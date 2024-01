VIAGEM

Geralmente, aviões pousam e decolam apenas na segunda, quarta, quinta, sexta-feira e domingo

Aeroporto de Bonito anunciou voos extras neste mês, com opções para todos os dias da semana em janeiro.

De acordo com a prefeitura do município, a medida visa atender a alta demanda de turistas do mês, motivada principalmente pelas férias escolares.

Atualmente, as companhias áreas Gol e Azul realizam as rotas Congonhas-Bonito e Viracopos-Bonito, respectivamente.

A Gol Linhas Aéreas, que já oferta voos as quintas-feiras e domingos, também realizará voos as terças-feiras.

Já a Azul Linhas Aéreas, que opera regularmente as segundas, quartas, sextas e domingos, terá voos extras em dias específicos. Segue tabela:

Confira os voos da GOL Linhas Aéreas para este mês de janeiro:

Nos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o que fez o aeroporto passar da categoria 3C VFR (Visual) para a 3C IFR (Instrumento), ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que 60.220 turistas desembarcaram no município pelo aeroporto em 2023, mais que o dobro do que em 2022.

Os meses com maior número de desembarque são julho (8.449), dezembro (5.795), setembro (5.395), janeiro (5.303) e outubro (5.215).