Turn Off, que revelou fraudes em contratos de R$ 68 milhões que ele e o irmão haviam firmado com as secretarias de saúde e educação do Governo do Estado. Ele ficou preso por cerca de um mês. 

Em junho do ano passado, em nova fase da Turn Off Lucas e Sérgio voltaram a ser presos sob a acusação de tentarem ocultar mais de R$ 10 milhões que supostamente haviam juntado em uma série de contratos públicos fraudulentos. 

Além disso, os irmãos Coutinho também apareceram nas investigações da operação Águas Turvas, que no dia 7 de outubro desvendou um suposto esquema de corrupão no município de Bonito. 

