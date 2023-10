Municípios da região pantaneira de Mato Grosso do Sul devem ultrapassar a máxima de 40ºC neste domingo - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As altas temperaturas neste domingo (22) podem chegar em máximas alarmantes no Mato Grosso do Sul, principalmente nos múnicipios situados nas regiões pantaneiras, sudoeste e norte do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), diversas cidades do Estado devem chegar e ultrapassar a marca dos 40ºC neste domingo, com destaques para os municípios de Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho, Coxim e Camapuã que devem registrar máximas de temperatura hoje de 39 a 43ºC.

Além do calorão, é esperado baixos índices da umidade relativa do ar entre 10-30%, bem abaixo dos 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conforto humano.

O Cemtec recomenda neste domingo de calor, que se beba bastante líquido, além de umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, principalmente na região pantaneira que terá tempo muito quente e seco, sem previsões de ocorrência de chuvas.

Devido ao forte calor, ainda há probabilidade de chuvas e tempestadas em outras regiões do Estado, no sul, sudeste e leste.

Em entrevista ao Correio do Estado, o meteorologista do Cemtec-MS, Vinícius Banda Sperling, informou que as altas temperaturas devem ser registras logo no início da tarde. "Estas temperaturas máximas geralmente elas vão ocorrer as 14 e 15 horas da tarde, em condições normais. Em Porto Murtinho e Corumbá vai estar bem quente até segunda-feira", declarou.

CAMPO GRANDE

Na capital do Estado, a previsão é que neste domingo Campo Grande não atinja máximas de 40ºC previstas para as regiões sitadas como alarmantes para o calorão.

Porém a cidade vai se manter nos altos indices com mínima de 23ºC e máxima que pode chegar nos 36ºC. Nesta quarta-feira (18) a capital bateu o seu recorde de calor no ano, chegando aos 37,8ºC.

Recorde este que ainda pode ser ultrapassado na próxima semana, de acordo com o meteorologista Vinícius Banda Sperling, Campo Grande têm previsões de máximas de 38ºC na segunda e terça-feira após o final de semana.

CENTRO-OESTE

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Cuiabá (MT), a previsão é que a máxima atinja 43ºC no meio da tarde.

Será mais um dia quente para os cuiabanos. Na última quinta (19), a capital do Mato Grosso já havia registrado 43,3ºC.

Por causa da onda de calor, o Inmet emitiu um alerta de perigo que vai até o início da noite de segunda (23) na região Centro-Oeste.

Existe a possibilidade de os termômetros marcarem até 5ºC acima da média durante cinco dias.

Segundo o instituto, há risco à saúde por causa da temperatura alta em quase todo o estado de Mato Grosso, para a porção norte de Mato Grosso do Sul, para a fatia sul do Amazonas e para trechos próximos às divisas de Mato Grosso com Tocantins e Goiás.

Segundo Climatempo, o calorão é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, que já vem ocorrendo desde o início desta semana.

O sistema de alta pressão atmosférica, explica, inibe a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva, permitindo o maior número de horas com sol forte sobre a superfície.

