Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil nesta quarta-feira (15), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking das 20 cidades mais calorosas, 6 são de Mato Grosso do Sul (MS), 5 de Mato Grosso (MT), 5 de Minas Gerais (MG), 2 de Goiás (GO), 1 a Bahia (BA) e 1 de Roraima (RR).

Corumbá (42,1ºC), Porto Murtinho (41,4ºC), Água Clara (41,2ºC), Coxim (41,1ºC), Aquidauana (41ºC) e Nhumirim (40,8ºC) bateram recorde de calor e foram listados entre as cidades mais quentes do País.

Este é o 8º dia consecutivo em que municípios de MS aparecem no ranking das cidades mais quentes do Brasil. Geralmente Corumbá, Porto Murtinho e Água Clara são os municípios mais listados com maior frequência.

Confira o ranking nacional:

RANKING MUNICÍPIO TEMPERATURA 1º São Romão (MG) 43,4ºC 2º Unai (MG) 42,6ºC 3º Arinos (MG) 42,1ºC 4º Corumbá (MS) 42,1ºC 5º Cuiabá (MT) 41,8ºC 6º Nova Porteirinha (MG) 41,4ºC 7º Porto Estrela (MT) 41,4ºC 8º Porto Murtinho (MS) 41,4ºC 9º Araçuai (MG) 41,2ºC 10º Cuiabá (MT) 41,2ºC 11º Padre Ricardo Remetter 41,2ºC 12º Água Clara (MS) 41,2ºC 13º Aragarças (GO) 41,4ºC 14º Coxim (MS) 41,4ºC 15º Aquidauana (MS) 41ºC 16º Itumbiara (GO) 41ºC 17º Nhumirim (MS) 40,8ºC 18º Rosário Oeste (MT) 40,8ºC 19º Ibotirama (BA) 40,7ºC 20º Boa Vista (RR) 40,6ºC

Fonte: Inmet

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 37 municípios de Mato Grosso do Sul registraram sensação térmica acima de 40°C nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República.

Ao Correio do Estado, a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, afirmou que a sensação térmica deve ficar até três graus acima da temperatura real, por causa do vento quente.

Confira:

MUNICÍPIO SENSAÇÃO TÉRMICA Água Clara 47ºC Amambai 44ºC Angélica 43ºC Aquidauana 47ºC Aral Moreira 40ºC Bandeirantes 43ºC Bataguassu 41ºC Três Lagoas 42ºC Bonito 46ºC Santa Rita do Pardo 42ºC Caarapó 43ºC Camapuã 44ºC Campo Grande 44ºC Cassilândia 36ºC Chapadão do Sul 40ºC Corumbá 48ºC Costa Rica 40ºC Coxim 47ºC Dourados 43ºC Fátima do Sul 44ºC Iguatemi 43ºC Itaporã 43ºC Itaquirai 42ºC Ivinhema 41ºC Jardim 45ºC Juti 44ºC Laguna Carapã 42ºC Maracaju 43ºC Miranda 44ºC Nhumirim 46ºC Nova Alvorada 43ºC Sete Quedas 42ºC Sidrolândia 45ºC Pedro Gomes 47ºC Ponta Porã 40ºC Porto Murtinho 46ºC Ribas do Rio Pardo 43ºC Rio Brilhante 42ºC São Gabriel 42ºC

ONDA DE CALOR

Pela terceira vez no ano, a Onda de Calor está de volta em Mato Grosso do Sul.

Temperaturas atingem recordes e ultrapassam facilmente os 40ºC e, em algumas regiões, beiram os 45ºC, com sensação térmica de 47ºC.

Mato Grosso do Sul está no centro da Onda de Calor. Divulgação/Inmet

Alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a temperatura está 5ºC acima da média entre segunda-feira (13) e sexta-feira (17), em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso aponta grande perigo, com risco à saúde.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, a Onda de Calor pode se estender para o fim de semana. Um novo alerta será publicado e atualizado nesta sexta-feira (17).

A Onda de Calor atua em Mato Grosso do Sul desde quarta-feira (8), quando o Inmet emitiu alerta amarelo.

O sol promete ser de “rachar” e nem o ar-condicionado, ventilador e tereré estão dando conta do recado.

Esta é a terceira Onda de Calor que atua em Mato Grosso do Sul. A primeira ocorreu entre 18 e 26 de setembro e a segunda entre 17 e 21 de outubro.

Onda de Calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

A alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

A Onda de Calor provoca altíssimas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.

Setembro e outubro geralmente são os meses mais quentes do ano em Mato Grosso do Sul. Queimadas costumam ocorrer nesta época do ano justamente por conta do calor excessivo.

Prognóstico de primavera, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), aponta que o calor será intenso nesta estação, com dias bem mais quentes que o normal. As temperaturas, que já estão acima da média, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor.

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo do Inmet aponta que a umidade relativa do ar estará entre 20% e 30% nesta quinta-feira (16) em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

Baixa umidade do ar, escassez de chuvas e calor extremo provocam queimadas no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, o calor excessivo continua neste fim de semana. O alerta de Onda de Calor será atualizado nesta sexta-feira (17) e pode se estender para sábado (18) e domingo (19).

A previsão é que a Onda de Calor vá embora na segunda-feira (20) e dê espaço para chuvas e tempestades em Mato Grosso do Sul.

A previsão do tempo para a próxima semana é de calor, chuva, tempestade, ventos, queda de granizo, raios e trovões. A chuva vai proporcionar alívio do calor na semana que vem. “Ao decorrer da semana, com o aumento das chuvas, vai dar uma amenizada no calor. A expectativa é que a temperatura caia de 43ºC para 38ºC”, explicou a meteorologista ao Correio do Estado.

Confira temperaturas e condições climáticas em alguns municípios nos próximos dias:

MUNICÍPIO DIA DA SEMANA TEMPERATURA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS Campo Grande Sexta-feira, 17 de novembro 39ºC Sol com muitas nuvens Campo Grande Segunda-feira, 20 de novembro 29ºC Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Ponta Porã Sexta-feira, 17 de novembro 41ºC Sol com muitas nuvens Ponta Porã Segunda-feira, 20 de novembro 28ºC Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Três Lagoas Sexta-feira, 17 de novembro 42ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Três Lagoas Segunda-feira, 20 de novembro 30ºC Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Dourados Sexta-feira, 17 de novembro 42ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Dourados Segunda-feira, 20 de novembro 29ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Corumbá Sábado, 18 de novembro 46ºC Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Corumbá Segunda-feira, 20 de novembro 36ºC Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

* fonte: Inmet

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: